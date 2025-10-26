Szergej Lavrov: A háború elhúzódásáért nem Oroszország, hanem a Nyugat a felelős + videó

Az orosz külügyminiszter szerint a Nyugat és Ukrajna részéről képmutatás, amikor pusztán a háború befejezéséről és a tűzszünetről beszélnek, miközben nem hajlandók szembenézni a konfliktus valódi okaival. Úgy fogalmazott: „Az emberek csak azt kérdezik, hogy mikor fejezik be a háborút, mikor lesz tűzszünet. Ez nem őszinte, ha úgy vesszük. Egy őszinte vita az lenne, ha mindenekelőtt azt mondanák az ukránoknak, hogy állítsák vissza a nyelvi jogokat.”

Szerinte Ukrajna sorra hozza az alkotmányt és a nemzetközi egyezményeket sértő törvényeket, amelyek diszkriminálják a nemzeti kisebbségeket, köztük a kárpátaljai magyarokat is. Hozzátette: „Nincs egyetlen olyan nemzetközi egyezmény sem, amely kimondaná, hogy vannak olyan nyelvek, amelyek fontosabbak másoknál. Olyan ez, mint Orwellnél: minden állat egyenlő, de egyesek egyenlőbbek, mint mások.”

Lavrov arról is beszélt, hogy nagyra értékelik Magyarország szerepét a kisebbségi jogok védelmében, és külön kiemelte: „Többször beszéltem Szijjártó Péterrel, és ő biztosított arról, hogy Magyarország minden nemzeti kisebbség jogaiért küzd.”