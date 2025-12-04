Teljes zavar uralkodik a manipulációs kerekasztalnál, már nem tudják elfedni a Tisza Párt visszaesését

Rendkívüli

Bajban lehet a Tisza Párt, hiszen már azok a baloldali politikai elemzők is megtorpanásról beszélnek, akik egyébként Magyar Péter pártjának győzelmét szeretnék látni a 2026. áprilisi választásokon. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint némileg veszített népszerűségéből a Tisza, míg Török Gábor politológus azt állítja, hogy a Fidesznek nagyobb esélye van a győzelemre. A napokban a Medián is arról számolt be, hogy megfordult a közhangulat, a választók többsége már a Fidesz–KDNP győzelmét várja.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 8:59
A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek. Fotó: (Fotó: Máté Krisztián) Forrás: (Fotó: Máté Krisztián)
A korábbi választásokat megelőző időszakokhoz hasonlóan a baloldali elemzők egy része már kezdi „beárazni” az ellenzéki kihívót, vagyis korrigálja a korábbi hónapok narratíváját, amely a manipulációs kerekasztalt alkotó kutatók irreálisan magas Tisza párti előnyt mutató felmérésein alapult. Miközben még a napokban közölt közvélemény-kutatási eredményeik is Magyar Péterék vezetését tükrözik a kormánypártok előtt, a trend már náluk megfordult: zárul az olló, a Fidesz–KDNP támogatottsága folyamatosan emelkedik, a Tisza viszont „beragadt”.

Ezek fényében különösen figyelemre méltó két olyan elemző véleménye, akik régi balliberális megmondóemberek és nem is igazán titkolják, hogy kívánatosnak tartanák a kormányváltást.

Megtorpant a Tisza

Egyikük Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, aki tavaly október 23-án elsőként közölt olyan felmérést, amely szerint a Tisza Párt átvette a vezetést a kormánypártoktól.

A politológus szerdán a Klubrádió vendége volt, ahol többek között a napokban közzétett kutatási eredményükről is beszélt, megjegyezve, hogy faragott hátrányából a Fidesz, ami annak is köszönhető, hogy megtorpant a Tisza támogatottsága. – Szerintem az, hogy lassult a növekedés, vagy már a mi legutóbbi mérésünk szerint icipicit a visszájára fordult – a hibahatáron belül, nem győzőm hangsúlyozni –, ez természetes – fejtette ki Róna Dániel.

Videó: 26:47-től:

Baloldali elemek a programban

A műsorvezető arról is beszélt, hogy a Tisza jobboldali pártként tudta megnyerni a baloldali ellenzék szimpatizánsainak nagy részét. Róna viszont közbevetette, hogy Magyar Péterék programjában vannak baloldali elemek.

Videó: 29:45-től 

Ez azért is érdekes, mert nagy vihart kavart a Tisza Pártnak tulajdonított hatszáz oldalas szakértői anyag, amely minden pontjában a balliberális megszorító gazdaságpolitikát tükrözi. A Tisza vezetése tagadja, hogy bármi közük lenne a dokumentumhoz, de Róna idézett elszólása is arra utal, hogy a párt valóban baloldali fordulatra készül.

Vészjósló prognózis Török Gábortól

De nem csak a 21 Kutatóközpont vezetője látja a korábbiaknál borúsabban az ellenzéki kihívó választási esélyeit jövő áprilisra. Szerda este Török Gábor is közzétett egy bejegyzést a Facebook-oldalán, ahol arról írt, hogy pillanatnyilag a Fidesznek nagyobb esélye van a győzelemre az országgyűlési választásokon, mint a Tiszának. A balliberális politikai elemző a nyáron készített prognózisát aktualizálta, vagyis a júliusban ismertetett helyzetértékelésének egyes pontjait kiegészítette a mai vélekedésével. Fél évvel ezelőtt úgy fogalmazott: „egyelőre nagyobb valószínűsége van annak, hogy jövő áprilisban a Fidesz szűk többséggel megnyeri a választást”. Mostani posztját úgy kezdte: „Többen jelezték, hogy ideje lenne ránézni az idén nyáron közölt prognózisra. Hát, ránéztem. Szerintem ez a helyzet.” A júliusi előrejelzés aktualizálásában pedig azt írta: „Szoros választási eredmény várható, a fundamentumok, az aszimmetria és a választási rendszer miatt továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez, de a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumeloszlás sem sokkal esélytelenebb.”

Trendfordulót mutat a Medián

A baloldali manipulációs kerekasztal zászlóshajója a Medián is kénytelen volt fordítani a korábban sulykolt „trenden”, amely szerint a Tisza fölényesen vezet és a választópolgárok többsége kormányváltást vár jövő áprilisban. Az intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fideszre csak 38 százaléknyian szavaztak. Ez az arány azonban elkezdett megfordulni. Bár szeptemberben még 43 százalékot jósoltak a baloldali pártnak, a kormányoldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint. Novemberre a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta nyertesnek.

Korábban saját méréseit cáfolta Horn Gábor

A Republikon Intézet ugyanakkor még kitart a manipulatív eredmények mellett, a friss kutatásában a Tisza 6 százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében. A pártválasztóknál Magyar Péter pártja 8, a biztos szavazóknál 12 százalékponttal előzi a kormánypártot. Érdemes azonban emlékeztetni arra: Horn Gábor, az intézet vezetője korábban már bizonyította, hogy képes a saját kutatási eredményeit is megcáfolni. Az év elején írtunk arról, hogy a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnök, a Gyurcsány-kormány volt SZDSZ-es államtitkára január 23-án az ATV Start vendégeként beszélt az ellenzék 2026-os választási esélyeiről, az összefogás lehetőségeiről és a Tisza Párt társadalmi támogatottságáról is. Szó szerint úgy fogalmazott: „Borzasztó nagy jelentősége van az országos hangulatnak. Ha a Tisza tényleg vezetne nyolc-tíz százalékponttal – mint ahogy szerintem nem vezet, én döntetlen körüli eredményt látok – akkor mindegy lenne.” Közben az általa irányított Republikon Intézet felmérése a Tisza Párt hét százalékpontos előnyét mutatta ki a Fidesz–KDNP-vel szemben a pártot választó biztos szavazók körében. Sőt, már a cég 2024. decemberi kutatásában is hat százalékpontos Tisza-előnyt mértek. Tehát Horn Gábor ennek tudatában nyilatkozta akkor, hogy szerinte nem vezet a Tisza Párt, hanem döntetlen körüli a valós állás a kormánypártok és Magyar Péter formációja között.

A felsorolt példák jól mutatják, hogy mennyire nem lehet komolyan venni a manipulációs kerekasztal kutatóinak felméréseit, hiszen azokat rendre maguk is cáfolják, mint ahogy Róna Dániel és Török Gábor mostani kijelentései is azt igazolják, hogy megkezdték a rugalmas elszakadást saját narratívaépítésüktől.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

