Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Vlagyimir PutyincsúcstalálkozóDonald Trump

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójában, amelyre a következő napokban kerül sor. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött – közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal. A Putyin–Trump-csúcstalálkozó helyszínéről is megállapodtak, amelyet később bejelentenek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:50
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökeinek találkozójában, amelyre a következő napokban kerül sor. A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött – közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal. Napokon belül létrejön a Putyin–Trump-csúcstalálkozó.

Putyin–Trump csúcscstalálkozó jön
Putyin–Trump-csúcstalálkozó jön. Fotó: AFP

„Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a következő napokban a legmagasabb szinten kétoldalú találkozót tartanak, azaz Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump találkozóját” – mondta a diplomata. Ahogy Usakov pontosította, 

az orosz hatóságok most kezdték el kidolgozni a részleteket amerikai kollégáikkal együtt.

„Egyébként szeretném megjegyezni, hogy a helyszínről is elvi megállapodás született, és erről később tájékoztatni fogunk” – mondta a Kreml képviselője, írja a TASZSZ orosz hírügynökség. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Trump arról beszélt, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel – mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”. 

Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek. Az ukrajnai háborúról azt mondta, kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

