Nagy szavak és cinizmus: Magyar Péterék nem találják a közös hangot a cigánysággal

Magyar Péter csütörtökre tervezett tarnazsadányi látogatása is azoknak az akcióknak a sorába illik, amelyekkel a Tisza megpróbálja megszólítani a cigány szavazókat. Azonban ezek az akciók rendre nem hozzák a várt áttörést: a nagy csinnadrattával beharangozott májusi roma fórumuk érdektelenségbe fulladt, a tervezett folytatás is elmaradt. Eközben a hangzatos ígéreteket, például az uzsora elleni fellépést egy rendkívül kínos körülmény ellenpontozza: a Tisza holdudvarában egy uzsorázásért elítélt férfi lett az egyik legfontosabb roma szereplő. Strausz István Magyar Péterék egyik legaktívabb helyi segítője lett, Tisza-szigetet is alapított, s rendszeresen pózol közös fotókon a pártelittel. Mindez bizonyára nem segít Magyaréknak megtalálni a közös hangot a cigánysággal. Feloszlott a tisztán romákból álló Tisza-sziget, emellett egy roma szakmai szervezet alkalmatlannak tartja Bódis Krisztát arra, hogy a Józsefvárosban legyen a párt képviselőjelöltje.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 16:58
Fotó: Csudai Sándor
Magyar Péterék időről időre megpróbálják növelni a Tisza Párt népszerűségét a cigány szavazók körében. Ma, december 4-én például Tarnazsadányba látogat a Tisza-vezér, ahol a romák a lakosság több mint harmadát teszik ki. Azonban a cigányság megszólítását célzó tiszás akciók rendre rosszul sülnek el: több esetben szimpátia helyett súlyos ellenérzéseket váltottak ki vagy éppen érdektelenségbe fulladtak ezek a megmozdulások. Utóbbira példa a Tisza Párt sorozatként meghirdetett roma közösségi fóruma, amely úgy tűnik, hogy az első után több alkalmat nem ért meg. A felvételekből kitűnik, hogy a május 14-én tartott eseményen Magyar Péter beszédére mindössze néhány tucat roma politikus volt kíváncsi, ráadásul szinte kivétel nélkül olyanok, akik az elmúlt években, évtizedekben a különböző baloldali pártok munkáját támogatták.

Nagy szavak kontra cinizmus

Pedig Magyar Péter nem spórolt a hangzatos ígéretekkel, a nagy szavakkal. A videóban úgy fogalmazott: „Én megígérem, hogy a Tisza-kormány leszámol a tabukkal. […] Igen, beszélni kell a közbiztonság kérdéséről. A romákat a saját közösségükön belül is elnyomó és dupla kisebbségi létbe taszító és abban tartó kiskirályokról, uzsorásokról, kábítószer-kereskedőkről.” A hívószóként használt uzsoraellenességhez szakpolitikai háttér is szolgált díszletként, hiszen Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista, aki egyben a Tisza Párt egyik egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, és maga is foglalkozott hátrányos helyzetű roma fiatalokkal, szintén kritikus fontosságúnak nevezte az uzsorázás elleni fellépést.

A lózungok azonban erősen cinikus gyakorlattal egészültek ki. Ugyanis nem más, mint a Dél-Alföld egyik leghírhedtebb cigány származású uzsorása, Strausz István bukkant fel a Tisza soraiban idén tavasszal, a párt Műegyetemnél tartott rendezvényén, ráadásul Magyar Péterék valóságos celebritásként kezelték a nehézsúlyú bűnözőt.

Kócos követelései

A Magyar Nemzet megírta, hogy Strausz jól ismert volt a kiskunhalasi éjszakai életben. Az alvilági körökben Kócosként emlegetett férfit 2008-ban uzsorázás és zsarolás miatt vették őrizetbe, majd a bíróság két év börtönre ítélte. Magyar Péter lelkes támogatójának neve ráadásul egy Kiskunhalason kirobbant bandaháború és egy másik bűnöző kapcsán is előkerült, de ítélték már el garázdaság miatt is.

Noha Strausz mindezért viszonylag csekély büntetést kapott, érdemes megjegyezni, hogy uzsoraügyleteknél a kölcsönkérésekről a legritkább esetben készül hivatalos vagy legalább a bíróság előtt bizonyító erejű dokumentum. Ezek hiányában a vádlottak ügyvédei könnyen ízekre szedhették a vallomások azon elemeit, amelyek a pórul jártak álláspontját igazolták volna akár a valós kárukat, akár az irreális kamatokat, akár a visszafizetéseket, késedelmeket illetően. Az elmondások szerint több olyan sértett is volt, akitől Strausz az eredeti összeg több mint tízszeresét követelte.

Uzsorással gazsuláló Tisza-elit

Figyelemre méltó, hogy Strausz István roma Tisza-szigetet is alapított, amelyet később Kuruc Tisza-sziget Kiskunhalas névre keresztelt át, állítólag azért, mert nem akart kirekesztő lenni. Strausz a Tisza egyik legagilisabb aktivistájává avanzsált a Bács-Kiskun vármegyei választókerületében, emellett a párt szinte minden országos rendezvényén ott van. Előszeretettel szelfizik a Tisza prominenseivel, akiknek szemmel láthatólag nincs kifogásuk ez ellen. A Facebook-oldalán megtalálhatók azok a fotók, amelyeken mások mellett Radnai Márk Tisza-alelnökkel, Ruszin-Szendi Romulusszal vagy magával Magyar Péterrel pózol.

Egy uzsorással gazsulálva azonban Magyar Péterék aligha fogják megnyerni maguknak a cigányságot, s rendre be is bizonyosodik, hogy nemigen találják meg velük a közös hangot. Ezt érzékelteti például, hogy Baranyában feloszlott egy kizárólag romák alkotta Tisza-sziget. Az Amarodrom vezetője beszédes Facebook-bejegyzésben adott hangot csalódottságának. Kőrös Ferenc a társaitól bocsánatot kérve szabadkozott amiatt, hogy korábban azt ígérte: „végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekinti őket, egyenlő bánásmódban lesz részük, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletük”. Hozzátette: tévedett, s ez neki fáj a legjobban.

Alkalmatlan képviselőjelölt

Mindemellett Bódis Kriszta több szempontból is alkalmatlannak tűnik a romák megszólítására. Legalábbis a Roma Tagozat Civil Szervezet szerint, amely egy hosszas Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy a genderaktivista miért nem a megfelelő képviselőjelölt a Józsefvárost magában foglaló egyéni választókerületben. Úgy vélték, amellett, hogy Bódis nem rendelkezik helyi beágyazottsággal és kapcsolata sem alakult ki a roma közösséggel, „a társadalomelméleti gondolkodása […] éles ellentétben áll a kerület szociális valóságával, ahol a közösségi együttműködés és a lojalitás számít elsődleges értéknek”.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

 

