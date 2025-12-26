Kim Dzsongun katonai-ipari létesítményeket ellenőrzött, hogy áttekintse a rakéták és tüzérségi lövedékek negyedik negyedéves gyártását, és jóváhagyta azokat a modernizációs tervezeteket, amelyeket a Munkapárt kilencedik kongresszusa elé terjesztenek – számolt be az Origo.
Veszélyes műveletbe kezdett Észak-Korea
Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását, ami arra utal, hogy Phenjan a következő pártkongresszus előtt a nukleáris és hagyományos fegyverek termelésének bővítésére készül.
A Bloomberg szerint a következő pártkongresszust várhatóan 2026 elején tartják, ami kulcsfontosságú fórum az ország politikai céljainak meghatározására.
A látogatás arra a napra esett, amikor Phenjan nyilvánosságra hozta azokat a fényképeket, amelyek egy 8700 tonnás, nukleáris meghajtású tengeralattjáró építésének előrehaladását mutatják, valamint egy új, nagy magasságú, nagy hatótávolságú rakéta tesztelését.
A KCNA szerint a rakéta pontosan eltalált egy 200 kilométeres (124 mérföldes) magasságban lévő célpontot. Ezek a lépések tovább fokozták a feszültséget a Koreai-félszigeten, miután a hét elején egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró érkezett a dél-koreai Puszan kikötőjébe.
Kim Dzsongun legutóbbi ellenőrzései »gondosan koreografált lépéssorozatot« alkotnak
– mondta Lim Eul-cshol, a szöuli Kjungnam Egyetem Távol-keleti Tanulmányok Intézetének professzora.
Míg a nukleáris meghajtású tengeralattjáró az Egyesült Államok szárazföldje elleni stratégiai nukleáris elrettentést jelképezi, addig a rakéták és tüzérségi lövedékek a Koreai-félszigeten és a tényleges harci helyzetekben alkalmazható taktikai csapásmérő képességeket képviselik.
A KCNA közlése szerint az észak-koreai vezetőt a párt, a rakétaprogram és a védelmi tudományterület magas rangú tisztségviselői kísérték, miközben a gyártási teljesítményről és kapacitásról kapott tájékoztatást.
További Külföld híreink
Felszólította őket, hogy a jövő évi gyártási terveket az előre jelzett hadműveleti igényekhez igazítsák, és erősítsék meg az üzemek technológiai alapjait a kiegyensúlyozott kapacitásbővítés érdekében.
További Külföld híreink
Kim Dzsongun sürgette, hogy az új katonai-ipari létesítmények a pártkongresszus után a tervezett ütemben haladjanak, és a meglévő üzemek folytassák gyártási struktúráik korszerűsítését a hatékonyság és a gyakorlati alkalmazhatóság javítása érdekében.
Lim Eul-cshol szerint Észak-Korea akár olyan technológiai tudást is hasznosíthat, amelyhez Oroszország tüzérségi lövedékekkel, rakétákkal és katonákkal való ellátása révén juthatott, hogy elavult fegyvergyárait digitalizált és automatizált üzemekké alakítsa át.
Ez arra utal, hogy az ország a puszta nukleáris elrettentésen túl egy technológiailag fejlettebb védelmi ipar felé kíván elmozdulni.
Borítókép: Atomhajtású stratégiai irányított rakétás tengeralattjáró (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök
Jun Szogjolt 2025 januárjában tartóztatták le.
Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót
Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Egy kis szundi a parton: barátfóka borzolta a kedélyeket Olaszországban
Jutalmat ajánlottak fel azért, hogy békén hagyják a kihalóban lévő tengeri emlőst.
Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?
Sajtóhírek szerint az orosz elnök hajlandó volna engedményeket tenni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök
Jun Szogjolt 2025 januárjában tartóztatták le.
Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót
Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Egy kis szundi a parton: barátfóka borzolta a kedélyeket Olaszországban
Jutalmat ajánlottak fel azért, hogy békén hagyják a kihalóban lévő tengeri emlőst.
Putyin kijelentése mindent megváltoztathat – akár tűzszünetre is készek az oroszok?
Sajtóhírek szerint az orosz elnök hajlandó volna engedményeket tenni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!