OroszországUkrajnaPutyin

Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?

Az orosz elnök kész engedményeket tenni a béke érdekében. Sajtóinformációk szerint Vlagyimir Putyin nem zárta ki a területi cserék lehetőségét, azonban a Donbaszt továbbra is teljes egészében akarja. Az orosz elnök ugyanakkor kész engedményeket tenni a béke érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 21:50
Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sajtóinformációk szerint az orosz elnök kijelentette, hogy hajlandó lenne területi engedményeket tenni. Vlagyimir Putyin szerint nincs kizárva, hogy Oroszország átadjon bizonyos területeket Ukrajnának, azonban a Donbasz nincs ezek között – írja az Origo. 

Putyin kész akár területi cserékre is
Putyin kész akár területi cserékre is 
(Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

A Reuters közlése szerint Putyin december 24-én, késő esti Kreml-ülésen tájékoztatta a terv részleteiről Oroszország meghatározó üzletembereit. 

Az orosz elnök egyúttal jelezte, hogy bármilyen megállapodásnak a közte és az amerikai elnök, Donald Trump közötti alaszkai találkozón létrejött megegyezésen kell alapulnia. 

Becslések szerint Oroszország jelenleg ellenőrzi a 2014-ben annektált Krím teljes területét, a Donbász mintegy 90 százalékát, Zaporizzsja és Herszon megye 75 százalékát, valamint Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megyék egyes részeit. Arra egyelőre nem tért ki az orosz elnök, hogy ezek közül mely területeket lenne hajlandó átengedni, azonban a szakértők szerint feltehetőleg Zaporizzsja és Herszon egyes részeiről lehet szó. Az Axios hírportál amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Oroszország nyitott lehet egy, a békemegállapodást megelőző tűzszünetre, ami szintén jelentős előrelépés.

Zaporizzsja egyébként Európa egyik legnagyobb atomerőműjének ad otthont, amely jelenleg is orosz ellenőrzés alatt van. Putyin szerint ennek kapcsán korábban felmerült, hogy az erőművet közös orosz és amerikai ellenőrzés alá vonják, termelésének egy részét pedig Ukrajna ellátására fordítják. 

Habár az orosz elnök már többször is megengedően nyilatkozott a területi cserék kapcsán, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij már többször jelezte, hogy nem kíván lemondani semmilyen területről Oroszország javára, főként nem akkor, ha azt az orosz haderő nem ellenőrzi teljes mértékben. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu