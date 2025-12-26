Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök

Jun Szogjolt azzal is vádolják, hogy januárban megakadályozta a nyomozókat abban, hogy letartóztassák, valamint azzal, hogy kabinetjének tagjait kizárta egy, a statáriummal kapcsolatos megbeszélésről – számolt be az Origo.

Tíz év börtön várhat Jun Szogjolra (Fotó: HWAWON CECI LEE / ANADOLU)