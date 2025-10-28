Vlagyimir PutyinÉszak-KoreaOroszország

Vlagyimir Putyin: a tervek szerint alakulnak Moszkva és Phenjan kapcsolatai

Oroszország és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kapcsolatai a tervek szerint alakulnak – jelentette ki az orosz elnök, amikor hétfőn a Kremlben fogadta Csve Szonhi észak-koreai külügyminisztert. Vlagyimir Putyin jókívánságait küldte észak-koreai hivatali partnerének.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 1:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
Vlagyimir Putyin orosz elnök a megbeszélés során felidézte a közelmúltban Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel a kínai fővárosban tartott találkozóját.

Putyin az észak-koreai külügyminiszterrel találkozott
Putyin az észak-koreai külügyminiszterrel találkozott (Fotó: AFP)

Pekingben részletesen megbeszéltük kapcsolatainkat és a fejlődés kilátásait. Minden a terv szerint halad

– mondta Putyin, aki „legmelegebb jókívánságainak tolmácsolását” kérte Kimnek.

Hétfő délelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta az észak-koreai diplomácia vezetőjét, aki október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

