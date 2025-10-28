A tartalékosok is részt vettek a nemzetközi hadgyakorlaton

Erős országot erős emberek tudnak építeni, a tartalékos rendszer pedig bizonyított és erővé vált – jelentette ki a honvédelmi miniszter a tartalékos honvédek napja és csapatünnepe alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: azért nem tudtak a tartalékos honvédek napján, október 4-én ünnepelni, mert a rendszerváltás óta megrendezett legnagyobb katonai és országvédelmi gyakorlaton vett részt több ezer tartalékos a hivatásos állomány mellett.

Egy év alatt hétezerrel nőtt a tartalékosokhoz csatlakozók száma (Fotó: Honvédelem.hu)

Az Adaptive Hussars gyakorlat sikeresen zárult, amelyen a tartalékosok is helytálltak – közölte a tárcavezető. A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2010-ben csak 17 tartalékosa volt Magyarországnak,

a korábbi szocialista kormányok „a honvédség és a haderő leépítésének kormányai” voltak.

– Laktanyabezárások, alakulatösszevonások, a személyi állomány leépítése és az eszközpark elkótyavetyélése jellemezte ezt az időszakot – tette hozzá.

Az elmúlt 15 évben azonban a honvédség fejlesztése mellett a tartalékos állomány építésére is koncentráltak – jelezte. Rámutatott: csak ebben a ciklusban a területvédelmi ezredeket további öttel egészítették ki, létrehoztak számukra egy egész országot lefedő parancsnokságot, és a vezérkar is elkülönítetten kezeli a területvédelmet.

Magyarország biztonságához elengedhetetlen a tartalékosok jelenléte (Fotó: Honvédelem.hu)

A professzionális haderőtől senki sem veszi el, hogy ők a legjobban kiképzett erőink, akik a magyar emberek védelmének legfontosabb garanciái, de a tartalékosokra is szükség van a rendszer működéséhez – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tartalékosok lelkesedését méltatva úgy fogalmazott: az elmúlt egy évben bizonyították, hogy

lehet Magyarországon rövid idő alatt sok katonát bevonzani a hadseregbe.

A „Szeretem, megvédem!” kampánnyal egy év alatt hétezerrel nőtt a tartalékosokhoz csatlakozók száma, és mintegy tíz százalékuk megy tovább a szerződéses állományba – mondta.

Az állománygyűlésen felszólalt még Mihócza Zoltán altábornagy, a honvéd vezérkar főnök területvédelmi helyettese, valamint Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) elnöke.