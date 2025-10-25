OroszországPutyinnagycsaládosok támogatásaterhességadatbáziscsaládpolitikanyilvántartás

Moszkva új programmal ösztönzi a gyermekvállalást

Az orosz kormány országos terhességi nyilvántartást hoz létre, hogy részletesen kövesse a demográfiai folyamatokat és a várandós nők egészségi állapotát. A Kreml szerint a cél a népességfogyás megállítása és a gyermekvállalás ösztönzése – Vlagyimir Putyin pedig kijelentette, hogy a nagycsaládos életformának kellene az orosz társadalom természetes normájává válnia.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 16:15
Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov és Tatjana Golikova
Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov és Tatjana Golikova Forrás: AFP
Oroszország miniszterelnök-helyettese, Tatjana Golikova bejelentette egy országos terhességi nyilvántartás létrehozását a demográfiai és családpolitikai program megvalósításáért felelős elnöki tanács első ülésén, Moszkvában – jelentette a Kreml csütörtökön.

Oroszország miniszterelnök-helyettese, Tatjana Golikova bejelentette egy országos terhességi nyilvántartás létrehozását
Oroszország miniszterelnök-helyettese, Tatjana Golikova bejelentette egy országos terhességi nyilvántartás létrehozását (Fotó: AFP)

 

A tervek szerint márciusra működőképes lesz az adatbázis, amely lehetővé teszi az orosz hatóságok számára, hogy figyelemmel kísérjék a demográfiai helyzetet azáltal, hogy nyilvántartásba veszik az ország összes várandós nőjét, egészségi állapotukat, valamint az újszülött gyermekek egészségi állapotát

– mondta Golikova.

Oroszország demográfiai válságban van

Az orosz demográfiai válság komolyságát jelzi, hogy Vlagyimir Putyin is felszólalt a tanács alakuló ülésén, és azt mondta a tagoknak, hogy az államnak ösztönöznie kell az orosz állampolgárok körében a szülőség fontosságát, valamint hangsúlyoznia kell, hogy „a boldogságot nem szabad egy későbbi időpontra halasztani”.

Putyin hozzátette, hogy a családok támogatása és annak elősegítése, hogy Oroszországban minél több gyermek születhessen, a nemzeti politika legfontosabb területe.

A három vagy több gyermeket nevelő családoknak kellene normává, természetes életformává válniuk országunkban

– mondta.

Ugyanakkor Putyin azt is kijelentette, hogy bármiféle „nyomásgyakorlás” az emberekre annak érdekében, hogy több gyermeket vállaljanak, „elfogadhatatlan”, és hogy az ilyen döntések minden család számára magánügynek kell maradjanak – írja a Novaja Gazeta.

A Szövetségi Tanács elnöke, Valentyina Matvijenko a tanács ülésén azt javasolta, hogy a családok jelzáloghitel-kamatlábát kössék a gyermekek számához, egy újabb lépésként a népességnövekedés ösztönzésére.

Putyin kijelentette, hogy a nagycsaládos életformának kellene az orosz társadalom természetes normájává válnia (Fotó: AFP)

Oroszország az elmúlt időszakban számos intézkedést vezetett be a születések számának növelésére.

Ezek között szerepel, hogy az orvosok próbálják lebeszélni a tinédzser lányokat a nem kívánt terhességek megszakításáról, illetve hogy általában is nehezebbé tették az abortuszhoz való hozzáférést.

A Világbank legfrissebb elérhető statisztikái szerint Oroszország termékenységi rátája 2023-ban 1,4 születés volt nőnként, jóval az egy nőre jutó 2,1 gyermekes „reprodukciós szint” alatt, amelyet a fejlett országokban a népesség szinten tartásához szükségesnek tartanak. Azóta pedig az ukrajnai háborúban több mint 250 000 orosz katona vesztette életét.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov és Tatjana Golikova (Fotó: AFP)

