Szijjártó Péter: Több főváros is hangos volt a robbanásoktól

Tovább folytatódtak az iráni csapások az Öbölben, Rijádban amerikai nagykövetséget értek drónok – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, az Emírségek repülőterein már részben újraindult a légi közlekedés.

2026. 03. 03. 7:47
Szijjártó Péter tájékoztatott, hogy a kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért
„Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – kezdi legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom

 – tette hozzá.

„A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, amellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé” – zárta.

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.

A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. „Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi” – fogalmazott Marco Rubio.

