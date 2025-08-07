Az ukránok nem akarnak tovább harcolni

Egyre közelebb a béke?

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójában, amelyre a következő napokban sor kerülhet. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött, és a Putyin–Trump-csúcstalálkozó helyszínéről is megállapodás született, amely sajtóinformációk szerint az Egyesült Arab Emírségek lehet. Az orosz elnök újságíróknak úgy fogalmazott: „Sok barátunk van, akik készen állnak segíteni az ilyen jellegű események megszervezésében. Az Egyesült Arab Emírségek elnöke is közéjük tartozik. Azt gondolom, ez egy megfelelő helyszín lehet" – idézet Vlagyimir Pugyint a Sky News.

