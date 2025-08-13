A Zebra célja, hogy lelegelje az álhíreket + videó

„Egyre nagyobb az igény arra, hogy véget vessünk az elképesztő mértékű uszításnak, hergelésnek és álhírgyártásnak” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője aláhúzta: „a Zebra célja egyszerű: lelegelni az álhíreket a magyar médiatérből”.

Mint arról lapunk is beszámolt, Kocsis Máté még augusztus 2-án jelentette be, hogy megalapította a Zebra digitális polgári kört. Utána viszont egy nap sem telt el, és a csoportot már elkezdték hamisítani a Facebookon. Hétfőn reggel Nagy János államtitkár, az első számú digitális polgári kör (DKP) koordinátora nem is hagyta szó nélkül a dolgot. A Harcosok órája című műsorban kijelentette: a hamis, a fake-DPK-k ellen megteszik a feljelentést, a tiszásoknak nem kellene ezzel próbálkozniuk.

A Zebra céljairól Kocsis Máté bővebben is mesélt a Hír TV Monitor című műsorában, amelyet alább tekinthet meg.