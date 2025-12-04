Egri Viktor élesen bírálta Orbán Viktort, Menczer Tamás keményen visszavágott + videó

Közösségi oldalán osztott meg egy érdekes videót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint Egri Viktor nyilatkozatai „elszakadnak a valóságtól”, miután a sportkommentátorból lett televíziós szereplő élesen bírálta Orbán Viktor háborúval kapcsolatos álláspontját. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott:

épp ez mutatja, miért nem lenne szerencsés „balliberális figurákra” bízni az országot.

A vita egy televíziós műsorban elhangzott nyilatkozatból indult, ahol Egri Viktor élesen kritizálta a miniszterelnök szerepét a háborús helyzetben.

„Orbán Viktornak egyébként semmilyen hatása nincs arra, hogy mi történik” – mondta Egri Viktor.

Hozzátette:

„Őneki kettő darab nagyon nagy bicepsze van ebben a történetben, amit mutogat. Hol a bal bicepszét… a bal bicepsze az, hogy ő az elejétől mondta: csak úgy lehet béke, ha tárgyalnak.”

A sportkommentátor ironikusan azt is megjegyezte:

„Hát ez egy óriási felfedezés. Ez Orbán Viktor spanyolviasza, hogy csak akkor lesz béke, ha tárgyalnak. Igen, az összes háború végén békeszerződés van tárgyalások után. Gratulálunk ehhez a miniszterelnöknek. Ez a bal bicepsze. Ez egy ilyen fonnyadt bicepsz, lefelé lóg.”