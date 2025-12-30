Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

magyar honvédségnatoböröndi gáboradaptive hussars 2025katona

Ütőképesebb, gyorsabban reagáló haderő: mérföldkőhöz ért a Magyar Honvédség

Történelmi léptékű országvédelmi gyakorlat, folyamatos eszközfejlesztések és növekvő nemzetközi szerepvállalás jellemezte a Magyar Honvédség 2025-ös évét

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 12:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Honvédség 2025-ben tovább erősítette nemzeti védelmi képességeit, megfelelt szövetségesi kötelezettségeinek, helytállt a nemzetközi missziókban, miközben felkészült, és végrehajtotta a rendszerváltás óta tartott legnagyobb és legösszetettebb országvédelmi gyakorlatot – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a kommünikéjében.

Fotó: Magyar Honvédség Facebok-oldala

Böröndi Gábor a Honvédelmi Minisztérium által eljuttatott közleményében azt írta, 

az Adaptive Hussars gyakorlat intenzitásában és komplexitásában bizonyította, hogy a 21. századi beszerzések, a hozzájuk társított kiképzés látható eredményeket hozott.

A biztonsági helyzethez való adaptáció miatt alakult meg két új parancsnokság, de felülvizsgálták a teljes szervezeti struktúrát és a műveleti vezetés-irányítási rendszert is – fejtette ki.

Fajsz, 2025. szeptember 9. A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én. MTI/Kiss Dániel
A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán Fotó: Kiss Dániel / MTI

Stabil működés, magas reagálóképességgel rendelkező aktív állomány és valódi erőt képviselő, dinamikusan bővülő tartalékos komponens együtt adja a Magyar Honvédség erejét

– fogalmazott a vezérezredes.

Mint közölte, több száz magyar katona őrködik a béke felett a KFOR és az EUFOR kötelékében: 2025-ben már negyedik alkalommal vezették a magyar katonák a balti légtérrendészeti feladatot, de ellátták Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is; Libanonban ENSZ-misszióban, Szomáliában többnemzeti kiképzési feladatokban vesznek részt magyar katonák.

Beszámolója szerint öt Skyfox harcászati kiképző repülőgép és újabb Millennium katonai szállító repülőgép érkezett, a teljessé vált H225-helikopterflotta Európa legmodernebb forgószárnyas-eszközparkja.

Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Folyamatosan érkeztek Lynx gyalogsági harcjárművek és Gidránok, a műszaki eszközökkel és hídvetőkkel, valamint az új generációs Leopard harckocsikkal tovább nőtt a szárazföldi erők harcképessége. Folyami naszádokkal erősödtek a különleges műveleti erők – sorolta.

A vezérezredes hangsúlyozta, hogy 

a NATO keleti szárnyán 2025-ben történt légtérsértések és drónbehatolások komoly biztonsági kihívásokat jelentenek, így folyamatosan fejlesztették a drónvédelmi képességeket a légtér és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.

„Büszke vagyok a katonákra. Elhivatottság, felkészültség és megújult szemlélet adja a modern haderő tartását, a szakma és becsület megerősödött – alázattal társulva ez az alapja egy ütőképes, jól felkészült katonai erőnek” – összegzett Böröndi Gábor.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.