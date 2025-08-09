magyar férfi kosárlabda-válogatottSzolnokValerio Bodon VincentPerl ZoltánÉszak-MacedóniaGasper Okorn

A románok elleni bukta után a győzelembe menekült a magyar válogatott

A románok elleni vb-előselejtezős idegenbeli vereség után esélyt sem adott a magyar férfi-kosárlabdaválogatott a következő ellenfelének, Észak-Macedóniának. A szolnoki találkozón Gasper Okorn együttese tizenhat ponttal vezetett az első két negyed után, és végül 96-58-ra diadalmaskodott. A magyar kosárlabdacsapatban négyen is tíz pont felett zártak, a majdnem negyvenpontos győzelem megadhatja a kellő önbizalmat a folytatásra.

Perje Sándor
2025. 08. 09. 20:00
Magyar siker az északmacedónok ellen (Fotó: FIBA)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán a magyar férfi-kosárlabdaválogatott remek kezdés után sima vereséget szenvedett Romániától Nagyváradon a világbajnoki előselejtezőben. Gasper Okorn együttese a gyenge támadójáték miatt sok kritikát kapott, s így a következő Észak-Macedónia elleni mérkőzésen egy sokkal hatékonyabb és dinamikusabb kosárlabdát vártak a magyar szurkolók a nemzeti csapat tagjaitól.   

A magyar férfi kosárlabda-válogatott Szolnokon lépett pályára.
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott Szolnokon lépett pályára (Fotó: FIBA)

Beindult a magyar válogatott

A szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban telt ház előtt kezdődött a találkozó, a magyar csapat a Váradi, Perl, Pallai, Golomán, Reuvers ötössel lépett pályára. Jól kezdett a magyar válogatott: másfél perc után Perl Zoltán egy betörés után szerezte a mérkőzés első kosarát, majd Reuvers két megmozdulása után hat ponttal vezettek a hazaiak (6-0). Az északmacedónoknál a spanyol Granada légiósa, a honosított Jacob Wiley próbálta húzni a csapata szekerét, a 203 cm magas bedobó szerezte a vendégek összes pontját a negyed feléhez érve. A románok elleni meccshez hasonlóan az első negyedben ültek a magyar játékosok dobásai, Golomán saroktriplája után Meleg Gergő volt eredményes egy kontratámadás végén. Az északmacedónok időkérése után azonban zsinórban négy pontot szereztek a kemény, fizikális kosárlabdát játszó vendégek, Andrej Magdevski könnyed ziccerével háromra zárkóztak fel. Nem tudott túl sokszor betalálni a magyar csapat az utolsó két percben, de az első játékrész így is minimális magyar előnnyel zárult (19-18).

Golomán György a hárompontos vonalról is betalált a macedónok ellen.
Golomán György a hárompontos vonalról is betalált az északmacedónok ellen (Fotó: FIBA)

A második negyed elején a Paks játékosa, Benke Szilárd pillanatai következtek. A románok elleni meccset kihagyó magyar hátvéd egy tripla után labdát is szerzett, s a lerohanást egy óriási zsákolással fejezte be a mindvégig lelkesen szurkoló szolnoki közönség legnagyobb örömére. 

Védekezésben is remekeltünk, Golomán György óriási blokkja után pedig megtáltosodott a válogatott, tizenöt pontot szerzett sorozatban a magyar csapat (34-18).

Közel négy perc után (!) szereztek kosarat az északmacedónok Teodor Simikj révén, majd Magdevski távolról volt eredményes. A románok ellen pont nélkül záró Váradi Benedek két triplájával és Perl Zoli hárompontosával azonban még így is kényelmes előnyről várhatta az utolsó két percet a hazai csapat (45-29). A vendég időkérés után Pongó Marcell hátradőlésből elengedett triplája után újra eredményes volt távolról, a magabiztosan játszó magyar csapat 53-37-es vezetéssel zárta az első félidőt. A hazaiak több mint kétszer annyi lepattanót (21) szereztek húsz percnyi játékidő alatt mint az északmacedónok (10), és ami főleg fontos, a távoli kísérleteik háromnegyedét (12/9) értékesítették Gasper Okorn játékosai.

Majdnem negyvenpontos győzelem

A harmadik negyedben sem lassított a magyar válogatott, a különbség még mindig húsz pont körül volt a két csapat között. A vendégek sokat hibáztak, gyakran elkapkodták a támadásaikat, s gyakori egyénieskedéseiknek az lett az eredménye, hogy mindössze kilenc pontra voltak képesek hét percnyi játékidő alatt (66-48). A negyedet a lendületesen és kevés hibával játszó Pongó Marcell kosara zárta, a tizenhárom pontos irányító mellett pontszerzésben a tíz-tíz pontos Golomán György és Perl Zoltán voltak a magyar csapat húzóemberei. 

Perl Zoltán is a magyar csapat legjobbjai közé tartozott a vb-előselejtezőn.
Perl Zoltán is a magyar csapat legjobbjai közé tartozott a vb-előselejtezőn (Fotó: FIBA)

A negyedik negyedben a magas ember Stefan Filipovic bravúrkosarával és Váradi triplájával már huszonnégy ponttal vezetett a magyar válogatott (75-51). 

A negyed feléhez érve Pallai triplája után már harminc volt a különbség, minden lényegi kérdés eldőlt öt perccel a találkozó vége előtt. 

A kérdés már csak az volt, hogy a magyar válogatott eléri-e a száz dobott pontot. Végül nem így lett, de a 96-58-as győzelem így is magabiztos sikert sejtett. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Pongó Marcell lett, aki tizenöt pontja mellett négy gólpasszt is adott. Az irányítón kívül a tizenhárom pontos Meleg Gergőt és a tizenegy pontos Golomán Györgyöt lehet kiemelni, mellettük még Perl Zoltán érte el a tíz pontot, de az egész csapatot dícséret illetheti. 

A magyarok a vb-előselejtezőben Romániával és Észak-Macedóniával szerepelnek egy csoportban, amelyből az első két helyezett gárda kezdheti majd el novemberben a kvalifikációs sorozatot. Az egy győzelemmel és egy verességgel álló magyar válogatott következő ellenfele jövő szombaton Szolnokon Románia lesz, aki két győzelmével vezeti a csoportot. Gasper Okorn játékosait minden bizonnyal fűti a visszavágás, és egy győzelemmel akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet.

Férfi kosárlabda, vb-előselejtező, Szolnok

Magyarország – Észak-Macedónia 96-58 (19-14, 34-19, 17-14, 26-7) 
Legjobb dobók: Pongó 15, Meleg 13, Golomán 11, Perl 10 illetve Wiley 15, Magdevski 11, Simikj 10

A magyarok további programja:

  • augusztus 16.: Magyarország-Románia, Szolnok 18.00
  • augusztus 20.: Észak-Macedónia–Magyarország, Kumanovo 19.00

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.