Már a baloldalon is látják, apad a Tisza, ez magyarázza Magyar Péter „ipari hisztijét”

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 17:46
Fotó: Markovics Gábor
– Szép nap a mai! Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk – vélekedett Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, hogy mi történt: „pár napja a Publicus-os Pulai úr kapott egy őszinteségi rohamot, és közölte, hogy az egyéni körzetekben a kormánypárt »szisztematikusan jobban áll, mint a Tisza«, meg hát »kicsit felül van mérve a Tisza«, ilyesmik”.

Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Erre ma megjön az IDEA nevű másik baloldali közvélemény-kutató is, és közli, hogy apad a Tisza. Persze azt a blöfföt még fenntartják, hogy vezet a MANöken-gyülekezet, de már csak nagyon kicsit

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd jelezte: kapott is jókora dührohamot az egész nyáron csónakázó, oldtimer autózó, quadozó, sétarepülőző, szotyizó, robogózó, röplabdázó, Balatonban lubickoló Magyar Péter, és azonnal összefideszezte a saját propagandáját támogató IDEA-t, majd a semmiből írt egy újabb posztot, ami már arról szólt, hogy pont a hétvégén készült el a saját „mérésük”, amiben ő már annyira vezet, hogy kétharmada lesz. Mindezt alátámasztandó semmit nem mutat be az írásában, sem intézetet, sem adatsort. Persze, pont most, amikor a vak is látja – még Pulai és az IDEA is –, hogy hullik vissza oda a Tisza, ahová való – tette hozzá.

– Ugyan nem a múlt hétvégéről – azt csak ő találta ki ma –, de valóban van Magyar Péter kezében egy mérés, amiről mi is tudunk. Azt azért nem publikálták, mert csak a fiatalok körében vezet, de például 

a 40 év felettieknél – ahol a legtöbb választó van – labdába sem rúg, a személyes megítélése pedig romlik

– mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője ezek után arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több ember veszi észre, hogy egy forrófejű, megbízhatatlan, álhírgyártó, személyeskedő és önimádó pojáca nem biztos, hogy jó lenne az ország élére. Ezt még sokan azok közül is így látják, akik nem fideszesek. Elmúltak a mézeshetek, a választók kezdik kiismerni, milyen ember is valójában Magyar Péter. Sokan nem hitték el, de most már a saját szemükkel is látják – tette hozzá.

– És most akkor mi van a balos cégek „adataival”, például a mai IDEA-méréssel? – tette fel a kérdést a frakcióvezető, amelyre azonnal válaszolt is: csak annyi, hogy nekik érdemes lassan leszállniuk a földre, mert a korábban propagált 9, 13 meg 17 százalékos Tisza-előnyről szóló kamuadatok egyre kínosabbak lesznek, és lassan megint szembejön a valóság.

Tudják ők is nagyon jól, hogy nem vezet a Tisza, de muszáj megtalálniuk azt a kényes egyensúlyt, ami egyfelől fenntartja a – hamis – reményt a tiszásokban, másrészt kevésbé lesz kellemetlen, mint a korábbi nagy torzítások, amikkel becsapták az embereket, főleg az ellenzékieket.

– emelte ki Kocsis Máté. Hozzátette: ez az a harapófogó, ami miatt a „méregzsák” már a portálok kommentszekciójába jár durvulni.

Fel a fejjel, Péter! Te sem gondolhattad komolyan, hogy végig fenn tudjátok majd tartani ezt a hamis látszatot!

– üzente a Tisza Párt elnökének a frakcióvezető.

