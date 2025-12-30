Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

világháborúOroszországTisza PártMagyar Péter

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

A Reuters legújabb írásában világpolitikai konfliktust vizionál, ahol egy orosz légtérsértés nyomán a lengyel légierő lelő egy orosz vadászgépet. A cikkben Magyar Péter, a Tisza párt elnöke is felbukkan, akit Ukrajna-párti politikusként ábrázolnak. A történet 2026 áprilisában játszódik, Orbán Viktor esetleges választási veresége után, és a világháborús forgatókönyvben így nincs, aki megfékezze a háborúpárti erők munkálkodását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:58
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Reuters új írásában nyíltan elismeri, hogy szerintük Ukrajna-párti Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A lap egy harmadik világháborús szituációt modellezett le, miszerint egy orosz légtérsértés miatt a lengyel légierő lelő egy orosz vadászgépet. A cikk ezután hosszasan ecseteli a kibontakozó helyzetet és a piaci reakciókat. 

A Reuters világháborúval riogat, amiben Magyar Péternek is nagy szerep juthat
A Reuters világháborúval riogat, amiben Magyar Péternek is nagy szerep juthat
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mivel a történet 2026 áprilisában játszódik, a lap külön említi Magyarországot is, ahol Orbán Viktor szerintük elveszítette a választásokat, így a háborúpárti Európa könnyebben jut konszenzusra, mint írják:

Orbán Viktor eltávolítása után – aki vereséget szenvedett az áprilisi magyar választáson –, utódja, Magyar Péter – aki Ukrajna támogatója – hozzájárul a blokk katonai elrettentő képességének kiépítéséhez Oroszország ellen.

Az írásra reagált Szentkirályi Alexandra is. Mint írta: a globalista sajtóban bizonyára korán kezdték a szilveszteri poharazást, de annál inkább intő jel ez mindannyiunknak.

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szerint a világhírű Reuters 2026-ra egy disztópikus lázálomnak tűnő forgatókönyvet írt, amelyben kitör a harmadik világháború, és Európa hadba száll Oroszországgal.

Hogy miért ír bárki ilyet, miért fantáziál bárki erről? Erre józan ember nem tud választ adni, persze a brüsszeli háborúpárti erők józanságában egy másodpercig se bízzunk.

– tette hozzá.

Ami még tanulságosabb: ebben a szörnyű tervben szó szerint leírják azt is, hogy 

Magyar Péter kormányra kerülve egy ukránbarát és háborúpárti álláspontot képviselne, amellyel segítené a nyugat-európai háborús gépezetet beizzítani.

„Nem mi mondjuk, ők. A háborúpárti, globalista erőknek kristálytiszta elvárásaik vannak a Tisza felé, és ezt le is írják: megdönteni a háborúellenes nemzeti kormányt, és egy háborúpárti brüsszeli bábkormányt alakítani, amely minden erejével támogatja Ukrajnát. Ebből szerintem egyetlen magyar sem kér, de ezt meg is kell mutatnunk közösen áprilisban” – közölte.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.