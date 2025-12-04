Menczer TamásEgri ViktorOrbán Viktor

Egri Viktor élesen bírálta Orbán Viktort, Menczer Tamás keményen visszavágott + videó

Menczer Tamás úgy véli, Egri Viktor nyilatkozatai jól mutatják, miért nem lehet „balliberális figurákra” bízni az ország irányítását. A politikus hangsúlyozta: Magyarország érdeke továbbra is a tárgyalás és a béke, amelynek fontos állomása lesz a Budapesti Békecsúcs.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 17:22
Orbán Viktor és Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közösségi oldalán osztott meg egy érdekes videót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint Egri Viktor nyilatkozatai „elszakadnak a valóságtól”, miután a sportkommentátorból lett televíziós szereplő élesen bírálta Orbán Viktor háborúval kapcsolatos álláspontját. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: 

épp ez mutatja, miért nem lenne szerencsés „balliberális figurákra” bízni az országot.

A vita egy televíziós műsorban elhangzott nyilatkozatból indult, ahol Egri Viktor élesen kritizálta a miniszterelnök szerepét a háborús helyzetben.

„Orbán Viktornak egyébként semmilyen hatása nincs arra, hogy mi történik” – mondta Egri Viktor.
Hozzátette: 

„Őneki kettő darab nagyon nagy bicepsze van ebben a történetben, amit mutogat. Hol a bal bicepszét… a bal bicepsze az, hogy ő az elejétől mondta: csak úgy lehet béke, ha tárgyalnak.”

A sportkommentátor ironikusan azt is megjegyezte:
„Hát ez egy óriási felfedezés. Ez Orbán Viktor spanyolviasza, hogy csak akkor lesz béke, ha tárgyalnak. Igen, az összes háború végén békeszerződés van tárgyalások után. Gratulálunk ehhez a miniszterelnöknek. Ez a bal bicepsze. Ez egy ilyen fonnyadt bicepsz, lefelé lóg.”

A megszólalásra válaszul Menczer Tamás hangsúlyozta:

 sporttársai irányában igyekszik visszafogott lenni, de Egri kijelentései „vágyvezérelt gondolkodásról” tanúskodnak.

„Hallva ezt a nyilatkozatot, vagy Egri Viktornak korábbi megszólalásait, azt látom, hogy amit ő mond, az jellemzően – ha finom akarok lenni – elszakad a valóságtól” – mondta Menczer.

Szerinte Egri saját magának mond ellent:
 

„Az első mondatában azt mondja, hogy tárgyalni kell, minden háború végén tárgyalni kell. A második mondatában meg azt mondja, hogy Putyinnal nem szabad tárgyalni.”

A kommunikációs államtitkár úgy véli, 

mindez jól példázza, miért nem szabad „balliberális szereplőkre” bízni az ország vezetését.

„Nem Orbán Viktor az első, aki azt mondta, hogy tárgyalni kell. A probléma az, hogy mára szinte az egyetlen Európában, aki ezt képviseli. Ez a magyar érdek, mert a háborút le kell zárni” – tette hozzá.

Menczer a vita lezárásaként emlékeztetett:

 hamarosan Budapesti Békecsúcsot tartanak, amelynek célja a háború lezárása.

Borítókép: Orbán Viktor és Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu