Már a Medián is azt méri: többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tiszáét

Bár a manipulációs kerekasztal jó ideig igyekezett a közvélemény-kutatásaival fenntartani azt a látszatot, hogy a Tisza Pártnak és Magyar Péternek megvan a magyarok többségének támogatása, mára már a baloldali párt és a vezetője annyira elveszítette a magyarokat, hogy ezt tovább nem lehet titkolni. Természetesen a valósághoz közeledő számok, valamint az, hogy már egyáltalán nem tudja alakítani a közbeszédet, frusztráltá teszi Magyar Pétert és még az őt támogató médiának is nekimegy, csak azért, mert most éppen inkább a valóság felé hajlanak a Tisza-narratíva közvetítése helyett.

Magyar Péter egyre idegesebben hazudozik (Fotó: AFP)

A HVG közölt elemzést arról, hogy a politikai versenyt novemberben Orbán Viktor nyerte a baloldali párt elnökével szemben. Ráadásul, ha nem lenne elég, hogy a nyár után Magyar Péter még az őszt is elvesztette, akkor még a baloldali közvélemény-kutatások is egyre inkább a Tisza zsugorodását mutatják friss számaikkal. Legutóbb a Medián – akik eddig folyamatos előnyt mértek a baloldali pártnak –, csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, akik elkezdték kongatni a vészharangot.

A baloldali intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fideszre csak 38 százaléknyian szavaztak. Ez az arány azonban hónapról hónapra elkezdett megfordulni. Bár szeptemberben még 43 százalékot mondtak a baloldali pártnak, a nemzeti oldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint.

Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok: a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

A Tisza Párt varázstalanodása az ellenzéki választók szemében, és a párt támogatottságának csökkenése nem lehet véletlen, hiszen Magyar Péter és baloldali pártjának holdudvara botrányból botrányba esik folyamatosan, nem tudják már úgy befolyásolni a róluk kialakuló képet a közéletben, mint korábban, ráadásul a pártvezér lassan napi szinten bukik le egy újabb hazugsággal. Csak a közelmúltban kiderült, hogy a Tisza képviselőjelöltjei között rengeteg a baloldali, liberális kötődésű személy, másrészt nyilvános lett a párt szakértőinek tervezete egy olyan megszorítócsomagról amely alapjaiban változtatná meg minden magyar életét. A megszorítócsomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne, valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány.