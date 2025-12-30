Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

A Reuters új írásában nyíltan elismeri, hogy szerintük Ukrajna-párti Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A lap egy harmadik világháborús szituációt modellezett le, miszerint egy orosz légtérsértés miatt a lengyel légierő lelő egy orosz vadászgépet. A cikk ezután hosszasan ecseteli a kibontakozó helyzetet és a piaci reakciókat.

A Reuters világháborúval riogat, amiben Magyar Péternek is nagy szerep juthat

Mivel a történet 2026 áprilisában játszódik, a lap külön említi Magyarországot is, ahol Orbán Viktor szerintük elveszítette a választásokat, így a háborúpárti Európa könnyebben jut konszenzusra, mint írják:

Orbán Viktor eltávolítása után – aki vereséget szenvedett az áprilisi magyar választáson –, utódja, Magyar Péter – aki Ukrajna támogatója – hozzájárul a blokk katonai elrettentő képességének kiépítéséhez Oroszország ellen.

Az írásra reagált Szentkirályi Alexandra is. Mint írta: a globalista sajtóban bizonyára korán kezdték a szilveszteri poharazást, de annál inkább intő jel ez mindannyiunknak.

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szerint a világhírű Reuters 2026-ra egy disztópikus lázálomnak tűnő forgatókönyvet írt, amelyben kitör a harmadik világháború, és Európa hadba száll Oroszországgal.

Hogy miért ír bárki ilyet, miért fantáziál bárki erről? Erre józan ember nem tud választ adni, persze a brüsszeli háborúpárti erők józanságában egy másodpercig se bízzunk.

– tette hozzá.

Ami még tanulságosabb: ebben a szörnyű tervben szó szerint leírják azt is, hogy

Magyar Péter kormányra kerülve egy ukránbarát és háborúpárti álláspontot képviselne, amellyel segítené a nyugat-európai háborús gépezetet beizzítani.

„Nem mi mondjuk, ők. A háborúpárti, globalista erőknek kristálytiszta elvárásaik vannak a Tisza felé, és ezt le is írják: megdönteni a háborúellenes nemzeti kormányt, és egy háborúpárti brüsszeli bábkormányt alakítani, amely minden erejével támogatja Ukrajnát. Ebből szerintem egyetlen magyar sem kér, de ezt meg is kell mutatnunk közösen áprilisban” – közölte.

