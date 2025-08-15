NB IKatona BálintNyíregyháza Spartacus Football ClubVarga Kevinátigazolás

Fradi-játékost és magyar válogatott futballistát igazolt az NB I-es csapat

Huszonnégy órán belül két magyar labdarúgót is szerződtetett az NB I 10. helyén álló Nyíregyháza. Katona Bálint és Varga Kevin is a szabolcsiaknál folytatja a pályafutását.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 10:54
Varga Kevin Nyíregyházán folytatja (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nyíregyháza Spartacus egy döntetlen után két vereséggel kezdte az NB I új idényét, az egy pontjával pedig három forduló után a tabella tizedik helyén áll. A nyírségiek vasárnap 15.30-tól keleti rangadót játszanak a Debrecennel hazai pályán, előtte azonban erősítettek: Varga Kevin, valamint a Ferencvárostól igazolt Katona Bálint is Szabó István együttesében folytatja a pályafutását.

Varga Kevin mellett Katona Bálint is a Nyíregyháza csapatába igazolt, Nyíregyháza Spartacus, igazolás, NB1, NB I, Katona Bálint
Varga Kevin mellett Katona Bálint (balra) is a Nyíregyháza csapatába igazolt (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

Katona Bálint az FTC-től igazolt át

A korábbi korosztályos válogatott Katona Bálint eddig 69 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, tizenegy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, az előző idényben az FTC-től Kecskeméten játszott kölcsönben. A támadó középpályás csütörtökön hároméves szerződést kötött a Nyíregyházával.

– A menedzsmentem régóta tárgyalásban állt már a Nyíregyházával, s bár több élvonalbeli klub is megkeresett, úgy döntöttem, itt a helyem – idézte a klub honlapja a 22 esztendős játékost. 

A nyáron végig edzésben voltam a Ferencvárossal, végigdolgoztam a felkészülést, szóval fizikailag jó állapotban vagyok.

Ellenfélként voltam már Nyíregyházán, a klub komoly szurkolótáborral rendelkezik, kíváncsian várom a hétvégi rangadót.

Varga Kevin is a Nyíregyháza játékosa lett

A 13-szoros magyar válogatott balszélső korábban 100 NB I-es találkozón játszott Debrecenben, de szerepelt a török, a svájci, a ciprusi és a román élvonalban. Vargának február óta nem volt klubja, akkor a török másodosztályú Ankaragücütől viharos körülmények között távozott.

– Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. Akkor beszéltünk is Fekete Tivadarral, a klub sportigazgatójával, elindultak az egyeztetések, és örültem, hogy sikerült mindenben megállapodnunk. Ráadásul a várostól nincs messze a házam, így tényleg hazaköltözhetek. 

29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem.

Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek. De ehhez előbb az kell, hogy a csapattal legyünk eredményesek. Mindent megteszek majd ennek érdekében – mondta Varga Kevin, akivel kétéves szerződést kötött a nyírségi klub.

A Nyíregyháza legutóbbi bajnokija:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.