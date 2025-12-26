Karácsonyi fényjátékkal köszöntötte az ünnepet a pápai mentőállomás

Karácsony alkalmából különleges, mégis méltóságteljes módon üzent a pápai mentőállomás: a szolgálatban álló mentőautók villogó fényeiből összeállított fényjátékkal köszöntötték az ünnepet – írta a Veol.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Róka Dániel)

A közösségi felületen közzétett videón három mentőautó kék és piros jelzőfényei egy ismert karácsonyi dallam ritmusára kapcsolódnak össze, hangsúlyozva az ünnep békés üzenetét.

A kezdeményezés egyszerre fejezi ki a mentősök ünnepi jókívánságait és elhivatottságukat, miközben sokakat emlékeztet arra is, hogy vannak, akik az ünnep idején is folyamatos szolgálatot látnak el.

A felvételt ITT tekintheti meg.