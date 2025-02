Feljelentés! A magyar válogatott labdarúgó súlyos lépése

Varga Kevin 2018 és 2021 között tizennégy válogatott meccsen szerepelt, Törökország ellen gólt is szerzett, majd két meccsen is játszott a 2021-es Európa-bajnokságon.

Marco Rossi legutóbb 2022 őszén hívta be a keretbe a támadót, aki legutóbb Sepsiszentgyörgyről is kellemetlen körülmények között távozott, s most Törökországban is pórul járt.