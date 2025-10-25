Moszkva új programmal ösztönzi a gyermekvállalást

Oroszország miniszterelnök-helyettese, Tatjana Golikova bejelentette egy országos terhességi nyilvántartás létrehozását a demográfiai és családpolitikai program megvalósításáért felelős elnöki tanács első ülésén, Moszkvában – jelentette a Kreml csütörtökön.
A tervek szerint márciusra működőképes lesz az adatbázis, amely lehetővé teszi az orosz hatóságok számára, hogy figyelemmel kísérjék a demográfiai helyzetet azáltal, hogy nyilvántartásba veszik az ország összes várandós nőjét, egészségi állapotukat, valamint az újszülött gyermekek egészségi állapotát
– mondta Golikova.