Szijjártó Péter: Több főváros is hangos volt a robbanásoktól

„Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – kezdi legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!