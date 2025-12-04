Teljes zavar uralkodik a manipulációs kerekasztalnál, már nem tudják elfedni a Tisza Párt visszaesését

A korábbi választásokat megelőző időszakokhoz hasonlóan a baloldali elemzők egy része már kezdi „beárazni” az ellenzéki kihívót, vagyis korrigálja a korábbi hónapok narratíváját, amely a manipulációs kerekasztalt alkotó kutatók irreálisan magas Tisza párti előnyt mutató felmérésein alapult. Miközben még a napokban közölt közvélemény-kutatási eredményeik is Magyar Péterék vezetését tükrözik a kormánypártok előtt, a trend már náluk megfordult: zárul az olló, a Fidesz–KDNP támogatottsága folyamatosan emelkedik, a Tisza viszont „beragadt”.

Ezek fényében különösen figyelemre méltó két olyan elemző véleménye, akik régi balliberális megmondóemberek és nem is igazán titkolják, hogy kívánatosnak tartanák a kormányváltást.

Megtorpant a Tisza

Egyikük Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, aki tavaly október 23-án elsőként közölt olyan felmérést, amely szerint a Tisza Párt átvette a vezetést a kormánypártoktól.

A politológus szerdán a Klubrádió vendége volt, ahol többek között a napokban közzétett kutatási eredményükről is beszélt, megjegyezve, hogy faragott hátrányából a Fidesz, ami annak is köszönhető, hogy megtorpant a Tisza támogatottsága. – Szerintem az, hogy lassult a növekedés, vagy már a mi legutóbbi mérésünk szerint icipicit a visszájára fordult – a hibahatáron belül, nem győzőm hangsúlyozni –, ez természetes – fejtette ki Róna Dániel.

Baloldali elemek a programban

A műsorvezető arról is beszélt, hogy a Tisza jobboldali pártként tudta megnyerni a baloldali ellenzék szimpatizánsainak nagy részét. Róna viszont közbevetette, hogy Magyar Péterék programjában vannak baloldali elemek.

Ez azért is érdekes, mert nagy vihart kavart a Tisza Pártnak tulajdonított hatszáz oldalas szakértői anyag, amely minden pontjában a balliberális megszorító gazdaságpolitikát tükrözi. A Tisza vezetése tagadja, hogy bármi közük lenne a dokumentumhoz, de Róna idézett elszólása is arra utal, hogy a párt valóban baloldali fordulatra készül.

Vészjósló prognózis Török Gábortól

De nem csak a 21 Kutatóközpont vezetője látja a korábbiaknál borúsabban az ellenzéki kihívó választási esélyeit jövő áprilisra. Szerda este Török Gábor is közzétett egy bejegyzést a Facebook-oldalán, ahol arról írt, hogy pillanatnyilag a Fidesznek nagyobb esélye van a győzelemre az országgyűlési választásokon, mint a Tiszának. A balliberális politikai elemző a nyáron készített prognózisát aktualizálta, vagyis a júliusban ismertetett helyzetértékelésének egyes pontjait kiegészítette a mai vélekedésével. Fél évvel ezelőtt úgy fogalmazott: „egyelőre nagyobb valószínűsége van annak, hogy jövő áprilisban a Fidesz szűk többséggel megnyeri a választást”. Mostani posztját úgy kezdte: „Többen jelezték, hogy ideje lenne ránézni az idén nyáron közölt prognózisra. Hát, ránéztem. Szerintem ez a helyzet.” A júliusi előrejelzés aktualizálásában pedig azt írta: „Szoros választási eredmény várható, a fundamentumok, az aszimmetria és a választási rendszer miatt továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez, de a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumeloszlás sem sokkal esélytelenebb.”