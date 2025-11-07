A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított, amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.
Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé – közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.
Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról.
Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított.
További Külföld híreink
Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld–föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte a rakétakísérletei számát.
Borítókép: Észak-koreai rakétateszt híradása (Fotó: AFP)
