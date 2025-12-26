Győrfi Pál: A mentős munka olyan, mint Isten kinyújtott karja

– Az irodáját elnézve nem először kapott elismerést, most épp a karitatív munkája nyomán vehette át a Váradi Eszter-díjat. Meglepte?

– Már hosszú évek óta segítem az Egy Lépéssel Több Alapítvány munkáját, de valóban váratlanul ért, hogy díjaztak. Az alapítványt létrehozó Hajós István célja az volt, hogy azoknak a családoknak nyújtsanak támogatást, segítsenek csökkenteni a megélhetési költségeket, amelyek krónikusan beteg gyerekeket nevelnek. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az alapítvány nem „kézbe adja” a pénzt, hanem például a rezsiszámlák egy részét közvetlenül kifizeti. A családok ezáltal kicsit fel tudnak lélegezni, de közben önállóak is tudnak maradni.

– A mentős pálya, mondhatni, az önkéntességből született: 1887-ben, amikor Kresz Géza a bazilikánál önkénteseket toborzott, hogy szervezetten segítsék a bajbajutottakat, létrejött a világ egyik legfejlettebb mentőszolgálata. Sikerült megőrizni ezt a szellemiséget a szervezetben?

– Az elvégzett munkáért ma már nyilván fizetés is jár, de azért ide alapvetően ma sem úgy jönnek az emberek dolgozni, mint egy egyszerű munkahelyre. Ez egy organikus közösség, 17 ezer taggal, akiket ugyanazok a közös értékek tartanak össze, mint azokat, akik egykor meghallották Kresz Géza hívó szavát. Ezt abból is látom, hogy amíg Magyarországon öt–nyolc évig maradnak az emberek egy munkahelyen, az OMSZ-nél 15 év az átlag.

Fotó: Ladóczki Balázs

– Önnek mi volt a hívószó?

– A Markó utca az én bölcsőm. Itt laktunk, a Szent István körúton, gyerekkoromban erre vezetett az utam, amikor a Szemere Bertalan Általános Iskolába jártam. Mindig csodálattal néztem a mentőszolgálat előtt sorakozó szép fehér mentőautókat, a piros zászlót a tetejükön, és bennem napról napra erősödött az érzés: ez az én világom. Amikor 1983-ban jelentkeztem mentőápolónak, akkor még nem lehetett gyorsan kocsira kerülni, hanem hónapokon át kellett bizonyítani, hogy az ember alkalmas erre. Bejártam a ranglétra minden fokát, kezdve onnan, hogy az első hetekben felmosóronggyal a Nysa mentőautókat takarítottam. 2002-re már eljutottam odáig, hogy én képviseltem ezt a szervezetet.