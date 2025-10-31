Földön, vízen, levegőben: történelmi jelentőségű hadgyakorlatot végzett a Magyar Honvédség

– A rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlatunkat sikeresen lezártuk – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat zárórendezvényén, a Bálna Honvédelmi Központban. A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a hadgyakorlat történelmi lépés volt. Felidézte, hogy a gyakorlat a honvédség minden haderőneme, közel 22 ezer katona részvétele mellett zajlott, másfél hónapon át. Megjegyezte, hogy a feladat összkormányzati is volt, mivel az államigazgatás szinte összes szervezetének a támogatására és működésére is szükség volt.

Rendkívül fontos volt, hogy NATO-keretek között zajlott a gyakorlat

– húzta alá a tárcavezető. De fontos, hogy a békeidőben is folyamatosan gyakorolják a NATO-egységekkel az együttműködést.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Csudai Sándor)

Szalay-Bobrovniczky elmondta, hogy a 2016 óta tartó haderőfejlesztés visszaellenőrzésére is jó volt a gyakorlat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy forradalmi újítás zajlik, és fontos, hogy a közvélemény is lássa a változást. Mint jelezte, egy ilyen gyakorlat az együttműködés teszteléséről is szól. A miniszter megjegyezte, hogy a Honvédelmi Döntéshozó Testület is gyakorolni tudta a működését a hadgyakorlat során. Mint mondta, most következik a tapasztalatok értékelése, amiket akár a jogalkotás szintjén is visszavezetnek a gyakorlatba.

A miniszter szerint a gyakorlat arra mutatott rá, hogy még hatalmas feladatok állnak előttük. Az eszközpark további bővítésére van szükség, valamint tudásban is fejlődni kell. A minisztérium és a honvédség között is fontos a kapcsolatok fejlesztése. Azonban Szalay-Bobrovniczky értékelése szerint a gyakorlat összességében sikeres volt.

Böröndi Gábor vezérezredes elmondta, hogy a honvédség bemutatta, lehet rá számítani. A Honvéd Vezérkar főnöke megjegyezte, hogy hosszú távú tervezéssel, és kiválóan felkészült katonákkal hajtották végre a gyakorlatot.

A legfontosabb üzenet azt volt, hogy mindannyian magyarok vagyunk

– tette hozzá.

Böröndi Gábor vezérezredes kitüntetésben részesült (Fotó: Csudai Sándor)

Mint jelezte, a magyar katonák a NATO-szövetségesekkel képesek hatékonyan reagálni. Emellett két erősségüket, a katonai innovációt és a szövetségi együttműködést is bizonyították.

A hazaszeretet nem elvont fogalom, hanem napi feladat, amihez erő, kitartás és hit kell

– jegyezte meg.