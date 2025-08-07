orosz-ukrán háborúUkrajnaközvéleményfelmérés

Az ukránok nem akarnak tovább harcolni

Több mint három éve tart a háború, de az Ukrajna lakosságának lelkesedése mára látványosan megcsappant. A Gallup friss közvélemény-kutatása szerint már csak az ukránok negyede támogatja a harcok folytatását egészen a győzelemig, míg a többség tárgyalásos lezárásban reménykedik.

Wiedermann Béla
2025. 08. 07. 16:27
Volodimir Zelenszkij érkezik az uniós csúcsra Forrás: AFP
A Gallup új felmérése szerint Ukrajna lakosságának többsége már nem bízik a teljes katonai győzelemben. A közvélemény drámai fordulatát jelzi, hogy míg 2022-ben az emberek háromnegyede hitt a fegyveres küzdelemben, mára csak minden negyedik válaszadó gondolja úgy, hogy harcolni kell a végsőkig. A lakosság közel 70 százaléka inkább a diplomáciai megoldás híve, és mielőbbi békét szeretne – ez szöges ellentétben áll az orosz–ukrán háború kezdetén tapasztalt elszántsággal – írta a The Telegraph.

ukrán
Friss felmérés szerint az ukránok többsége nem hisz a győzelemben, és tárgyalásokkal zárná le a háborút Oroszországgal.
Fotó: AFP

A nép békét akar, de nem reménykedik benne

A közvélemény alakulása nem mutat jelentős eltérést sem régiók, sem demográfiai csoportok szerint: az ukránok mindenütt hasonló arányban utasítják el a háború folytatását. 

A felmérés szerint ugyanakkor csak 5 százalék tartja „nagyon valószínűnek”, hogy az aktív harcok a következő egy évben véget érnek, és mindössze egynegyedük reménykedik legalább részleges fegyvernyugvásban.

Az ukránok szerint bizonytalan a jövő 

A NATO- és EU-csatlakozás kilátásai sem kecsegtetik már optimizmussal az ukránokat. 

A válaszadók harmada gondolja csak úgy, hogy Ukrajna a következő tíz évben a NATO tagja lehet, és mindössze a fele hisz abban, hogy addigra bekerülhetnek az Európai Unióba. 

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Trump már korábban világossá tette: 

szerinte Ukrajna NATO-csatlakozása lekerült a napirendről, és ezzel kapcsolatban garanciákat is adott Putyinnak.

A béke tehát egyre sürgetőbb vágyként él a társadalomban, még akkor is, ha a közeli megvalósulását kevesen tartják reálisnak.

Egyre közelebb a béke?

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójában, amelyre a következő napokban sor kerülhet. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött, és a Putyin–Trump-csúcstalálkozó helyszínéről is megállapodás született, amely sajtóinformációk szerint az Egyesült Arab Emírségek lehet. Az orosz elnök újságíróknak úgy fogalmazott: „Sok barátunk van, akik készen állnak segíteni az ilyen jellegű események megszervezésében. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke is közéjük tartozik. Azt gondolom, ez egy megfelelő helyszín lehet" – idézet Vlagyimir Pugyint a Sky News

Borítókép: Volodimir Zelenszkij érkezik az uniós csúcsra (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

