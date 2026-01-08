karácsonyhavazásszenkirályi alexandraigazság órájanémeth balázsfidesz

A fővárosi önkormányzat nem végezte el a munkáját, Karácsony megint másra mutogat + videó

Amíg Budapesten a rendkívüli havazás következtében az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a villamosok fennakadnak, addig Karácsony Gergely főpolgármester munka helyett csak a kényelmes irodából szövegel és megint másra mutogat. Többek közt erről is szó volt az Igazság órája csütörtöki adásában, ahol a budapesti Fidesz frakcióvezetője volt Németh Balázs vendége. Szentkirályi Alexandra beszámolt a párt fővárosi jelöltállító gyűléséről is, de az adásban beszéltek a bevándorláspárti Tiszáról is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 7:29
Már nem is hóhelyzet, hanem jéghelyzet van – jelezte az Igazság órája mai adásában Szentkirályi Alexandra, aki szerint ha a havat nem takarítják el, akkor az megfagyva még veszélyesebb. Ennek kapcsán szóba került Magyar Péter lapátolós képe is. Szentkirályi Alexandra elmondta, ők nem kép miatt voltak kint az utcákon, hanem mert a fővárosi önkormányzat nem végezte el a munkát, amit neki kellett volna. 

Eközben Karácsony arról beszél, minden rendben, nincs hóhelyzet, pedig a megállókban sem sikerült eltakarítani a havat. 

– Azt várjuk el, hogy a lehetőségekhez képest tegyen meg mindent a főváros és a főpolgármester, de ez nem történt meg. A telekre és a havazásra fel lehet készülni, és fel is kellett volna – foglalta össze Szentkirályi.

Szilveszer és bevándorlás 

A nyugat-európai szilveszterek kapcsán az mondta, jó, hogy Magyarországon az az alap, hogy itt bármikor kimehetsz az utcára, elmehetsz a karácsonyi vásárra, miközben a nyugati városokban a vásárokat körbezárták kordonokkal, és nem lehet karácsonyinak hívni őket. 

– Ezek után a szilveszter is horrorisztikus volt Nyugaton, míg itthon a biztonság evidencia

 – fogalmazott.

Az adásban beszéltek a migrációs paktumról és arról, hogy  Magyar Péter és EP-képviselői mind megszavazták ezt az unióban, hiába tagadják. – Ez a csapat ugyanaz a csapat, ami Brüsszelben a háború mellett kampányol – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

– Európa azon dolgozik, hogy magára húzza a háborút – mondta a NATO-főtitkár azon szavaira reagálva, miszerint olyan háborúra kell készülni, amilyet a nagyszüleink láttak. Jelezte, ebbe a brüsszeli háborús fősodorba a Tisza Párt is beáll, ne legyenek illúzióink. – Ukrajna EU-csatlakozása mellett állnak, mindenkit berántanak, ha kell, és rendre letagadják amit tesznek – hangsúlyozta. Hozzátette, 

Magyar Péter mond valamit, és teljesen mást tesz. 

Állít valamit, majd szembejön a valóság, aztán letagadja. – Kérdés, hogy akarunk-e hazug embert az ország élére, és ennek milyen ára van? A választás arról szól, hogy évtizedekre meghatározóan milyen életünk lesz nekünk, a gyermekeinknek. 

Nem ciklusokról beszélünk, hiszen a háborúból, a migrációból nem lehet négy év elteltével visszatáncolni

 – emelte ki.

Az Ukrajna által kért nyolcszázmilliárd dolláról azt mondta, nem reális, hogy úgy adunk pénzt, hogy nekünk nem kerül semmibe. – Kérdés, hogy ki fogja mindezt visszafizetni? Ki fizeti a révészt? És a tiszás szakértők szerint az a kormány gonosz, amelyik segíti az édesanyákat. Akik ebbe a projektbe fektetnek be, mind háborút akarnak – fogalmazott.

 

Fideszes jelöltek Budapesten

Szentkirályi Alexandra azt mondta, a fideszes jelöltek kipróbált emberek, az eddig elvégzett munka alapján lehet megítélni őket. – Mindenki láthatja, hogy ebben az időszakban  nagy lépéseket tudtunk tenni, ráadásul olyan nehéz helyzetben, mint a Covid, a gazdasági helyzet, a háború – sorolta. Jelezte, 

a családtámogatások, a rezsicsökkentés, a különböző fejlesztések mind ezt bizonyítják, ami alapján kérik a választók bizalmát ismét. 

– Közben a tiszás jelöltek felkészületlenek, Gerzsenyi Gabriella arról beszélt, a rezsicsökkentés rossz, meg kell szüntetni, de Kollár Kinga is azon örömködik, ami rossz a magyar embereknek – hozta fel Szentkirályi.

Hozzátette, pont Budapesten nagyon megfontolandó, hogy mit jelentene a Tisza megszorítócsomagja, mert a magasabb jövedelműeket még érzékenyebben érintenék a tervezett adóemelések. 

Cikkünk frissül!

