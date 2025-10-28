Vlagyimir Putyin: a tervek szerint alakulnak Moszkva és Phenjan kapcsolatai

Vlagyimir Putyin orosz elnök a megbeszélés során felidézte a közelmúltban Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel a kínai fővárosban tartott találkozóját.
Pekingben részletesen megbeszéltük kapcsolatainkat és a fejlődés kilátásait. Minden a terv szerint halad
– mondta Putyin, aki „legmelegebb jókívánságainak tolmácsolását” kérte Kimnek.
Hétfő délelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta az észak-koreai diplomácia vezetőjét, aki október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)