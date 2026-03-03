Szijjártó Péter: Több főváros is hangos volt a robbanásoktól

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.

A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. „Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi” – fogalmazott Marco Rubio.