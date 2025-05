Él-lovas – határozott vonalvezetéssel jön a 6. Toyota RAV4-generáció

Noha a Corolla elsőségét nem veszélyezteti, az utóbbi években a Toyota legnépszerűbb autója már a RAV4-e szabadidő-autó, amelyből eddig több mint 15 millió példányt értékesítettek, ezen belül több mint 2,5 milliót Európában. A hatodik generáció fejlesztésénél a mérnökök mindent megtettek annak érdekében, hogy továbbra is az eladási listák éllovasa legyen a típus. Alapvetően nem változtak a méretek, de merészebb lett a megjelenés, egy lépéssel közelebb kerültünk a szoftverdefiniált autóhoz az itt debütáló új multimédiás rendszerrel, a fejlettebb vezetőtámogató rendszerekkel. A már elsőkerékhajtással is választható plug-in hibridnél 100 km-es elektromos hatótávolságot ígérnek, a belépő az öntöltő hibrid hajtás lesz Európában.

Sokkal merészebb lett a megjelenés, amíg az orr részletei ismerősek lehetnek a márka legújabb modelljeiről, addig az erősen megformált oldalfal drámai hatást kelt (amit a minden bizonnyal stratégiailag elhelyezett mesterséges világítás kiemelt a színpadon). Van határozottan húzott karaktervonal, erősen domborított hátsó sárvédő, no meg ezek találkozása éles határral. Látványos a sok pálcából összeállított hátsó lámpa. Aztán ott van a GR Sport változat, ami még harsányabb megjelenéssel és élesebb részletekkel erre is képes rátenni egy lapáttal. Nagyobb légbeömlőket vágtak az első lökhárítón (aztán a légellenállás miatt ezek egy részét jól be is tömték), nagyobbak a felnik, a légterelők.

Méret tekintetében nem történt drámai változás (pontos számok később lesznek), de minek is, hiszen nem csak a márkánál, hanem abszolút értékesítésben is a világpiac egyik éllovasáról van szó. Leegyszerűsítették a műszerfal megjelenését, a képernyők magasabbra kerültek, hogy ne kalandozzon el olyan sokáig a sofőr figyelme az útról, ha netán a sebességére kíváncsi. Előválasztó kar helyett billenőkapcsolóval lehet a haladási irányt kiválasztani a két első ülés közötti magas konzolon, ahol még két nagy pohartartónak is jutott hely. Az indukciós telefontöltőt tartalmazó fiók magasan, a középső szellőzőrostélyok alatt van. Teljesen új a kormánykerék, az átalakított kapcsolókat állítólag könnyebb rutinból – odatekintés nélkül – használni. Az üléspróba alkalmából ezt nem tudtam megtapasztalni, a menetpróbára még várni kell néhány hónapot.

Az Arene szoftverfejlesztési platformnak köszönhetően kerül közelebb a Toyota RAV4-es a szoftverdefiniált autókhoz, a Toyota Safety Sense vezetőtámogató rendszer tudása számos új funkcióval bővült. A holttérfigyelő már első keresztirányú forgalomfigyeléssel bővült, gyorsforgalmi utakon a hátulról gyorsan érkező autókra (ha aktiválva van a funkció) hangjelzéssel figyelmeztet a rendszer, van sávváltás-asszisztens is, ami az irányjelző működtetésére végrehajtja a kívánt műveletet, ha az biztonságosan kivitelezhető (ez aktivált sáv- és nyomtartó mellett a távolságtartó tempomat használata közben érhető el). Az ütközést megelőző funkció tudása a kerékpárok, motorkerékpárok és akadályok jobb felismerésével bővült, már a vezető beavatkozás nélkül is képes maximális fékerőt biztosítani a rendszer, ami megakadályozza a légzsákok kioldása után az autó elgurulását. Elérhető távirányítású parkolás is, ilyenkor a használó a párosított okostelefonról tudja kívülről irányítani a RAV4-est, a hagyományos parkolást a már 3D-s képet is adó körkamerarendszer segíti. Az egész autó elektronikus rendszere, beleértve a Toyota Safety Sense csomagot is, távoli frissítések fogadására képes.

Fotó: Toyota

Amíg a biztonsági rendszerek a legtöbbször észrevétlenül dolgoznak a háttérben, az utasok kézzelfogható módon is megtapasztalják majd az új elektromos-elektronikus rendszert. Egyértelműbb sávinformációkat ad a navigáció, a térképen Google érdekes pontok is megjelennek az alacsony emissziójú zónákra figyelmeztetés mellett. Jobban személyre szabható a fejegység menüje, javítottak a beszédvezérlésen is, a MyToyota alkalmazás több távolihozzáférés-funkciót kínál.

A villanyautó-fejlesztésnél szerzett tapasztalatok alapján készítették el a plug-in hibrid változat 30 százalékkal nagyobb, 22,68 kWh kapacitású akkumulátorát, ami 50 kW-os villámtöltés fogadására is képes (10-80 százalék 30 perc), a fedélzeti töltő 11 kW-os (0-100 százalék 3 óra) – utóbbi az eddigihez képest kétszer gyorsabb töltési időt jelent. Ez részben a továbbfejlesztett, több forrásból dolgozni képes hőszivattyúnak és a nagyobb teljesítményű akkumulátor-hűtőrendszernek köszönhető. A benzinmotor mellé épített első hajtómotor már 204 lóerős teljesítményű, a hátsó változatlan, a két hajtómotoros AWD-i összkerékhajtású változat rendszerteljesítménye 304 lóerő – ez 6,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra elég. Új elem az elsőkerékhajtású PHEV változat, ami 268 lóerős teljesítményű. Az elektromos rendszer elemeinek áthelyezésével elérték, hogy a korábbinál merevebb karosszériában a plug-in hibrid modellnél alacsonyabbra került a tömegközéppont, ami javítja a menetdinamikai tulajdonságokat.

Szoftveresen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozza az ember a 100 km-es elektromos hatótávolságból, be lehet állítani azt a területet, ahol elhasználja az autó az elektromos energiát, a navigáció felhő alapú információk alapján nézi az aktuális forgalmi és útviszonyokat, és képes oda tartalékolni az elektromos energiát, ahol a legjobban hasznosul (kisebb tempójú haladás, például lakott területen).

Nagyobb érdeklődésre számíthat a plug-in hibrid Toyota RAV4-es, de felára miatt a fő hangsúly várhatóan az öntöltő hibrid változaton lesz. Ennél a hajtáslánc, a teljesítményelektronika és az akkumulátor továbbfejlesztésével javítottak a működésen. Közvetlenebb gázreakciót, zökkenőmentes gyorsulást ígérnek az elsőkerékhajtással 183, hátsó hajtómotoros AWD-i összkerékhajtással 191 lóerős rendszerteljesítményű HEV-nek.

Fotó: Toyota



Nem csak a PHEV változat sofőrjei számíthatnak sportosabb vezetési élményre, a GR Sport változat HEV-ként is elérhető. Itt 20 mm-rel szélesebb abroncsokat használnak, áthangolják a felfüggesztést (új lengéscsillapítók, merevebb hátsó segédkeret, áthangolt kormányzás). A sportos hűtőrácsbetét mellett a GR-logók, az egyedi 20 colos felnik és az alumínium pedálok jelentik a változást, illetve rendelhető műbőr/velúr kárpitozás is a sportmodellhez.