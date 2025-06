A Diósgyőr bulizós sportigazgatójának mennie kellett, vígadnak a szurkolók

Amikor a labdarúgó NB I 28. fordulójában a Diósgyőr hazai pályán 4-2-re kikapott az ETO FC Győrtől, azt nehezen emésztették meg a DVTK szurkolói. A Facebookon 12 ezer követővel rendelkező Ultras Diósgyőr kiakadt a 28 éves Horváth Csenger sportigazgatóra, és ennek élcelődve hangot is adott. „Csenger úr! Előtted: Rég nem látott szezonkezdés, harcban Európáért. Utánad: 6. hely, megalázó vereség, megalázó vereség hátán. Az ígéretekkel már tele a padlás. Kevesebb bulit, több eredményt!” – volt olvasható a Horváth Csenger sportigazgatónak szóló üzenet.

Horváth Csenger már nem a Diósgyőr sportigazgatója (Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt Pipó)

S hogy honnan jön az Ultras Diósgyőr által felemlegetett „bulizás”? Amikor tavaly év végén szaladt a Diósgyőr szekere, Horváth Csenger saját bevallása szerint is túlzásba vitte az ünneplést egy miskolci szórakozóhelyen.

– Nagyot hibáztam, mérhetetlenül sajnálom. Ünnepelni szerettem volna a győzelmet a szurkolóinkkal, de túlzásba estem. Az érintetteket másnap reggel felhívtam, és elnézést kértem tőlük, ezúton pedig mindenkitől elnézést kérek, akinek esetleg kellemetlen pillanatokat okoztam. Teljesen világos számomra, hogy egy ilyen patinás klub sportigazgatójaként, de még Horváth Csengerként sem tehetek ilyet. A tettemért vállalom a következményeket – nyilatkozta Horváth Csenger akkor a Boon.hu-nak, s az is elmondta, hogy a Diósgyőr tulajdonosától pénzbüntetést és megrovást is kapott. Abból a cikkből ugyanakkor azt is megtudhattuk, hogy a klubvezetés Horváth Csenger szakmai munkájával maximálisan elégedett volt, és a szurkolók is mellette voltak.

Horváth Csenger utódját a jövő héten jelenti be a Diósgyőr

Ám a szurkolók megítélését illetően változott a helyzet. Horváth Csenger egyik nagy „bűne” pedig a drukkerek szemében az, hogy januárban a hírek szerint több mint 500 ezer fontért a csapathoz hozott egy elefántcsontparti játékost, és a 26 éves Christ Tiéhi, aki a Slavia Praha színeiben szerepelt a BL selejtezőjében és a Konferencialiga csoportkörében is, Diósgyőrben finoman szólva sem vált be…

Horváth Csengert tavaly novemberben, még az előző edző, Vladimir Radenkovics idejében nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatójának. Radenkovics az NB I 2024/25-ös kiírásának 20. fordulójáig volt a DVTK edzője. Vezetésével a csapat mérlege nyolc győzelem, hét döntetlen és öt vereség volt a bajnokságban, 28-26-os gólkülönbséggel. Emlékezetes, hogy a miskolciak az őszi szezont a harmadik helyen zárták, a szerb trénernek február végén, amikor még a negyedik pozíciót foglalta el a klub, mégis mennie kellett.

A Radenkovics helyére érkezett litván Valdas Dambrauskas vezérletével a Diósgyőr végül a 6. helyen zárta a bajnokságot.

Az új sportigazgató személyét a klub jövő héten jelenti be – tudatta a Diósgyőr. A csapat szurkolói a klub Facebook-oldalán örülnek Horváth Csenger távozásának.