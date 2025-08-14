Magyar PéterTisza Pártzebra

Magyar Péter álomvilágát még a valóság sem tudja elrontani

A Tisza Párt vezére nem akarja elfogadni a tényeket.

2025. 08. 14. 19:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Senki nem mondta, hogy a bicskei zebráknak bármi közük lenne a miniszterelnökhöz, de Magyar Péter szerint ezek már az unokákat is megharapták” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A zebrákról terjedő hazugságot már többször egyértelműen megcáfolták, de van aki még mindig ennek az álhírnek a mámorában él, éppen ezért a Fidesz frakcióvezetője által alapított Zebra Digitális Polgári Kör, – amelynek küldetése az álhírek lelegelése – most a közösségi oldalán ismét bemutatta az igazságot a zebrákról.

zebra
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Márciusban futótűzként terjedt az álhír, hogy a miniszterelnök zebrákat tart a birtokán – emlékeztettek. Majd kiemelték: még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel. Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak.

Nagyjából olyan ez, mintha nektek azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a szomszéd falu utáni falu tehéntelepén ugató kutya igazából a tiétek

– mutattak rá. Hozzátették: a tények persze keveseket érdekelnek, a zebrákkal jól lehet hergelni az arra fogékony embereket és a mai napig megszállottan ismételgetni egy hazugságot. Magyar Péter is pont ezt teszi, harapós zebrákról és félős unokákról képzeleg, a libsi sajtó pedig a bozótban guggol fáradhatatlanul, hogy hátha lát egyet – írták.

A zebra a liberális álhírgyártás állatorvosi lova, azaz Zebrája. Hemzseg a sajtó azoktól a hírektől, amik hol csúsztatásokkal, hol hazugságokkal vannak tele

– mutattak rá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

