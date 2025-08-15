Fradi-játékost és magyar válogatott futballistát igazolt az NB I-es csapat

A Nyíregyháza Spartacus egy döntetlen után két vereséggel kezdte az NB I új idényét, az egy pontjával pedig három forduló után a tabella tizedik helyén áll. A nyírségiek vasárnap 15.30-tól keleti rangadót játszanak a Debrecennel hazai pályán, előtte azonban erősítettek: Varga Kevin, valamint a Ferencvárostól igazolt Katona Bálint is Szabó István együttesében folytatja a pályafutását.

Varga Kevin mellett Katona Bálint (balra) is a Nyíregyháza csapatába igazolt (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

Katona Bálint az FTC-től igazolt át

A korábbi korosztályos válogatott Katona Bálint eddig 69 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, tizenegy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, az előző idényben az FTC-től Kecskeméten játszott kölcsönben. A támadó középpályás csütörtökön hároméves szerződést kötött a Nyíregyházával.

– A menedzsmentem régóta tárgyalásban állt már a Nyíregyházával, s bár több élvonalbeli klub is megkeresett, úgy döntöttem, itt a helyem – idézte a klub honlapja a 22 esztendős játékost.

A nyáron végig edzésben voltam a Ferencvárossal, végigdolgoztam a felkészülést, szóval fizikailag jó állapotban vagyok.

Ellenfélként voltam már Nyíregyházán, a klub komoly szurkolótáborral rendelkezik, kíváncsian várom a hétvégi rangadót.

Varga Kevin is a Nyíregyháza játékosa lett

A 13-szoros magyar válogatott balszélső korábban 100 NB I-es találkozón játszott Debrecenben, de szerepelt a török, a svájci, a ciprusi és a román élvonalban. Vargának február óta nem volt klubja, akkor a török másodosztályú Ankaragücütől viharos körülmények között távozott.

– Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. Akkor beszéltünk is Fekete Tivadarral, a klub sportigazgatójával, elindultak az egyeztetések, és örültem, hogy sikerült mindenben megállapodnunk. Ráadásul a várostól nincs messze a házam, így tényleg hazaköltözhetek.

29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem.

Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek. De ehhez előbb az kell, hogy a csapattal legyünk eredményesek. Mindent megteszek majd ennek érdekében – mondta Varga Kevin, akivel kétéves szerződést kötött a nyírségi klub.