Veszélyes műveletbe kezdett Észak-Korea

A Bloomberg szerint a következő pártkongresszust várhatóan 2026 elején tartják, ami kulcsfontosságú fórum az ország politikai céljainak meghatározására.

A látogatás arra a napra esett, amikor Phenjan nyilvánosságra hozta azokat a fényképeket, amelyek egy 8700 tonnás, nukleáris meghajtású tengeralattjáró építésének előrehaladását mutatják, valamint egy új, nagy magasságú, nagy hatótávolságú rakéta tesztelését.

A KCNA szerint a rakéta pontosan eltalált egy 200 kilométeres (124 mérföldes) magasságban lévő célpontot. Ezek a lépések tovább fokozták a feszültséget a Koreai-félszigeten, miután a hét elején egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró érkezett a dél-koreai Puszan kikötőjébe.

Kim Dzsongun legutóbbi ellenőrzései »gondosan koreografált lépéssorozatot« alkotnak

– mondta Lim Eul-cshol, a szöuli Kjungnam Egyetem Távol-keleti Tanulmányok Intézetének professzora.

Míg a nukleáris meghajtású tengeralattjáró az Egyesült Államok szárazföldje elleni stratégiai nukleáris elrettentést jelképezi, addig a rakéták és tüzérségi lövedékek a Koreai-félszigeten és a tényleges harci helyzetekben alkalmazható taktikai csapásmérő képességeket képviselik.

A KCNA közlése szerint az észak-koreai vezetőt a párt, a rakétaprogram és a védelmi tudományterület magas rangú tisztségviselői kísérték, miközben a gyártási teljesítményről és kapacitásról kapott tájékoztatást.