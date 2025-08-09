Donald Trump szerint elérkezett a béke lehetősége

A Fehér Ház forrásai szerint az elmúlt napokban komoly tárgyalások folytak az európai vezetőkkel. Donald Trump a hírek szerint szerette volna tudni, hogy mekkora elfogadása lenne egy esetleges, területeket is érintő megállapodásnak a kontinensen – írja a Politico.

Donald Trump szerint elérkezett a lehetőség

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A két elnök, ahogy arról lapunk is beszámolt, hamarosan találkozik az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán. A sajtó pedig már fel is vázolt néhány lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ez a tervezet mit jelentene a két ország határai szempontjából.

Ukrajna egészen biztosan a rövidebbet húzná.

A tervezetre rálátó források szerint ugyanis komoly területi engedményeket kéne tennie az országnak. A Krím területét egészében, Donyeck és Luhaszk régiót pedig nagyrészt át kellene adniuk a az oroszoknak. Cserébe Oroszország leállítaná az offenzívát Zaporizzsja megyében.

Az informátorok szerint Steve Witkoff a héten visszatért Putyinnal folytatott találkozójáról, és azt mondta Donald Trump elnöknek, hogy az orosz elnök ismertette azokat a feltételeket, amelyek mellett Oroszország beleegyezik az ukrajnai ellenségeskedés beszüntetésébe. Konkrétumot azonban még sem az elnök, sem pedig a különmegbízott Witkoff nem osztott meg, így ez továbbra is kérdés.

Donald Trump nagyon szeretne békét kötni

A hírek szerint az amerikai elnök egyébként elkötelezett a béke iránt. Ezt jól mutatja, hogy habár eddig a területi követelések vörös vonalat képeztek, a Trump-adminisztráció finomítja a jövő pénteki alaszkai csúcstalálkozóra vonatkozó terveit. Ha létrejön a csúcstalálkozó, akkor hivatalosan is ez lenne az első alkalom, hogy egy amerikai elnök találkozik Putyinnal azóta, hogy Oroszország 2022 elején megszállta Ukrajnát.

Trump szerint egyébként a megállapodás bonyolult folyamat lesz.

Lesznek területcserék, amelyek mindkét fél javát szolgálják, de erről majd később beszélünk

– nyilatkozta az elnök a pontos terveket firtató kérdések kapcsán.

A Fehér Ház forrásai szerint egyébként az amerikai elnök minden érintettel – így az európai országokkal és Ukrajnával is folyamatosan egyeztet .