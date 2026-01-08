Ramzan Kadirovcsecsen elnökVolodimir Zelenszkij

Kadirov Zelenszkijnek üzent: Legalább légy férfi!

A csecsen vezető közösségi oldalán osztotta ki az ukrán elnököt. Kadirov egy félmondattal fenyegette meg Zelenszkijt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 13:01
Ramzan Kadirov Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
„A bohóc azt szeretné, hogy az amerikai hatóságok raboljanak el. Figyeld meg, hogy még csak meg sem fenyegetett azzal, hogy maga teszi, ahogy egy férfi tenné. Még csak meg sem próbálta elképzelni. Zelja gyáván célzott rá, hogy nem bánná, ha oldalról, biztonságos távolságból nézné, ahogy valaki más megbünteti kínzóját, félelmetes nagybátyját, Ramzan Kadirovot” – fogalmazott Ramzan Kadirov a Csecsen Köztársaság elnöke Telegram-csatornáján. 

Vlagyimir Putyin és Ramzan Kadirov
Vlagyimir Putyin és Ramzan Kadirov
Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese emlékeztetett, az ukrán elnök, „ez az ördög”, korábban már körözési- és szankciós listára tette őt, és most az amerikaiaktól kér segítséget. 

Zelja, legalább próbálj meg férfi lenni! Ha nem vagy az, nem fogsz sikerrel járni, de próbáld meg. Tartsd meg a látszatot, és ne alázd meg magad! Ha lenne egy cseppnyi férfiasságod, megértenéd, milyen megalázóan hangzanak a szavaid és a kéréseid. És milyen világosan megerősítik a békekötés szabotálására tett kísérleteidet

– fogalmazott Kadirov Zelenszkijnek üzenve, és azt is megjegyezte: 

Hadd emlékeztesselek, Zelja: az ellenség beléphet a köztársaságunkba, de nem fog tudni távozni. Vállalod a kockázatot?

Borítókép: Ramzan Kadirov (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

