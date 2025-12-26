Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?

Sajtóinformációk szerint az orosz elnök kijelentette, hogy hajlandó lenne területi engedményeket tenni. Vlagyimir Putyin szerint nincs kizárva, hogy Oroszország átadjon bizonyos területeket Ukrajnának, azonban a Donbasz nincs ezek között – írja az Origo.
A Reuters közlése szerint Putyin december 24-én, késő esti Kreml-ülésen tájékoztatta a terv részleteiről Oroszország meghatározó üzletembereit.
Az orosz elnök egyúttal jelezte, hogy bármilyen megállapodásnak a közte és az amerikai elnök, Donald Trump közötti alaszkai találkozón létrejött megegyezésen kell alapulnia.
