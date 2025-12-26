börtönJun SzogjolpuccsDél-Korea

Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök

A dél-koreai ügyészek tíz év börtönbüntetést kértek az egykori elnökre, Jun Szogjolra, akit többek között „az igazságszolgáltatás akadályozásával” vádolnak, miután megpróbálta bevezetni a statáriumot a tavalyi tél folyamán – közölte Cso Eun-suk, az egykori konzervatív vezető sikertelen hatalomátvételi kísérletét vizsgáló különbizottság tagja.

2025. 12. 26. 22:50
A szöuli főügyészség földalatti parkolója Fotó: CHRIS JUNG Forrás: NurPhoto
Jun Szogjolt azzal is vádolják, hogy januárban megakadályozta a nyomozókat abban, hogy letartóztassák, valamint azzal, hogy kabinetjének tagjait kizárta egy, a statáriummal kapcsolatos megbeszélésről – számolt be az Origo.

Tíz év börtön várhat Jun Szogjolra (Fotó: HWAWON CECI LEE / ANADOLU)
2024. december 3-án az elnök katonákat vezényelt a parlamenthez, hogy átvegye az irányítást, ám elegendő számú képviselő gyűlt össze ahhoz, hogy egyhangúlag megszavazzák a statárium eltörlését. A polgári kormányzás felfüggesztése, amelyre négy évtizede nem volt példa, tömeges tüntetéseket és hosszan tartó politikai káoszt váltott ki Dél-Koreában.

Jun Szogjolt 2025 januárjában tartóztatták le egy második rendőri akció során. Áprilisban az Alkotmánybíróság megfosztotta hivatalától, majd júniusban demokrata riválisa, I Dzsemjong váltotta. A Yonhap szerint egy szöuli bíróság januárban hozza meg ítéletét az igazságszolgáltatás akadályozása ügyében.

Az exelnök ellen három másik per is folyamatban van statáriumi döntésével összefüggésben, többek között felkelés vezetése miatt – ez a vád súlyos büntetést vonhat maga után, ha bűnösnek találják 

– írja a Le Monde.

Egy évvel parlamenti puccskísérlete után Jun Szogjol a börtönből azt állította, hogy a statárium kihirdetését a Kína és Észak-Korea érdekében folytatott „hazaáruló tevékenységek” elleni küzdelem indokolta.

Borítókép: A szöuli főügyészség földalatti parkolója (Fotó: AFP)

