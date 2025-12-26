Körbe akarta driftelni a város karácsonyfáját, de rosszul sült el a mutatvány + videó

Kazahsztánban vette fel egy térfigyelő kamera egy ügyetlen ladás produkcióját. Amikor a sofőr rájött, hogy egyedül van a téren, megpróbált erőcsúsztatással pár kört megtenni, de a kocsija motorja annyira gyengének bizonyult, hogy nem tudta túlforgatni a hátsó kerekeket.
A nagy erőlködésben a sofőr elvesztette az irányítását a jármű felett, és kidöntötte a hatalmas karácsonyfát, amely a város dísze volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!