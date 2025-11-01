A haza védelmében: 22 ezer katona vett részt a honvédség legnagyobb hadgyakorlatán

A másfél hónapon át tartó, összhaderőnemi, összkormányzati és NATO-keretek között zajló, megtervezett országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, mintegy 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona bevonásával.

Fotó: Facebook

Az Adaptive Hussars 2025 a honvédség történetének egyik legnagyobb és legösszetettebb hadgyakorlata volt, amely a nemzeti védelmi szervek és a NATO-partnerek szoros együttműködésében valósult meg. A gyakorlat célja az volt, hogy

valós, összetett helyzeteket szimulálva mérje fel a magyar haderő reagálási, vezetési és együttműködési képességeit.

A műveletekben a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány közös feladat-végrehajtásával.

900 ezer adag étel a katonáknak

A katonák a védelmi igazgatás, a közigazgatás és a NATO-partnerek szervezeteivel összehangoltan dolgoztak, ezzel is erősítve az országvédelmi rendszer összhangját. A gyakorlat logisztikai eredményei is lenyűgözőek:

a szállítások összesen 48 467 kilométert tettek ki, meghaladva az Egyenlítő hosszát.

A napi 7–15 ezer katona ellátásához összesen 900 ezer adag ételt készítettek. A Lynx gyalogsági harcjárművek átlagosan 185 kilométert tettek meg a gyakorlat idején, a helikopterek pedig több mint 563 órát töltöttek a levegőben és 112 ezer kilométert repültek.

A Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei a feladatok végrehajtása közben összesen mintegy 20 millió lépést tettek meg 45 kilogrammos felszereléssel, bizonyítva kitartásukat és felkészültségüket. A Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlóterén több mint 3000 magyar és külföldi NATO-katona hajtott végre közös műveleteket, demonstrálva a szövetségi együttműködés erejét.

Az Adaptive Hussars 2025 során a Magyar Honvédség katonái bizonyították, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is képesek hatékonyan védeni a hazát és teljesíteni a szövetségi kötelezettségeket, miközben az új tartalékosrendszer és a hivatásos állomány felkészültsége is megerősítést nyert.

A magyar katonák elszántsága, szakmai tudása és hazaszeretete biztosíték arra, hogy Magyarország biztonsága a jövőben is megbízható kezekben van.

Borítókép: Pillanatkép a hadgyakorlatról (Forrás: Facebook)