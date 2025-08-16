magyar válogatottvilágbajnokságkosárlabda

Bosszút állna a magyar válogatott, de a románok elleni meccs többről szól

Ma 18 órakor Szolnokon sorsdöntő világbajnoki előselejtezőt játszik a magyar férfiválogatott. Ha sikerül nyernie a kosárlabda szolnoki szentélyében Románia ellen, visszavágna az első fordulóban elszenvedett vereségért, de ennél is fontosabb, hogy továbbjutna a vb-selejtezők szakaszába. Sőt, megfelelő különbségű siker esetén a csoport első helye is meglehetne.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 6:27
A férfi kosárlabdaválogatott szombaton a románok legyőzésével továbbjuthat a világbajnoki-előselejtezőkből, és ezért sokat tehet Vojvoda Dávid, a csapat egyik kulcsembere. Fotó: fiba.com
Nyár végi kosárlabdaláz Szolnokon – így is össze lehet foglalni azt, ami most az alföldi városban zajlik. A sportág ott most amúgy is elérte népszerűsége csúcsát, miután a férficsapat májusban megnyerte a bajnokságot, és a szövetség nyilván ezt akarta meglovagolni, amikor úgy döntött, hogy a válogatott két hazai világbajnoki-előselejtezőjének Szolnok ad otthont. Az ötlet bevált, egy hete Észak-Macedónia ellen sem lehetett panasz a hangulatra, ám ma a szurkolók alighanem arra is rátesznek egy lapáttal, mert minden jegy elfogyott a 18 órakor kezdődő meccsre (tv: M4 Sport), a helyszínen már ki sem nyitnak a pénztárak. 

Ez már igazi kosárlabda volt, a magyar válogatott jó játékkal nyert Észak-Mecedónia ellen
Ez már igazi kosárlabda volt, a magyar válogatott jó játékkal nyert Észak-Macedónia ellen  Fotó: Fiba.com

Az ellenfél az a Románia lesz, amelytől a magyar együttes kellemetlen meglepetést okozva 76-64-re kikapott Nagyváradon, és mindenkit okkal fűt a visszavágás vágya. A csoport harmadik tagját, Észak-Macedóniát 96-58-re legyőzte Gasper Okorn csapata, és ezzel a rossz kezdés ellenére is a továbbjutás küszöbén áll. Az első kettő lép tovább a csoportból, és a magyar válogatott csak akkor végezhet a harmadik helyen, ha ma kikap Romániától, majd legalább 39 ponttal Észak-Macedóniától is jövő szerdán, ám utóbbira a gyakorlatban semmi esély nincsen. 

 

Csoportelsők is lehetünk a kosárlabda vb-előselejtezőkön 

Sőt, még a csoportelsőség sem elérhetetlen. Ehhez – kihasználva a kosárlabda szolnoki támogatottságát – legalább 12 ponttal kell legyőznünk a románokat, majd nyerni kell Szkopjében is az utolsó fordulóban teljesen mindegy, mekkora különbséggel.

Így ugyanis az északmacedónokat mindkétszer legyőző románokkal együtt 3-1-es összesítéssel zárnánk az előselejtezőt, és vagy az egymás elleni kosáraránnyal előznénk meg őket, vagy az összesített kosárkülönbségünk lesz jobb,

az utóbbi eset akkor áll elő, ha ma pont 12 pontos magyar győzelem születik. Minden más esetben Románia az első, mi pedig a második helyen jutunk tovább.

A válogatott Magyarországért játszik 

Ez pedig cseppet sem közömbös, hiszen ha az első helyen megyünk tovább a vb-selejtezőkre, akkor Görögországgal, Montenegróval és Portugáliával kerülünk egy négyesbe, ha viszont a második helyen fejezzük be az előselejtezőt, akkor Franciaország, Belgium és Finnország vár majd ránk – a két trió ereje között óriási a különbség. Így aztán nem is lehet más a cél, mint a szükséges különbségű győzelem kivívása, ami a papírformát és a magyar válogatott múlt heti játékát tekintve nem lehetetlen küldetés. Így látja ezt a szövetségi kapitány, Gasper Okorn is, aki az MKOSZ honlapjának nyilatkozott:

– Szeretnénk hasonló dolgokat mutatni, mint Észak-Macedónia ellen. Itt leginkább a hozzáállásról és az akaratról beszélek. Be akarjuk bizonyítani, hogy ha Magyarországért játszunk, akkor nagyon tudunk harcolni ezért a mezért. Ez volt a legnagyobb gond Nagyváradon. Ezen szeretnénk változtatni, nyerni akarunk, és revansot akarunk venni az előző találkozóért. Jelenleg mindenki egészséges, teljes értékű edzéseket tudunk végezni. 

Kielemeztük az első románok elleni meccsünket, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy készen fogunk állni, és hogy a játékosok a maximumot fogják nyújtani. Mindent megteszünk azért, hogy győzni tudjunk Szolnokon.

 Szeretném, ha sok szolnoki eljönne a meccsre, segítene minket, és ugyanolyan hangulat lenne a csarnokban, mint Észak-Macedónia ellen. Ez rengeteget segít nekünk, mert sokkal könnyebb egy olyan atmoszférában játszani, mint amilyen a múlt heti, szolnoki találkozó volt.

A ROMÁNOK ELLENI MÉRKŐZÉS A 2017-ES EB-N, ÖSSZEFOGLALÓ

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

