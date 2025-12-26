Jun Szogjolt azzal is vádolják, hogy januárban megakadályozta a nyomozókat abban, hogy letartóztassák, valamint azzal, hogy kabinetjének tagjait kizárta egy, a statáriummal kapcsolatos megbeszélésről – számolt be az Origo.
Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök
A dél-koreai ügyészek tíz év börtönbüntetést kértek az egykori elnökre, Jun Szogjolra, akit többek között „az igazságszolgáltatás akadályozásával” vádolnak, miután megpróbálta bevezetni a statáriumot a tavalyi tél folyamán – közölte Cso Eun-suk, az egykori konzervatív vezető sikertelen hatalomátvételi kísérletét vizsgáló különbizottság tagja.
2024. december 3-án az elnök katonákat vezényelt a parlamenthez, hogy átvegye az irányítást, ám elegendő számú képviselő gyűlt össze ahhoz, hogy egyhangúlag megszavazzák a statárium eltörlését. A polgári kormányzás felfüggesztése, amelyre négy évtizede nem volt példa, tömeges tüntetéseket és hosszan tartó politikai káoszt váltott ki Dél-Koreában.
Jun Szogjolt 2025 januárjában tartóztatták le egy második rendőri akció során. Áprilisban az Alkotmánybíróság megfosztotta hivatalától, majd júniusban demokrata riválisa, I Dzsemjong váltotta. A Yonhap szerint egy szöuli bíróság januárban hozza meg ítéletét az igazságszolgáltatás akadályozása ügyében.
További Külföld híreink
Az exelnök ellen három másik per is folyamatban van statáriumi döntésével összefüggésben, többek között felkelés vezetése miatt – ez a vád súlyos büntetést vonhat maga után, ha bűnösnek találják
– írja a Le Monde.
További Külföld híreink
Egy évvel parlamenti puccskísérlete után Jun Szogjol a börtönből azt állította, hogy a statárium kihirdetését a Kína és Észak-Korea érdekében folytatott „hazaáruló tevékenységek” elleni küzdelem indokolta.
Borítókép: A szöuli főügyészség földalatti parkolója (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót
Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Veszélyes műveletbe kezdett Észak-Korea
Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását.
Egy kis szundi a parton: barátfóka borzolta a kedélyeket Olaszországban
Jutalmat ajánlottak fel azért, hogy békén hagyják a kihalóban lévő tengeri emlőst.
Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?
Sajtóhírek szerint az orosz elnök hajlandó volna engedményeket tenni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót
Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Veszélyes műveletbe kezdett Észak-Korea
Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását.
Egy kis szundi a parton: barátfóka borzolta a kedélyeket Olaszországban
Jutalmat ajánlottak fel azért, hogy békén hagyják a kihalóban lévő tengeri emlőst.
Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?
Sajtóhírek szerint az orosz elnök hajlandó volna engedményeket tenni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!