A Gallup új felmérése szerint Ukrajna lakosságának többsége már nem bízik a teljes katonai győzelemben. A közvélemény drámai fordulatát jelzi, hogy míg 2022-ben az emberek háromnegyede hitt a fegyveres küzdelemben, mára csak minden negyedik válaszadó gondolja úgy, hogy harcolni kell a végsőkig. A lakosság közel 70 százaléka inkább a diplomáciai megoldás híve, és mielőbbi békét szeretne – ez szöges ellentétben áll az orosz–ukrán háború kezdetén tapasztalt elszántsággal – írta a The Telegraph.
Az ukránok nem akarnak tovább harcolni
Több mint három éve tart a háború, de az Ukrajna lakosságának lelkesedése mára látványosan megcsappant. A Gallup friss közvélemény-kutatása szerint már csak az ukránok negyede támogatja a harcok folytatását egészen a győzelemig, míg a többség tárgyalásos lezárásban reménykedik.
A nép békét akar, de nem reménykedik benne
A közvélemény alakulása nem mutat jelentős eltérést sem régiók, sem demográfiai csoportok szerint: az ukránok mindenütt hasonló arányban utasítják el a háború folytatását.
A felmérés szerint ugyanakkor csak 5 százalék tartja „nagyon valószínűnek”, hogy az aktív harcok a következő egy évben véget érnek, és mindössze egynegyedük reménykedik legalább részleges fegyvernyugvásban.
Az ukránok szerint bizonytalan a jövő
A NATO- és EU-csatlakozás kilátásai sem kecsegtetik már optimizmussal az ukránokat.
A válaszadók harmada gondolja csak úgy, hogy Ukrajna a következő tíz évben a NATO tagja lehet, és mindössze a fele hisz abban, hogy addigra bekerülhetnek az Európai Unióba.
Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Trump már korábban világossá tette:
szerinte Ukrajna NATO-csatlakozása lekerült a napirendről, és ezzel kapcsolatban garanciákat is adott Putyinnak.
A béke tehát egyre sürgetőbb vágyként él a társadalomban, még akkor is, ha a közeli megvalósulását kevesen tartják reálisnak.
Egyre közelebb a béke?
Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójában, amelyre a következő napokban sor kerülhet. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött, és a Putyin–Trump-csúcstalálkozó helyszínéről is megállapodás született, amely sajtóinformációk szerint az Egyesült Arab Emírségek lehet. Az orosz elnök újságíróknak úgy fogalmazott: „Sok barátunk van, akik készen állnak segíteni az ilyen jellegű események megszervezésében. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke is közéjük tartozik. Azt gondolom, ez egy megfelelő helyszín lehet" – idézet Vlagyimir Pugyint a Sky News.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij érkezik az uniós csúcsra (Fotó: AFP)
