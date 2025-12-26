Milliárdos költségvetésből gazdálkodhat Óbuda, mégsem jut pénz az utak javítására, óvodákra

Óbudán 74 milliárdos költségvetést fogadott el 2026-ra a helyi önkormányzat. Ez kétszerese a 2019-esnek. A büdzsé elsőre impozánsnak tűnik, de az elosztása cseppet sem az – hívja fel a figyelmet a Metropol.
A baloldali városvezetés panaszkodással kezdte a költségvetés elfogadását: előkerült a jól ismert „kivéreztetés”-narratíva és a szolidaritási hozzájárulásra való mutogatás, ugyanakkor a helyi adókat és a közterület-használati díjakat 3,5 százalékkal emeli az önkormányzat, így a terhek újra a lakók vállára kerülnek.
Baloldali ideológiára jut, óvodákra, útjavításokra nem
A portál azt is megtudta,
hogy a jövő évi büdzséből jelentős forrás jut olyan ideológiai programokra, amelyek a baloldali, drogpárti politika kiszolgálását szolgálják.
Ugyanakkor sok, a helyi lakosok számára fontos dologra nem jut pénz Óbudán a baloldali vezetés döntése miatt. Így aztán nem lesz forrás a következőkre:
- biztonságos utakra és járdákra
- az Ürömi úti óvoda és más óvodák felújítására
- szociális bérlakások építésére vagy bővítésére
- kulturált, állandó vécékre a Római-part területén
- felújított, élhető közösség házra.
Közben a kerületben tovább gyűrűzik a parkolási botrány és az Óbuda-kártya rendszerének az anomáliái is felszínre kerültek. A lakosok arról számoltak be, hiába működésképtelen a rendszer és hiába kaotikus az ügyintézés, az árakat ennek ellenére növelik.
Óvodákat záratnának be
A Magyar Nemzet nemrég beszámolt arról, hogy az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezárására készül, költségracionalizálásra hivatkozva, semmibe véve a szülők kérését és a szakmai szempontokat.
A beérkezett konzultációnk alapján a szülők 98,4 százaléka elutasítja az óvodák bezárását . Ez nem politikai vélemény, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalás, amit, ki kell mondani, figyelmen kívül hagyott Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali képviselő is
– nyilatkozta korábban Gyepes Ádám óbudai fideszes képviselő lapunknak.
A 2025-ös öltségvetés elfogadásakor még börtönben volt Kiss László polgármester. Bár most már szabadlábon védekezhet, az ellene indult eljárás nem zárult le.
