Milliárdos költségvetésből gazdálkodhat Óbuda, mégsem jut pénz az utak javítására, óvodákra

A 2019-es költségvetésének a kétszereséből, 74 milliárdos büdzséből gazdálkodhat jövőre Óbuda. De hiába az impozáns összeg, a folyton a „kivéreztetésre” panaszkodó baloldali önkormányzati vezetés által elfogadott büdzséből nem futja a helyiek életét megkönnyítő intézkedésekre, többek közt kátyúzásra, óvodák felújítására, szocilis bérlakésokra, de még kulturált illemhelyekre sem a Római-parton.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol.hu2025. 12. 26. 10:45
Óbudán 74 milliárdos költségvetést fogadott el 2026-ra a helyi önkormányzat. Ez kétszerese a 2019-esnek. A büdzsé elsőre impozánsnak tűnik, de az elosztása cseppet sem az – hívja fel a figyelmet a Metropol.

20250722 Budapest Óbuda, Bécsi úti lakótelep Fotó: Tumbász Hédi (TUM) MW Bulvár
A  Bécsi úti lakótelep Óbudán Fotó: Tumbász Hédi /  MW

A baloldali városvezetés panaszkodással kezdte a költségvetés elfogadását: előkerült a jól ismert „kivéreztetés”-narratíva és a szolidaritási hozzájárulásra való mutogatás, ugyanakkor a helyi adókat és a közterület-használati díjakat 3,5 százalékkal emeli az önkormányzat, így a terhek újra a lakók vállára kerülnek. 

Baloldali ideológiára jut, óvodákra, útjavításokra nem

A portál azt is megtudta, 

hogy a jövő évi büdzséből jelentős forrás jut olyan ideológiai programokra, amelyek a baloldali, drogpárti politika kiszolgálását szolgálják.

Ugyanakkor sok, a helyi lakosok számára fontos dologra nem jut pénz Óbudán a baloldali vezetés döntése miatt. Így aztán nem lesz forrás a következőkre:

  • biztonságos utakra és járdákra
  • az Ürömi úti óvoda és más óvodák felújítására
  • szociális bérlakások építésére vagy bővítésére
  • kulturált, állandó vécékre a Római-part területén
  • felújított, élhető közösség házra. 

Közben a kerületben tovább gyűrűzik a parkolási botrány és az Óbuda-kártya rendszerének az anomáliái is felszínre kerültek. A lakosok arról számoltak be, hiába működésképtelen a rendszer és hiába kaotikus az ügyintézés, az árakat ennek ellenére növelik. 

Óvodákat záratnának be

A Magyar Nemzet nemrég beszámolt arról, hogy az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezárására készül, költségracionalizálásra hivatkozva, semmibe véve a szülők kérését és a szakmai szempontokat.

A beérkezett konzultációnk alapján a szülők 98,4 százaléka elutasítja az óvodák bezárását . Ez nem politikai vélemény, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalás, amit, ki kell mondani, figyelmen kívül hagyott Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali képviselő is

– nyilatkozta korábban  Gyepes Ádám óbudai fideszes képviselő lapunknak.

A 2025-ös öltségvetés elfogadásakor még börtönben volt Kiss László polgármester. Bár most már  szabadlábon védekezhet,  az ellene indult eljárás nem zárult le. 

Borítókép: Kiss László, Óbuda polgármestere (Fotó: Markovics Gábor)


