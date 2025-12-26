Utódot kapott a Suzuki zászlóshajója, ami már nem egy átemblémázott Toyota

A Suzuki szoros partnerséget ápol a Toyotával, ami abban is megnyilvánul, hogy egyes piacokon egymás modelljeit is árulják a saját emblémájukkal. Erre jó példa az európai piacon forgalmazott Suzuki Across, amely lényegében egy átdolgozott plug-in hibrid Toyota RAV4 vagy az új Toyota Urban Cruiser, amely az elektromos Suzuki eVitara testvérmodellje. Az Across napjai azonban meg vannak számlálva, mivel a Toyota már bemutatta a RAV4 utódát, és egyáltalán nem biztos, hogy annak is lesz Suzuki emblémás változata.

Forrás: Suzuki

Érdekes módon a Suzuki nemrégiben bemutatott a fejlődő piacokon (például a Seychelle-szigeteken) egy másik modellt, amely szintén az Across nevet viseli, de

semmi köze nincs az Európában kínált, Toyota-technikás névrokonhoz.

A szóban forgó kompakt SUV lényegében egy átnevezett Maruti Suzuki Victoris, amely 2025 szeptemberében debütált Indiában, és decemberben már el is nyerte a rangos Év autója címet a világ legnépesebb országában.

Forrás: Suzuki

Vizuálisan az Across a Victoris hű mása, eltekintve a csomagtérajtón lévő márkajelzéstől. A legfeltűnőbb különbség az utastérben található, ahol a kormánykereket áthelyezték balra. Indiai ikertestvéréhez hasonlóan az új Across is

4360 mm hosszú, és 2600 mm tengelytávval rendelkezik.

Egy kategóriával kisebb, mint a RAV4-alapú európai Across, amely 4635 mm hosszú és 2690 mm-es tengelytávú. A Victoris és az új Across egyaránt a Suzuki saját fejlesztésű Heartect platformjára épül, hasonlóan az Európában kapható Vitarához és S-Cross-hoz.

Forrás: Suzuki

A Seychelle-szigeteken az új Across jelenleg egy szívó 1,5 literes benzinmotorral kapható, amely 103 lóerőt és 137 Nm nyomatékot ad le. A vásárlók választhatnak ötfokozatú manuális és hatfokozatú automata sebességváltó közül, utóbbi összkerékhajtással is társítható.

A hivatalos sajtófotókon feltűnő „hibrid” embléma arra az öntöltő, Suzuki-fejlesztésű hajtásláncra utal,

amely egy ideig az Esztergomban gyártott Vitarához is elérhető volt. Ez a verzió az 1,5 literes benzinmotort egy villanymotorral kombinálja, a rendszerteljesítménye 116 lóerő, és jár hozzá az automata váltó, valamint az Allgrip összkerékhajtás is.

Elérhet-e Európába?