Meghalt Kálloy Molnár Péter

Már a Medián is azt méri: többen várják a Fidesz győzelmét, mint a Tiszáét

Fenntarthatatlan a Tisza Párt előnyének meséje.

Erős Hunor
2025. 12. 01. 17:18
Forrás: AFP
Bár a manipulációs kerekasztal jó ideig igyekezett a közvélemény-kutatásaival fenntartani azt a látszatot, hogy a Tisza Pártnak és Magyar Péternek megvan a magyarok többségének támogatása, mára már a baloldali párt és a vezetője annyira elveszítette a magyarokat, hogy ezt tovább nem lehet titkolni. Természetesen a valósághoz közeledő számok, valamint az, hogy már egyáltalán nem tudja alakítani a közbeszédet, frusztráltá teszi Magyar Pétert és még az őt támogató médiának is nekimegy, csak azért, mert most éppen inkább a valóság felé hajlanak a Tisza-narratíva közvetítése helyett.

Magyar Péter, Tisza Párt, jelölt
Magyar Péter egyre idegesebben hazudozik (Fotó: AFP)

A HVG közölt elemzést arról, hogy a politikai versenyt novemberben Orbán Viktor nyerte a baloldali párt elnökével szemben. Ráadásul, ha nem lenne elég, hogy a nyár után Magyar Péter még az őszt is elvesztette, akkor még a baloldali közvélemény-kutatások is egyre inkább a Tisza zsugorodását mutatják friss számaikkal. Legutóbb a Medián – akik eddig folyamatos előnyt mértek a baloldali pártnak –, csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, akik elkezdték kongatni a vészharangot.

A baloldali intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fideszre csak 38 százaléknyian szavaztak. Ez az arány azonban hónapról hónapra elkezdett megfordulni. Bár szeptemberben még 43 százalékot mondtak a baloldali pártnak, a nemzeti oldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint.

Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok: a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

A Tisza Párt varázstalanodása az ellenzéki választók szemében, és a párt támogatottságának csökkenése nem lehet véletlen, hiszen Magyar Péter és baloldali pártjának holdudvara botrányból botrányba esik folyamatosan, nem tudják már úgy befolyásolni a róluk kialakuló képet a közéletben, mint korábban, ráadásul a pártvezér lassan napi szinten bukik le egy újabb hazugsággal. Csak a közelmúltban kiderült, hogy a Tisza képviselőjelöltjei között rengeteg a baloldali, liberális kötődésű személy, másrészt nyilvános lett a párt szakértőinek tervezete egy olyan megszorítócsomagról amely alapjaiban változtatná meg minden magyar életét. A megszorítócsomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne, valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány.

 

Magyar Péter dühöng

Miután az egyébként kormánykritikus, ellenzéki, balliberális HVG megjelentette írását, Magyar Péter látványosan idegessé vált. A baloldali pártvezér egyből a megjelenést követően a Facebookon közzétett poszt alatt kommentben reagált: „ez a cikk mehet az Origóra és az Indexre”. Ezután vitába szállt a szerzővel.

A Tisza-vezér szokásához híven azt sérelmezte, hogy a lap nem őt támogató tartalmat tett közzé,

szerinte a HVG újságírója nem tekinti köztiszteletben álló személyeknek a Tisza képviselőjelöltjeit.

Nem ez az első alkalom, hogy kritikával illeti a baloldali sajtót Magyar Péter. Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér a digitális polgári körök (DPK) első nagy rendezvényekor estébe hajlóan végigkommentelte a liberális portálok minden olyan cikkét, amelyek nem vele, hanem a DPK-gyűléssel foglalkoztak.

 

Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!

A Tisza támogatottságának csökkenésére Menczer Tamás is reagált a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a magyar emberek bölcsek és nem akarnak háborút. Valamint azt sem akarják, hogy a Tisza brutális megszorításokat vezessen be.

Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!

– zárta a bejegyzését.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Jog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

