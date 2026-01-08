Kadirov Zelenszkijnek üzent: Legalább légy férfi!

„A bohóc azt szeretné, hogy az amerikai hatóságok raboljanak el. Figyeld meg, hogy még csak meg sem fenyegetett azzal, hogy maga teszi, ahogy egy férfi tenné. Még csak meg sem próbálta elképzelni. Zelja gyáván célzott rá, hogy nem bánná, ha oldalról, biztonságos távolságból nézné, ahogy valaki más megbünteti kínzóját, félelmetes nagybátyját, Ramzan Kadirovot” – fogalmazott Ramzan Kadirov a Csecsen Köztársaság elnöke Telegram-csatornáján.

Vlagyimir Putyin és Ramzan Kadirov

Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese emlékeztetett, az ukrán elnök, „ez az ördög”, korábban már körözési- és szankciós listára tette őt, és most az amerikaiaktól kér segítséget.

Zelja, legalább próbálj meg férfi lenni! Ha nem vagy az, nem fogsz sikerrel járni, de próbáld meg. Tartsd meg a látszatot, és ne alázd meg magad! Ha lenne egy cseppnyi férfiasságod, megértenéd, milyen megalázóan hangzanak a szavaid és a kéréseid. És milyen világosan megerősítik a békekötés szabotálására tett kísérleteidet

– fogalmazott Kadirov Zelenszkijnek üzenve, és azt is megjegyezte:

Hadd emlékeztesselek, Zelja: az ellenség beléphet a köztársaságunkba, de nem fog tudni távozni. Vállalod a kockázatot?

Borítókép: Ramzan Kadirov (Fotó: AFP)