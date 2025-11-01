Magyar Honvédségnatokatonahadgyakorlat

A haza védelmében: 22 ezer katona vett részt a honvédség legnagyobb hadgyakorlatán

Látványos erődemonstrációval bizonyította felkészültségét az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton a Magyar Honvédség. A több mint másfél hónapon át zajló, NATO-partnerekkel közösen végrehajtott országvédelmi műveletsorozatban 22 ezer katona vett részt, amely a honvédség történetének egyik legnagyobb és legösszetettebb gyakorlatának bizonyult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 10:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A másfél hónapon át tartó, összhaderőnemi, összkormányzati és NATO-keretek között zajló, megtervezett országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, mintegy 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona bevonásával. 

Fotó: Facebook

Az Adaptive Hussars 2025 a honvédség történetének egyik legnagyobb és legösszetettebb hadgyakorlata volt, amely a nemzeti védelmi szervek és a NATO-partnerek szoros együttműködésében valósult meg. A gyakorlat célja az volt, hogy 

valós, összetett helyzeteket szimulálva mérje fel a magyar haderő reagálási, vezetési és együttműködési képességeit.

A műveletekben a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány közös feladat-végrehajtásával.

900 ezer adag étel a katonáknak

A katonák a védelmi igazgatás, a közigazgatás és a NATO-partnerek szervezeteivel összehangoltan dolgoztak, ezzel is erősítve az országvédelmi rendszer összhangját. A gyakorlat logisztikai eredményei is lenyűgözőek: 

a szállítások összesen 48 467 kilométert tettek ki, meghaladva az Egyenlítő hosszát.

A napi 7–15 ezer katona ellátásához összesen 900 ezer adag ételt készítettek. A Lynx gyalogsági harcjárművek átlagosan 185 kilométert tettek meg a gyakorlat idején, a helikopterek pedig több mint 563 órát töltöttek a levegőben és 112 ezer kilométert repültek.

A Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei a feladatok végrehajtása közben összesen mintegy 20 millió lépést tettek meg 45 kilogrammos felszereléssel, bizonyítva kitartásukat és felkészültségüket. A Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlóterén több mint 3000 magyar és külföldi NATO-katona hajtott végre közös műveleteket, demonstrálva a szövetségi együttműködés erejét.

Az Adaptive Hussars 2025 során a Magyar Honvédség katonái bizonyították, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is képesek hatékonyan védeni a hazát és teljesíteni a szövetségi kötelezettségeket, miközben az új tartalékosrendszer és a hivatásos állomány felkészültsége is megerősítést nyert. 

A magyar katonák elszántsága, szakmai tudása és hazaszeretete biztosíték arra, hogy Magyarország biztonsága a jövőben is megbízható kezekben van.

Borítókép: Pillanatkép a hadgyakorlatról (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu