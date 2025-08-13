Kocsis Mátéfake newsálhír

A Zebra célja, hogy lelegelje az álhíreket + videó

Egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű tevékenységre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 17:05
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Egyre nagyobb az igény arra, hogy véget vessünk az elképesztő mértékű uszításnak, hergelésnek és álhírgyártásnak” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője aláhúzta: „a Zebra célja egyszerű: lelegelni az álhíreket a magyar médiatérből”. 

Mint arról lapunk is beszámolt, Kocsis Máté még augusztus 2-án jelentette be, hogy megalapította a Zebra digitális polgári kört. Utána viszont egy nap sem telt el, és a csoportot már elkezdték hamisítani a Facebookon. Hétfőn reggel Nagy János államtitkár, az első számú digitális polgári kör (DKP) koordinátora nem is hagyta szó nélkül a dolgot. A Harcosok órája című műsorban kijelentette: a hamis, a fake-DPK-k ellen megteszik a feljelentést, a tiszásoknak nem kellene ezzel próbálkozniuk.

A Zebra céljairól Kocsis Máté bővebben is mesélt a Hír TV Monitor című műsorában, amelyet alább tekinthet meg.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

