Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?

Sajtóinformációk szerint az orosz elnök kijelentette, hogy hajlandó lenne területi engedményeket tenni. Vlagyimir Putyin szerint nincs kizárva, hogy Oroszország átadjon bizonyos területeket Ukrajnának, azonban a Donbasz nincs ezek között – írja az Origo.

Putyin kész akár területi cserékre is

(Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

A Reuters közlése szerint Putyin december 24-én, késő esti Kreml-ülésen tájékoztatta a terv részleteiről Oroszország meghatározó üzletembereit.