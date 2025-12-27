Orbán Viktor: A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden, 2025. december 20-án

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Orbán Viktor egy videót is megosztott a Facebook-oldalán, amelyben Császártöltés polgármestere, Takácsné Stalter Judit mesél családjáról, a Bács-Kiskun vármegyei falu múltjáról.

1944. december 24-én édesapám abban a csoportban volt, akiket Kiskunhalasra vittek, majd onnan málenkij robotra. Én a békére szavazom. Együtt lenni a családommal, szeretteimmel. Jó programokat szervezni Császártöltésen, hogy jól érezzük magunkat ott, ahol élünk. Én ezt tartom a legfontosabbnak

– hangsúlyozta a videóban Takácsné Stalter Judit.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, az utóbbi hetekben öt városba látogatott el a digitális polgári körök országjárása: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre. A DPK háborúellenes gyűlései mindegyik helyszínen hatalmas érdeklődés mellett zajlottak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A rendezvények csúcspontja Orbán Viktor szereplése volt, a miniszterelnök részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott minden alkalommal.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden, 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)