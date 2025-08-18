Már a baloldalon is látják, apad a Tisza, ez magyarázza Magyar Péter „ipari hisztijét”

– Szép nap a mai! Magyar Péter ipari hisztijénél többet nem is kívánhatnánk – vélekedett Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, hogy mi történt: „pár napja a Publicus-os Pulai úr kapott egy őszinteségi rohamot, és közölte, hogy az egyéni körzetekben a kormánypárt »szisztematikusan jobban áll, mint a Tisza«, meg hát »kicsit felül van mérve a Tisza«, ilyesmik”.

Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Erre ma megjön az IDEA nevű másik baloldali közvélemény-kutató is, és közli, hogy apad a Tisza. Persze azt a blöfföt még fenntartják, hogy vezet a MANöken-gyülekezet, de már csak nagyon kicsit

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd jelezte: kapott is jókora dührohamot az egész nyáron csónakázó, oldtimer autózó, quadozó, sétarepülőző, szotyizó, robogózó, röplabdázó, Balatonban lubickoló Magyar Péter, és azonnal összefideszezte a saját propagandáját támogató IDEA-t, majd a semmiből írt egy újabb posztot, ami már arról szólt, hogy pont a hétvégén készült el a saját „mérésük”, amiben ő már annyira vezet, hogy kétharmada lesz. Mindezt alátámasztandó semmit nem mutat be az írásában, sem intézetet, sem adatsort. Persze, pont most, amikor a vak is látja – még Pulai és az IDEA is –, hogy hullik vissza oda a Tisza, ahová való – tette hozzá.

– Ugyan nem a múlt hétvégéről – azt csak ő találta ki ma –, de valóban van Magyar Péter kezében egy mérés, amiről mi is tudunk. Azt azért nem publikálták, mert csak a fiatalok körében vezet, de például

a 40 év felettieknél – ahol a legtöbb választó van – labdába sem rúg, a személyes megítélése pedig romlik

– mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője ezek után arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több ember veszi észre, hogy egy forrófejű, megbízhatatlan, álhírgyártó, személyeskedő és önimádó pojáca nem biztos, hogy jó lenne az ország élére. Ezt még sokan azok közül is így látják, akik nem fideszesek. Elmúltak a mézeshetek, a választók kezdik kiismerni, milyen ember is valójában Magyar Péter. Sokan nem hitték el, de most már a saját szemükkel is látják – tette hozzá.