A kirúgott diósgyőri sportigazgató visszavág: „Vétkesek közt cinkos, aki néma”

Forrnak az indulatok a Diósgyőrnél. Az NB I-es klub hazai pályán csupán döntetlent tudott kicsikarni szombaton a vármegyei rangadón az újonc Kazincbarcika ellen, így a DVTK négy forduló után továbbra is győzelem nélkül áll. A nyár elején kirúgott diósgyőri sportigazgató, Horváth Csenger Babits-idézettel reagált a kialakult helyzetre.

2025. 08. 17. 9:09
Horváth Csenger, a Diósgyőr kirúgott sportigazgatója reagált a csapat szereplésére Forrás: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt Pipó
Továbbra sem jönnek az eredmények a Diósgyőr futballcsapatánál. A DVTK a Kazincbarcika elleni hazai 2-2-vel sem lehet elégedett, annak fényében meg főleg nem, hogy négy forduló után két-két döntetlennel és vereséggel, mindössze két ponttal jelenleg a tizedik helyen áll. Mindez azok után, hogy a nyáron nagytakarítás volt a klubnál, június elején kirúgták Horváth Csenger sportigazgatót, akinek a helyére Kovács Zoltán érkezett.

Horváth Csenger, a Diósgyőr kirúgott sportigazgatója (Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt Pipó)

Horváth Csenger különös jelenség volt az NB I-ben, hiszen mindössze 28 évesen rendkívül fiatalon volt a DVTK sportigazgatója. Sokan tapasztalatlannak tartották, sokan viszont épp a friss, modern szemlélet meghonosítását várták tőle. Az semmiképpen sem segített rajta, hogy tavaly ősszel egy szórakozóhelyen balhéba keveredett, és a klub ultrái nem voltak jó véleménnyel róla.

A szenvedő DVTK, a kirúgott sportigazgató és a Babits-idézet

Mindenesetre Horváth Csenger most némi kárörömnek adott hangot azzal, hogy vélhetően a DVTK gyenge szereplésére reagált az NB I-ben. Instagram-oldalán legalábbis akkor tette ki az alábbi Babits Mihály-idézetet a 24 óráig látható történetek közé, amikor a Kazincbarcika 2-0-ra vezetett a Diósgyőr otthonában:

Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjt s jámborság néked mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma.

A DVTK végül 2-2-re mentette a meccset, ami sovány vigasz az előző fordulóban az MTK-tól kapott 5-0-s pofon után.

