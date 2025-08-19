Pulai András önleleplezése után teljes a káosz a baloldali közvélemény-kutatóknál

Eluralkodott a totális zűrzavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, miután Pulai András, a Publicus Intézet vezetője szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy felülmérik a Tiszát és alulmérik a Fideszt. A Klikk TV interjúműsorában Pulai hosszabban kifejtette, hogy mit ért ez alatt: a Tisza körüli „hype”-nak tudja be, hogy országos szinten kiemelkedően magasan mérték a párt támogatottságát. Azonban a 2026-os választás kimenetele szempontjából fontosabb helyi szinten – az egyéni választókerületekben – azt tapasztalták, hogy a Fidesz vezet.

Pulai a Tisza Párt körüli „hype”-nak tudja be, hogy országos szinten ennyire magasan mérték a párt támogatottságát

Lapítanak

Pulai Andás kijelentései nyomán számos további kérdés merül fel az egymással összehangoltan működő baloldali elemzőcégek Magyar Péterék népszerűségét mutató méréseiről. Így például szerettük volna megtudni, hogy az Idea Intézet, a Závecz Research, a 21 Kutatóközpont, a Medián, valamint a Republikon Intézet is ugyanazzal a felfelé torzító módszertannal készíti-e az országos kutatásait, mint a Publicus, s hogy az egyéni választókerületben ők is a Fidesz fölényét mérik-e.

A manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégeknél egyebek mellett arról is írásban érdeklődtünk, hogy miért nem publikálják a – Pulai szerint pontosabb – helyi szintű méréseiket.

Kérdéseinkre egyedül a Republikon válaszolt. Horn Gábor, az elemzőcég mögött álló alapítvány elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy jelenleg nem végeznek helyi szintű kutatásokat, amihez szerinte hiányoznak a jelöltek, az ott indulni kívánó pártok, emellett elég forrásuk sincs arra, hogy több egyéni választókerületben rendszeresen végezzenek méréseket.

Úgy vélte, egyetlen kutatásból nem lehet általánosítható következtetéseket levonni, ahhoz, hogy egy körzetről valódi képet kapjanak. Hozzátette: a helyi kutatásokat – a jelöltek és a pártok ismeretében – a választások hajrájában érdemes alapul venni.

Válaszok helyett vádaskodás

Két intézettől érkezett valamilyen reakció az e-mailünkre, ám Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója és a Mediánt vezető Hann Endre tájékoztatás helyett csupán vádaskodott.

Figyelemre méltó, hogy mindketten ugyanarra – az egyébként értelmezhetetlen – kifogásra hivatkozva tagadták meg a válaszadást: sérelmezték, hogy csak a Pulai Klikk TV-s megszólalását bemutató cikkünk megjelenése után kerestük meg őket kérdéseinkkel.

Azonban az említett írásnak semmi köze a jelenlegihez, ebben a cikkünkben szerettük volna feldolgozni az elemzőcégek reakcióit. Az, hogy Pulai András – egy Facebook-posztban – ugyanezzel támadta lapunkat, arra utal: a baloldali közvélemény-kutatók egyeztethettek egymással, hogy miként keretezzék a Publicus vezetőjének önleleplező nyilatkozatát.