Körbe akarta driftelni a város karácsonyfáját, de rosszul sült el a mutatvány + videó

Kazahsztánban vette fel egy térfigyelő kamera egy ügyetlen ladás produkcióját. Amikor a sofőr rájött, hogy egyedül van a téren, megpróbált erőcsúsztatással pár kört megtenni, de a kocsija motorja annyira gyengének bizonyult, hogy nem tudta túlforgatni a hátsó kerekeket.

A nagy erőlködésben a sofőr elvesztette az irányítását a jármű felett, és kidöntötte a hatalmas karácsonyfát, amely a város dísze volt.