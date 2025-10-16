21 Kutatóközpontmanipulációs kerekasztalMagyar Péter

Már a manipulációs kerekasztalt is magára haragította Magyar Péter

A Tisza Párt vezetője kizárólag a 21 Kutatóközponttal tart fenn kapcsolatot, miután több baloldali intézet elutasította az elvárt eredmények közlését – állítja lapunk informátora. Úgy tudjuk, Magyar Péter olyan kutatásokat is visszatart, amelyek szerint csökken a miniszterelnöki ambícióit támogatók aránya.

2025. 10. 16.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Fotó: Hatlaczki Balázs
– Mostanra a 21 Kutatóközpontot kivéve már egyetlen egy baloldali kutatóintézet sem hajlandó olyan mérési eredményeket kiadni, amilyeneket Magyar Péter akar, ezzel ugyanis állításuk szerint a megmaradt nívójukat is lerombolnák – mondta el lapunk egyik informátora. Kiemelte, éppen ezért Magyar Péter már csak a 21 Kutatóközpont hajlandó érdemi kommunikációt folytatni, a többieket folyamatosan pocskondiázza. 

Fotó: Markovics Gábor

Nyilvánvalóan sorra fognak kijönni a felmérések, amelyek cáfolják majd a 21 Kutatóközpont eredményét. Ez azért van, mert az intézet eredetileg jóval csekélyebb Tisza-előnyt mért, ám azt Magyar Péter nem találta elégségesnek, ugyanis a kommunikációjában már kétharmados győzelemről akar beszélni

 – jelentette ki az informátorunk. Ezt az információt alátámasztja, hogy a 21 Kutatóközpont a hétfőn közzétett kutatásában 18 százalékos előnyt mért a Tisza Pártnak, a Republikon Intézet csütörtökön közzétett felmérésében már csak 8 százalékos előnyt mért Magyar Péteréknek. Informátorunk elmondta, a Tisza Párt emellett számos olyan kutatást nem hoz nyilvánosságra, amely Magyar Péter személyét érinti. 

Nem engedik közölni azokat a kutatásokat, amelyek azt mutatják, a nyáron megfordult a tendencia, és egyre kevesebben szeretnék miniszterelnöki székben látni Magyar Pétert

– emelte ki a párt vezetésében dolgozó forrásunk.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a sorozatos botrányok ellenére a baloldali kutatóintézetek töretlenül azt bizonygatják, hogy a Tisza vezet a pártversenyben. Újabban a 21 Kutatóközpont állt elő azzal a közvélemény-kutatási eredménnyel, hogy Magyar Péterék lennének nyeregben, miközben épp kitört a Tisza Párt adatszivárgási botránya. De a manipulációs kerekasztal több tagja is sorra közölte a felméréseket a Tisza vezetéséről, ezzel próbálva elfedni, hogy napvilágot láttak Magyar Péter pártjának adóemelési tervei.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

