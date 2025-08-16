magyar férfi kosárlabda-válogatottGolomán GyörgySzolnokromán férfi kosárlabda-válogatottValerio Bodon VincentVáradi Benedek

Extázis Szolnokon: pokoli hőségben vágott vissza Romániának a magyar válogatott

Szombat este Szolnokon sorsdöntő világbajnoki előselejtezőt játszott a magyar férfi-kosárlabdaválogatott. Románia ellen a magyar együttesnek sikerült revansot vennie az első fordulóban elszenvedett vereségért a Tiszaligeti Sportcsarnokban. A rekkenő hőség ellenére rengetegen buzdították a hazai csapatot, amely a harmadik negyedben nyújtott ellentmondást nem tűrő játékával 86-66-ra győzni tudott, s ezzel a sikerrel továbbjutott a vb-selejtező következő szakaszába.

Perje Sándor
2025. 08. 16. 20:33
A magyar férfi kosárlabda-válogatott Szolnokon nyert Románia ellen
A magyar férfi kosárlabda-válogatott Szolnokon nyert Románia ellen Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A román válogatott hazai pályán is legyőzte Észak-Macedóniát a férfikosárlabda-világbajnoki előselejtező magyar érdekeltségű csoportjában, így már biztos volt, hogy folytathatja szereplését a következő szakaszban. A magyar válogatott szombaton Szolnokon a románokat fogadta, s Gasper Okorn játékosait minden bizonnyal fűtötte a visszavágás vágya a Nagyváradon elszenvedett fájdalmas vereség miatt. A nemzeti együttes számára még a csoportelsőség sem volt elérhetetlen, ehhez viszont – kihasználva a kosárlabda szolnoki támogatottságát – mindenképpen nyerni kellett a Tisza-parti városban.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott telt ház előtt lépett pályára Szolnokon Románia ellen
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott telt ház előtt lépett pályára Szolnokon Románia ellen. Fotó: Perje Sándor

A magyar válogatottnak nem mentek a triplák

A magyar válogatott a Váradi Benedek – Perl Zoltán – Benke Szilárd – Meleg Gergő – Nate Reuvers kezdővel lépett pályára a telt házas Tiszaligeti Sportcsarnokban, pokoli hőségben. Jól kezdett a hazai csapat, főleg a spanyol Valencia csapatában játszó honosított Nate Reuvers volt elemében, az első öt percben rendre a magas embert keresték Váradi Benedekék (10-10). 

Az első mérkőzéshez képest sokkal dinamikusabb és a gyorsabb ellentámadásokra alapozó kosárlabdával rukkolt elő a szolnoki közönség biztatásától energikusan játszó magyar válogatott. 

A nagy kedvvel játszó Benke Szilárd csodálatos passza után a csereként beálló Vojvoda Dávid faulttal együtt szerzett kosarat. 

A románok is magasabb fokozatra kapcsoltak, Dragos Lungu bravúros megoldása viszont a csereként beálló Valerio-Bodon Vincent sapkázta meg a vendégek játékosát, az ellentámadásból a szolnoki szurkolók kedvence, Pallai Tamás szerzett két pontot. Sajnos Kúti Nándor utolsó másodperces triplájával csak egy ponttal vezetett a magyar válogatott (19-18).

Nate Reuvers a magyar csapat egyik legjobbja volt a mérkőzésen.
Nate Reuvers a magyar csapat egyik legjobbja volt a mérkőzésen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A második negyed elején kemény adok-kapok alakult ki mindkét palánk alatt, az első játékrészben villogó Reuverst a vendégek centere, Emanuel Cate vágta fejbe ziccer közben. Perl Zoltán védjegyének számító sikeres középtávoli tempója után Tohanatan és Grasu is egy-egy hárompontossal válaszolt. Ez azért volt dühítő, mert ez már az ötödik sikeres triplájuk volt a románoknak, miközben a magyar csapatnak még nem volt sikeres távoli kísérlete tizenöt percnyi játékidő után (0/5).

Igaz, a büntetőterületről négyszer annyi pontot (18) szereztünk, mint a vendégek (4), de a különbség így is csak három volt a negyed felénél (27-24). 

Három perccel a negyed vége előtt Váradi Benedek törte meg a magyar triplacsendet. A negyedet Emanuel Cate kosara zárta (40-38).

A második félidőben hengerelt Románia ellen a magyar válogatott

Az első húsz perc után szinte teljesen kiürült a nézőtér a nagyszünetre, ami nem véletlen, hiszen a rettentő hőség a csarnokban is éreztette a hatását, a legtöbben valamilyen hűs itóka után néztek a harmadik negyed előtt. Sokan még alig értek vissza, Reuvers két gyors kosara után gyorsan pici előnyhöz jutott a magyar csapat, majd Benke süllyesztett el egy saroktriplát. Lassan, de nyílni kezdett az olló a két csapat között (47-38). 

A negyed feléhez érve a románok csak egyetlen kosarat tudtak szerezni, mi viszont Benke Szilárd révén újra betaláltunk távolról, immár a harmadik hárompontosunkat szerezve a meccsen. 

Pallai Tamás a bajnok Szolnok játékosa hasznos játékot mutatott be a románok ellen.
Pallai Tamás, a bajnok Szolnok játékosa hasznos játékot mutatott be a románok ellen. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

A csereként beállt Vojvoda betörésével pedig hússzal vezetett Gasper Okorn csapata (63-42). 

Két perccel a negyed vége előtt már vastapssal buzdította a szolnoki közönség a kedvenceit, a meccs legjobbjának, Nate Reuversnek triplája pedig talpra ugrasztotta a meleg miatt legelcsigázottabb drukkereket is.

Az utolsó negyedben a teljesen ritmust vesztett román válogatott csak asszisztálni tudott a magyar csapat diadalmenetéhez. Az ötödik percben Valerio-Bodon Vincent is betalált egy szép tempó után, a védekezésben óriásit harcoló magyar tehetségnek sokat lendíthet majd az önbizalmán, hogy kosarat szerzett címeres mezben (73-57).

A vége 86-66 lett, s a győzelemmel már biztos, hogy a magyar férfi-kosárlabdaválogatott továbbjutott a vb-selejtező következő szakaszába. A csoportelsőségről az augusztus 20-i utolsó csoportmérkőzés dönt majd, az Észak-Macedónia elleni idegenbeli találkozónk.

Férfikosárlabda-vb, előselejtező, B csoport, 3. forduló

Magyarország–Románia 86-66 (19-18, 19-18, 26-5, 20-23)
Legjobb dobók: Reuvers 25, Perl 16, Golomán 13, Benke 11 illetve Cate 14, Diculescu 12, Tohanatan 10

A románok elleni 2017-es Eb-meccs

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.