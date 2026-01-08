A fővárosi önkormányzat nem végezte el a munkáját, Karácsony megint másra mutogat + videó

Már nem is hóhelyzet, hanem jéghelyzet van – jelezte az Igazság órája mai adásában Szentkirályi Alexandra, aki szerint ha a havat nem takarítják el, akkor az megfagyva még veszélyesebb. Ennek kapcsán szóba került Magyar Péter lapátolós képe is. Szentkirályi Alexandra elmondta, ők nem kép miatt voltak kint az utcákon, hanem mert a fővárosi önkormányzat nem végezte el a munkát, amit neki kellett volna.

Eközben Karácsony arról beszél, minden rendben, nincs hóhelyzet, pedig a megállókban sem sikerült eltakarítani a havat.

– Azt várjuk el, hogy a lehetőségekhez képest tegyen meg mindent a főváros és a főpolgármester, de ez nem történt meg. A telekre és a havazásra fel lehet készülni, és fel is kellett volna – foglalta össze Szentkirályi.

Szilveszer és bevándorlás

A nyugat-európai szilveszterek kapcsán az mondta, jó, hogy Magyarországon az az alap, hogy itt bármikor kimehetsz az utcára, elmehetsz a karácsonyi vásárra, miközben a nyugati városokban a vásárokat körbezárták kordonokkal, és nem lehet karácsonyinak hívni őket.

– Ezek után a szilveszter is horrorisztikus volt Nyugaton, míg itthon a biztonság evidencia

– fogalmazott.

Az adásban beszéltek a migrációs paktumról és arról, hogy Magyar Péter és EP-képviselői mind megszavazták ezt az unióban, hiába tagadják. – Ez a csapat ugyanaz a csapat, ami Brüsszelben a háború mellett kampányol – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

– Európa azon dolgozik, hogy magára húzza a háborút – mondta a NATO-főtitkár azon szavaira reagálva, miszerint olyan háborúra kell készülni, amilyet a nagyszüleink láttak. Jelezte, ebbe a brüsszeli háborús fősodorba a Tisza Párt is beáll, ne legyenek illúzióink. – Ukrajna EU-csatlakozása mellett állnak, mindenkit berántanak, ha kell, és rendre letagadják amit tesznek – hangsúlyozta. Hozzátette,

Magyar Péter mond valamit, és teljesen mást tesz.

Állít valamit, majd szembejön a valóság, aztán letagadja. – Kérdés, hogy akarunk-e hazug embert az ország élére, és ennek milyen ára van? A választás arról szól, hogy évtizedekre meghatározóan milyen életünk lesz nekünk, a gyermekeinknek.

Nem ciklusokról beszélünk, hiszen a háborúból, a migrációból nem lehet négy év elteltével visszatáncolni

– emelte ki.