Elképesztő sebességgel növekszik a Zebra

– Egész jól nézünk ki! – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője – aki a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója – elárulta, hogy néhány nap alatt 10 ezer ember csatlakozott a Zebra Facebook-csoportjához.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Ez azt jelenti, hogy a kis MANöken minden egyes hazugságának cáfolatára jelentkezett egy-egy ember.

– hangsúlyozta Magyar Péterre utalva. Hozzátette: a liberális álhírgyártó propagandistáknak mély levegőt és lassú kilégzést javasolnak.

A Magyar Nemzet kedden arról is beszámolt, hogy a Zebra alapembereinek/gondozóinak névsora 30-ról 50-re bővült és még a miniszterelnök is csatlakozott a szakértőjével.