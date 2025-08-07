TrumpPutyinEgyesül Arab Emírségektalálkozó

Putyin megnevezte, hol találkozna Trumppal

Vlagyimir Putyin nem zárkózik el attól, hogy a jövőben tárgyalóasztalhoz üljön Volodimir Zelenszkijjel. A Trumppal való találkozás kapcsán az orosz elnök azt mondta, kölcsönös az érdeklődés a megbeszélés iránt, és az Egyesült Arab Emírségeket egy lehetséges helyszínként nevezte meg.

Wiedermann Béla
2025. 08. 07. 16:38
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin szerint még mindig távol vagyunk attól, hogy megvalósuljanak a megfelelő feltételek egy esetleges Zelenszkij–Putyin-találkozóra. A Trump–Putyin-csúcs viszont egyre reálisabb lehetőségnek tűnik – az orosz elnök arról beszélt, hogy a megbeszélés iránt mindkét fél részéről van érdeklődés, és az Egyesült Arab Emírségeket alkalmas helyszínnek tartja.

Fotó: AFP

Trump–Putyin-csúcs az emírségekben?

Putyin úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Arab Emírségek az egyik megfelelő helyszín lehet egy az amerikai elnökkel való találkozóra. Kiemelte, hogy sok barátja van, akik szívesen segítenének egy ilyen találkozó megszervezésében. 

A konkrét helyszín ugyan még nem végleges, de a nyilatkozat időzítése nem véletlen: az orosz elnök kedden éppen az emírségek elnökét fogadta Moszkvában.

A Trump és Putyin közötti csúcstalálkozó lehetősége különösen annak fényében kap új lendületet, hogy az orosz elnök ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben az Ukrajnából elhurcolt gyerekek miatt. Ez jelentősen szűkíti a potenciális helyszínek körét – a Közel-Kelet emiatt is logikus választás lehet Moszkva számára.

Feltételekhez kötött Zelenszkij–Putyin-találkozó

A találkozó kapcsán egy másik feltétel is felmerült: Donald Trump szerint fontos lenne, hogy Putyin Zelenszkijjel is hajlandó legyen tárgyalni. Az orosz elnök erre úgy reagált: 

Már sokszor elmondtam, hogy általánosságban véve nincs kifogásom ellene, lehetséges.

Ugyanakkor azt is hozzátette: 

Bizonyos feltételeket létre kell hozni ehhez. De sajnos még messze vagyunk ezek megteremtésétől.

Zelenszkij májusban nyilvánosan javasolta Putyinnak, hogy Isztambulban találkozzanak a háború lezárásáról szóló tárgyalásra, ám az orosz vezető ezt nem fogadta el.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

