Nagy szavak és cinizmus: Magyar Péterék nem találják a közös hangot a cigánysággal

Magyar Péterék időről időre megpróbálják növelni a Tisza Párt népszerűségét a cigány szavazók körében. Ma, december 4-én például Tarnazsadányba látogat a Tisza-vezér, ahol a romák a lakosság több mint harmadát teszik ki. Azonban a cigányság megszólítását célzó tiszás akciók rendre rosszul sülnek el: több esetben szimpátia helyett súlyos ellenérzéseket váltottak ki vagy éppen érdektelenségbe fulladtak ezek a megmozdulások. Utóbbira példa a Tisza Párt sorozatként meghirdetett roma közösségi fóruma, amely úgy tűnik, hogy az első után több alkalmat nem ért meg. A felvételekből kitűnik, hogy a május 14-én tartott eseményen Magyar Péter beszédére mindössze néhány tucat roma politikus volt kíváncsi, ráadásul szinte kivétel nélkül olyanok, akik az elmúlt években, évtizedekben a különböző baloldali pártok munkáját támogatták.
Nagy szavak kontra cinizmus
Pedig Magyar Péter nem spórolt a hangzatos ígéretekkel, a nagy szavakkal. A videóban úgy fogalmazott: „Én megígérem, hogy a Tisza-kormány leszámol a tabukkal. […] Igen, beszélni kell a közbiztonság kérdéséről. A romákat a saját közösségükön belül is elnyomó és dupla kisebbségi létbe taszító és abban tartó kiskirályokról, uzsorásokról, kábítószer-kereskedőkről.” A hívószóként használt uzsoraellenességhez szakpolitikai háttér is szolgált díszletként, hiszen Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista, aki egyben a Tisza Párt egyik egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, és maga is foglalkozott hátrányos helyzetű roma fiatalokkal, szintén kritikus fontosságúnak nevezte az uzsorázás elleni fellépést.
A lózungok azonban erősen cinikus gyakorlattal egészültek ki. Ugyanis nem más, mint a Dél-Alföld egyik leghírhedtebb cigány származású uzsorása, Strausz István bukkant fel a Tisza soraiban idén tavasszal, a párt Műegyetemnél tartott rendezvényén, ráadásul Magyar Péterék valóságos celebritásként kezelték a nehézsúlyú bűnözőt.
Kócos követelései
A Magyar Nemzet megírta, hogy Strausz jól ismert volt a kiskunhalasi éjszakai életben. Az alvilági körökben Kócosként emlegetett férfit 2008-ban uzsorázás és zsarolás miatt vették őrizetbe, majd a bíróság két év börtönre ítélte. Magyar Péter lelkes támogatójának neve ráadásul egy Kiskunhalason kirobbant bandaháború és egy másik bűnöző kapcsán is előkerült, de ítélték már el garázdaság miatt is.
