Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Észak-Koreatesztballisztikus rakéta

Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé – közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 7:52
Észak-koreai rakétateszt híradás Fotó: ANTHONY WALLACE Forrás: AFP
A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított, amely valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról.

Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított.

Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld–föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte a rakétakísérletei számát.

 

