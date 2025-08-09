A románok elleni bukta után a győzelembe menekült a magyar válogatott

Szerdán a magyar férfi-kosárlabdaválogatott remek kezdés után sima vereséget szenvedett Romániától Nagyváradon a világbajnoki előselejtezőben. Gasper Okorn együttese a gyenge támadójáték miatt sok kritikát kapott, s így a következő Észak-Macedónia elleni mérkőzésen egy sokkal hatékonyabb és dinamikusabb kosárlabdát vártak a magyar szurkolók a nemzeti csapat tagjaitól.

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott Szolnokon lépett pályára (Fotó: FIBA)

Beindult a magyar válogatott

A szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban telt ház előtt kezdődött a találkozó, a magyar csapat a Váradi, Perl, Pallai, Golomán, Reuvers ötössel lépett pályára. Jól kezdett a magyar válogatott: másfél perc után Perl Zoltán egy betörés után szerezte a mérkőzés első kosarát, majd Reuvers két megmozdulása után hat ponttal vezettek a hazaiak (6-0). Az északmacedónoknál a spanyol Granada légiósa, a honosított Jacob Wiley próbálta húzni a csapata szekerét, a 203 cm magas bedobó szerezte a vendégek összes pontját a negyed feléhez érve. A románok elleni meccshez hasonlóan az első negyedben ültek a magyar játékosok dobásai, Golomán saroktriplája után Meleg Gergő volt eredményes egy kontratámadás végén. Az északmacedónok időkérése után azonban zsinórban négy pontot szereztek a kemény, fizikális kosárlabdát játszó vendégek, Andrej Magdevski könnyed ziccerével háromra zárkóztak fel. Nem tudott túl sokszor betalálni a magyar csapat az utolsó két percben, de az első játékrész így is minimális magyar előnnyel zárult (19-18).

Golomán György a hárompontos vonalról is betalált az északmacedónok ellen (Fotó: FIBA)

A második negyed elején a Paks játékosa, Benke Szilárd pillanatai következtek. A románok elleni meccset kihagyó magyar hátvéd egy tripla után labdát is szerzett, s a lerohanást egy óriási zsákolással fejezte be a mindvégig lelkesen szurkoló szolnoki közönség legnagyobb örömére.

Védekezésben is remekeltünk, Golomán György óriási blokkja után pedig megtáltosodott a válogatott, tizenöt pontot szerzett sorozatban a magyar csapat (34-18).

Közel négy perc után (!) szereztek kosarat az északmacedónok Teodor Simikj révén, majd Magdevski távolról volt eredményes. A románok ellen pont nélkül záró Váradi Benedek két triplájával és Perl Zoli hárompontosával azonban még így is kényelmes előnyről várhatta az utolsó két percet a hazai csapat (45-29). A vendég időkérés után Pongó Marcell hátradőlésből elengedett triplája után újra eredményes volt távolról, a magabiztosan játszó magyar csapat 53-37-es vezetéssel zárta az első félidőt. A hazaiak több mint kétszer annyi lepattanót (21) szereztek húsz percnyi játékidő alatt mint az északmacedónok (10), és ami főleg fontos, a távoli kísérleteik háromnegyedét (12/9) értékesítették Gasper Okorn játékosai.