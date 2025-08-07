Putyin megnevezte, hol találkozna Trumppal

Trump–Putyin-csúcs az emírségekben?

Putyin úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Arab Emírségek az egyik megfelelő helyszín lehet egy az amerikai elnökkel való találkozóra. Kiemelte, hogy sok barátja van, akik szívesen segítenének egy ilyen találkozó megszervezésében.

A konkrét helyszín ugyan még nem végleges, de a nyilatkozat időzítése nem véletlen: az orosz elnök kedden éppen az emírségek elnökét fogadta Moszkvában.

A Trump és Putyin közötti csúcstalálkozó lehetősége különösen annak fényében kap új lendületet, hogy az orosz elnök ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben az Ukrajnából elhurcolt gyerekek miatt. Ez jelentősen szűkíti a potenciális helyszínek körét – a Közel-Kelet emiatt is logikus választás lehet Moszkva számára.