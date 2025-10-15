Magyar Péter szolgálatában a manipulációs kerekasztal

manipulációs kerekasztal21 KutatóközpontRóna DánielHann EndreMagyar Péter

Hiába a sorozatos botrányok, a baloldali kutatóintézetek töretlenül azt bizonygatják, hogy a Tisza vezet a pártversenyben. Újabban a 21 Kutatóközpont állt elő azzal a közvélemény-kutatási eredménnyel, hogy Magyar Péterék lennének nyeregben, miközben épp kitört a Tisza Párt adatszivárgási botránya. De a manipulációs kerekasztal több tagja is sorra közölte a felméréseket a Tisza vezetéséről, ezzel próbálva elfedni, hogy napvilágot láttak Magyar Péter pártjának adóemelési tervei.

2025. 10. 15. 14:13
A szokásos kottából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók, amelyek a választásokhoz közeledve ismét az aktuális ellenzéki erőt felülreprezentáló méréseket tesznek közzé. Magyar Péter politikai felbukkanása óta a Tisza Párt előnyét akarják alátámasztani a balos kutatócégek. Ennek legutóbbi példáját a 21 Kutatóközpont szolgáltatta, a társaság hétfőn megjelent felmérésében azt állítják, hogy a Tisza 18 százalékkal vezet a Fidesz előtt.

róna dániel
Róna Dániel intézete is rendre Magyar Péter előnyét hozza ki a felmérésekben (Forrás: YouTube)

Ha azonban figyelembe vesszük a Róna Dániel által vezetett intézet eddigi tevékenységét, akkor kiderül, hogy vélhetően ismét egy jól megkoreografált színjátéknak lehetünk a szemtanúi. Már az is figyelemre méltó, hogy akkor álltak elő az újabb felméréssel, amikor kirobbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Így aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett.

 

Négy éve Márki-Zay volt Magyar Péter

Az már korábban is előfordult, hogy a baloldali kutatók baráti segítséget nyújtottak az ellenzéki erőknek. A 21 Kutatóközpont is egyike volt azon kutatócégeknek, amelyek a 2022-es országgyűlési választások előtt a Márki-Zay Péter vezette közös baloldali listát mutatták erősnek, mindenféle alap nélkül. A végeredmény ismert, a kormánypártok az országgyűlési választáson megsemmisítő vereséget mértek az ellenzéki összefogásra. Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat

– fogalmazott Róna a 2022-es választás után a 444-nek.

Érdekesség, hogy a cikkben más baloldali kutatóintézetek vezetői is próbálták magyarázni a bizonyítványukat a hatalmas blama után. Róna kijelentése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 21 Kutatóközpont tudatosan manipulált adatokkal próbált hatni a választások kimenetelére.

 

Beismerő vallomás Hann Endrétől

De nemcsak a 21 Kutatóközpont, hanem a Hann Endre vezette Medián is élen jár abban, hogy megtévesztő felméréseket gyártsanak, ami a Tisza Párt állítólagos előnyét mutatja. A Medián egy hónapja olyan kutatási eredményt közölt, hogy a méréseik szerint a Tisza 13 százalékkal vezet a pártversenyben. Akkor éppen a Tisza Párt adóemelési tervei és Tarr Zoltán ezzel kapcsolatos elszólásai tették szükségessé, hogy egy baráti kutatócég gyorsan segítséget nyújtson Magyar Péternek. Az ezt megelőző hónapokban is folyamatosan közölték azonban az olyan felméréseket, amelyek Magyar Péter pártjának az előnyét akarták erősíteni. Hann Endre viszont saját magát buktatta le, amikor idén júniusban a Klubrádió műsorában azt mondta: 

Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában.

A megszólalás lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató beszél arról, hogy felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása. Róna Dánielhez hasonlóan a 2022-es választások után Hann Endre is vezekelni próbált, amikor beismerte, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek. A saját érintettségéről így fogalmazott:

Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások.

 

Hatalmas blamázs a Publicusnál

A manipulációs kerekasztal oszlopos tagja a Publicus Intézet is, amelynek a vezetője, Pulai András szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy felülmérik a Tiszát és alulmérik a Fideszt. A Klikk TV interjúműsorában Pulai hosszabban kifejtette, hogy mit ért ezalatt: a Tisza körüli „hype”-nak tudja be, hogy országos szinten kiemelkedően magasan mérték a párt támogatottságát. A 2026-os választás kimenetele szempontjából fontosabb helyi szinten – az egyéni választókerületekben – azonban azt tapasztalták, hogy a Fidesz vezet.

Emlékezetes, hogy a Publicushoz köthető a manipulációs kerekasztal legnagyobb blamája is, hiszen a 2022-es választások előtt egy nappal közzétett kutatásaik szerint a Fidesz és az egyesült ellenzék fej fej mellett, 47-47 százalékon állt. A másnapi választáson viszont elsöprő sikert arattak a kormánypártok.

A Republikon Intézet is rendszeresen közli a Tiszát támogató felméréseit, a legutóbbit alig néhány napja tették közzé. Figyelemre méltó viszont, hogy a Horn Gábor (az MSZP–SZDSZ-kormányok egykori államtitkára) által vezetett intézet a Fidesz erősödését mérte az egy hónappal korábbi adataikhoz képest. Már nem mindenki meri tehát egyértelműen azt jelezni a kutatásaival, hogy elsöprő lenne a Tisza fölénye, szembe jött a valóság a manipulációs kerekasztalnál is.

Az Idea Intézet azonban továbbra is kitart amellett, hogy a Tisza nemhogy vezet, hanem a folyamatos botrányok ellenére még tovább erősödött az utóbbi hónapok során. Míg a Závecz a szeptemberi felmérésben némi visszafogottságot mutatott: bár a Tisza erősödését hozta ki az adóemelési tervek napvilágra kerülése után is, a kormánypártok erősödését nem tudta letagadni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

