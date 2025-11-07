Észak-Korea nem viccel: itt az újabb fenyegetés

Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld–föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte a rakétakísérletei számát.

Borítókép: Észak-koreai rakétateszt híradása (Fotó: AFP)