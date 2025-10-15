Magyar Péter szolgálatában a manipulációs kerekasztal

A szokásos kottából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók, amelyek a választásokhoz közeledve ismét az aktuális ellenzéki erőt felülreprezentáló méréseket tesznek közzé. Magyar Péter politikai felbukkanása óta a Tisza Párt előnyét akarják alátámasztani a balos kutatócégek. Ennek legutóbbi példáját a 21 Kutatóközpont szolgáltatta, a társaság hétfőn megjelent felmérésében azt állítják, hogy a Tisza 18 százalékkal vezet a Fidesz előtt.

Róna Dániel intézete is rendre Magyar Péter előnyét hozza ki a felmérésekben (Forrás: YouTube)

Ha azonban figyelembe vesszük a Róna Dániel által vezetett intézet eddigi tevékenységét, akkor kiderül, hogy vélhetően ismét egy jól megkoreografált színjátéknak lehetünk a szemtanúi. Már az is figyelemre méltó, hogy akkor álltak elő az újabb felméréssel, amikor kirobbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Így aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett.

Négy éve Márki-Zay volt Magyar Péter

Az már korábban is előfordult, hogy a baloldali kutatók baráti segítséget nyújtottak az ellenzéki erőknek. A 21 Kutatóközpont is egyike volt azon kutatócégeknek, amelyek a 2022-es országgyűlési választások előtt a Márki-Zay Péter vezette közös baloldali listát mutatták erősnek, mindenféle alap nélkül. A végeredmény ismert, a kormánypártok az országgyűlési választáson megsemmisítő vereséget mértek az ellenzéki összefogásra. Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat

– fogalmazott Róna a 2022-es választás után a 444-nek.

Érdekesség, hogy a cikkben más baloldali kutatóintézetek vezetői is próbálták magyarázni a bizonyítványukat a hatalmas blama után. Róna kijelentése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 21 Kutatóközpont tudatosan manipulált adatokkal próbált hatni a választások kimenetelére.