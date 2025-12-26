Milliárdos költségvetésből gazdálkodhat Óbuda, mégsem jut pénz az utak javítására, óvodákra

Óbudán 74 milliárdos költségvetést fogadott el 2026-ra a helyi önkormányzat. Ez kétszerese a 2019-esnek. A büdzsé elsőre impozánsnak tűnik, de az elosztása cseppet sem az – hívja fel a figyelmet a Metropol.

A Bécsi úti lakótelep Óbudán Fotó: Tumbász Hédi / MW

A baloldali városvezetés panaszkodással kezdte a költségvetés elfogadását: előkerült a jól ismert „kivéreztetés”-narratíva és a szolidaritási hozzájárulásra való mutogatás, ugyanakkor a helyi adókat és a közterület-használati díjakat 3,5 százalékkal emeli az önkormányzat, így a terhek újra a lakók vállára kerülnek.

Baloldali ideológiára jut, óvodákra, útjavításokra nem

A portál azt is megtudta,

hogy a jövő évi büdzséből jelentős forrás jut olyan ideológiai programokra, amelyek a baloldali, drogpárti politika kiszolgálását szolgálják.

Ugyanakkor sok, a helyi lakosok számára fontos dologra nem jut pénz Óbudán a baloldali vezetés döntése miatt. Így aztán nem lesz forrás a következőkre:

biztonságos utakra és járdákra

az Ürömi úti óvoda és más óvodák felújítására

szociális bérlakások építésére vagy bővítésére

kulturált, állandó vécékre a Római-part területén

felújított, élhető közösség házra.

Közben a kerületben tovább gyűrűzik a parkolási botrány és az Óbuda-kártya rendszerének az anomáliái is felszínre kerültek. A lakosok arról számoltak be, hiába működésképtelen a rendszer és hiába kaotikus az ügyintézés, az árakat ennek ellenére növelik.

Óvodákat záratnának be

A Magyar Nemzet nemrég beszámolt arról, hogy az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezárására készül, költségracionalizálásra hivatkozva, semmibe véve a szülők kérését és a szakmai szempontokat.

A beérkezett konzultációnk alapján a szülők 98,4 százaléka elutasítja az óvodák bezárását . Ez nem politikai vélemény, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalás, amit, ki kell mondani, figyelmen kívül hagyott Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali képviselő is

– nyilatkozta korábban Gyepes Ádám óbudai fideszes képviselő lapunknak.

A 2025-ös öltségvetés elfogadásakor még börtönben volt Kiss László polgármester. Bár most már szabadlábon védekezhet, az ellene indult eljárás nem zárult le.