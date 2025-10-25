Moszkva új programmal ösztönzi a gyermekvállalást

Oroszország demográfiai válságban van

Az orosz demográfiai válság komolyságát jelzi, hogy Vlagyimir Putyin is felszólalt a tanács alakuló ülésén, és azt mondta a tagoknak, hogy az államnak ösztönöznie kell az orosz állampolgárok körében a szülőség fontosságát, valamint hangsúlyoznia kell, hogy „a boldogságot nem szabad egy későbbi időpontra halasztani”.

Putyin hozzátette, hogy a családok támogatása és annak elősegítése, hogy Oroszországban minél több gyermek születhessen, a nemzeti politika legfontosabb területe.

A három vagy több gyermeket nevelő családoknak kellene normává, természetes életformává válniuk országunkban

– mondta.

Ugyanakkor Putyin azt is kijelentette, hogy bármiféle „nyomásgyakorlás” az emberekre annak érdekében, hogy több gyermeket vállaljanak, „elfogadhatatlan”, és hogy az ilyen döntések minden család számára magánügynek kell maradjanak – írja a Novaja Gazeta.