Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mi meghívót, nem behívót adunk át + videó

A legújabb toborzókampánnyal meghívót adunk át az arra készen állóknak, nem behívót. A magyar hadsereg önkéntes kiegészítésű. Tartalékosnak várjuk azokat a 18 év felettieket, akik munkájuk vagy tanulmányaik mellett szívesen részt vennének honvédelmi kiképzésen, tennének valami hasznosat a közösségért, szeretik és ha kell, szolgálják a hazájukat, a településüket.

Úgy ítéljük meg, hogy bár a nemzetközi helyzet nem biztató, de a Magyar Honvédség és ezáltal a magyar emberek biztonsága önkéntes alapon a lehető legmagasabb minőségben biztosítható

– nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Nemzetnek a területvédelmi tartalékos komponens toborzókampányának elindítása kapcsán.

Fotó: Pintér Ákos / HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu

A honvédelmi miniszter szerint a mostani kampány mottója, a Szeretem, megvédem! jól jellemzi a tartalékost, hiszen készen áll arra, hogy megvédje saját környezetét és a hazáját, amit szeret.

Új kampány, több önkéntes

– Nem ez az első toborzási kampányunk ez a mostani. Másfél éve indítottuk el az És te készen állsz? című kampányunkat, ezt követte az Embert a vasra!, amely kifejezetten a hivatásos haderő harcoló alakulatainak feltöltésére irányult.

Azokat az alakulatokat sikerült nagyon magas feltöltöttségi szintre hozni, amelyek a legmodernebb csúcstechnológiát kapták.

Most pedig azokra az alakulatokra koncentrálunk, amelyek az egész országot lefedve a területvédelmi komponensét képezik a haderőnknek – tette hozzá a tárcavezető.

Fotó: Robert Erdi

A hivatásos erők támogatására létrehozott területvédelmi tartalékos komponens új elem a Magyar Honvédségen belül. Két éve kezdték kiépíteni az új komponenst, amelynek részeként eddig hét területvédelmi ezred alakult meg.

Önálló területvédelmi parancsnokságot is létrehoztak, amelyet Takács Attila altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese irányít.

Területvédelmi tartalékosainkra, mint amire a nevük is egyértelműen utal, itthon van szükségünk. Nekik a szűkebb hazájukat, lakóhelyüket és környékét kell aprólékosan ismerniük, ami harcászati előnyt jelent, ha ne adj’ Isten a haza védelmére kerül sor. A területvédelmi tartalékos döntően könnyű lövészfelszereléssel az adott hely védelmére, a környéknek az előkészítésére, az objektumok védelmére koncentrál, és ezen keresztül kiegészíti a hivatásos haderő feladatrendszerét.

Természetesen önkéntes alapon, a jóváhagyásukkal, ha kedvük van, részt vehetnek missziókban, mint ahogy most is vannak például Koszovóban tartalékosaink, de alapvetően ők helyi alkalmazású és itthoni szolgálatra bevetett erők – szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette: minden 18. évét betöltött magyar fiatalt várnak önkéntesnek, a toborzás felső korhatára 65 év.

Gyorsított jelentkezés

Ami a jelentkezést illeti, az Irányasereg.hu oldal használatával a korábbi kettő-négy hetes folyamat akár négy napra is csökkenthető, és előnye, hogy a nap 24 órájában elérhető. A weboldalon az Érdekel gombra kattintva három adatot (név, telefonszám, e-mail-cím) kell megadni, ezzel a weboldal automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, a toborzók pedig a megadott telefonszámon felhívják az érdeklődőt.

A toborzók a beszélgetés során felmérik a jelentkező érdeklődési körét, tisztázzák a szolgálati formát, amely iránt érdeklődik. Az elbeszélgetést követő orvosi vizsgálat, a fizikai állapotfelmérés után megköthető a szerződés, és a jelentkezéstől számított harminc napon belül elkezdhető az alapkiképzés.

Fotó: Robert Erdi

– A kiképzett területvédelmi tartalékos katonát minimum egy hétre minden évben be fogjuk hívni, hiszen így van értelme ennek a szolgálatnak. Ám fontos lépés, hogy azt is tudjuk garantálni mind nekik, mind pedig a munkaadójuknak, hogy ezt kiszámítható és előre kalkulálható módon fogjuk megtenni – hangsúlyozta a tárcavezető, aki a bajtársi közösség, az erkölcsi elismerés mellett az anyagi juttatásokról is beszámolt.

Összetartó közösséget kínálunk, olyat, amit csak a hadsereg tud kínálni. Olyan tapasztalatot, amelyet a veszély és a küldetés közös elviselése, közös túlélése tud nyújtani: örök barátságokat. És természetesen ezzel arányos anyagi megbecsülést is. A kampány indulásával megdupláztuk azt az összeget, amely mindenkit, aki területvédelmi tartalékos szerződést köt, megillet azért, hogy a szolgálaton kívül töltött időben is a rendelkezésünkre álljon.

Ez most évente bruttó hatszázezer forint, amit havi ötvenezer forintos részletekben fognak megkapni a jelentkezők. Bevezettünk egy úgynevezett ajánlási bónuszt. Ha egy területvédelmi tartalékos hoz egy másikat, aki az alapkiképzés után szerződést köt, az bruttó ötszázezer forintot kap egyszeri juttatásként, illetve szerződéskötési díj is jár a frissen szerződött területvédelmi tartalékosnak. És még ezer kisebb, de lényeges juttatással jár a katonai szolgálatnak ez a formája, a felsőoktatásba jelentkezők például többletpontokat kaphatnak majd – sorolta.

A béke oldalán

A miniszter emlékeztetett rá: Európa békés élete felborult, a második világháború óta nem értünk meg olyan időket, mint napjainkban.

Második éve mondja a magyar kormány, hogy mi békét akarunk, és a béke oldalán állunk. Ha Európa úgy dönt, és ezt akarja, vagy akár a NATO is, és belesodródik ebbe a konfliktusba, azt megállítani nem tudjuk, de minden eszközünkkel és lehetőségünkkel ez ellen megyünk már két éve. Egyértelművé tettük, hogy sem az Európai Unió katonai misszióját, amely Ukrajnában történő kiképzésre indult, sem pedig a NATO tervezett ukrajnai koordinációs szerepvállalását nem támogatjuk.

Magyarország a magyar kormányfő vezetésével kötött történelminek is nevezhető megállapodást a múlt héten Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, amelyben garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország ehhez a szerepvállaláshoz sem pénzt, sem embert, sem fegyvert, sem területet nem nyújt – szögezte le a honvédelmi miniszter, akinek ugyanakkor nagyon sok erőt ad az, hogy látja és érzékeli, hogy sok magyar szereti a hazáját, azon belül is szűken vett lakóhelyét és egyre többekben megfogalmazódik az ezért való tenni akarás érzése is.

Fotó: Robert Erdi

Vannak sokan olyanok is a magyarok között, hazájukat szerető fiatalok, és már nem olyan fiatalok, akikben megérett az az elhatározás, hogy cselekedni szeretnének, és akár fegyveres kiképzést is szívesen vállalnak Magyarország védelme érdekében. Nekik jelent lehetőséget a területvédelmi tartalékos komponensbe való jelentkezés

– zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.