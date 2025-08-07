Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökeinek találkozójában, amelyre a következő napokban kerül sor. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött – közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal. Napokon belül létrejön a Putyin–Trump-csúcstalálkozó.

Putyin–Trump-csúcstalálkozó jön. Fotó: AFP

„Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a következő napokban a legmagasabb szinten kétoldalú találkozót tartanak, azaz Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump találkozóját” – mondta a diplomata. Ahogy Usakov pontosította,

az orosz hatóságok most kezdték el kidolgozni a részleteket amerikai kollégáikkal együtt.

„Egyébként szeretném megjegyezni, hogy a helyszínről is elvi megállapodás született, és erről később tájékoztatni fogunk” – mondta a Kreml képviselője, írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Trump arról beszélt, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel – mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”.

Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek. Az ukrajnai háborúról azt mondta, kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)