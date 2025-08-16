Extázis Szolnokon: pokoli hőségben vágott vissza Romániának a magyar válogatott

A román válogatott hazai pályán is legyőzte Észak-Macedóniát a férfikosárlabda-világbajnoki előselejtező magyar érdekeltségű csoportjában, így már biztos volt, hogy folytathatja szereplését a következő szakaszban. A magyar válogatott szombaton Szolnokon a románokat fogadta, s Gasper Okorn játékosait minden bizonnyal fűtötte a visszavágás vágya a Nagyváradon elszenvedett fájdalmas vereség miatt. A nemzeti együttes számára még a csoportelsőség sem volt elérhetetlen, ehhez viszont – kihasználva a kosárlabda szolnoki támogatottságát – mindenképpen nyerni kellett a Tisza-parti városban.

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott telt ház előtt lépett pályára Szolnokon Románia ellen. Fotó: Perje Sándor

A magyar válogatottnak nem mentek a triplák

A magyar válogatott a Váradi Benedek – Perl Zoltán – Benke Szilárd – Meleg Gergő – Nate Reuvers kezdővel lépett pályára a telt házas Tiszaligeti Sportcsarnokban, pokoli hőségben. Jól kezdett a hazai csapat, főleg a spanyol Valencia csapatában játszó honosított Nate Reuvers volt elemében, az első öt percben rendre a magas embert keresték Váradi Benedekék (10-10).

Az első mérkőzéshez képest sokkal dinamikusabb és a gyorsabb ellentámadásokra alapozó kosárlabdával rukkolt elő a szolnoki közönség biztatásától energikusan játszó magyar válogatott.

A nagy kedvvel játszó Benke Szilárd csodálatos passza után a csereként beálló Vojvoda Dávid faulttal együtt szerzett kosarat.

A románok is magasabb fokozatra kapcsoltak, Dragos Lungu bravúros megoldása viszont a csereként beálló Valerio-Bodon Vincent sapkázta meg a vendégek játékosát, az ellentámadásból a szolnoki szurkolók kedvence, Pallai Tamás szerzett két pontot. Sajnos Kúti Nándor utolsó másodperces triplájával csak egy ponttal vezetett a magyar válogatott (19-18).

Nate Reuvers a magyar csapat egyik legjobbja volt a mérkőzésen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A második negyed elején kemény adok-kapok alakult ki mindkét palánk alatt, az első játékrészben villogó Reuverst a vendégek centere, Emanuel Cate vágta fejbe ziccer közben. Perl Zoltán védjegyének számító sikeres középtávoli tempója után Tohanatan és Grasu is egy-egy hárompontossal válaszolt. Ez azért volt dühítő, mert ez már az ötödik sikeres triplájuk volt a románoknak, miközben a magyar csapatnak még nem volt sikeres távoli kísérlete tizenöt percnyi játékidő után (0/5).

Igaz, a büntetőterületről négyszer annyi pontot (18) szereztünk, mint a vendégek (4), de a különbség így is csak három volt a negyed felénél (27-24).

Három perccel a negyed vége előtt Váradi Benedek törte meg a magyar triplacsendet. A negyedet Emanuel Cate kosara zárta (40-38).