Kiütéses győzelmet aratott a Fidesz 2025-ben

Erős évet hagyhatnak maguk mögött a kormánypártok, így magabiztosan fordulhatnak rá a 2026-os választásokra. Már 2025 első hónapjában erőt demonstrált a Fidesz–KDNP a Potápi Árpád János halála miatt januárra kiírt időközi országgyűlési választáson. A Tolna vármegye 2. számú választókerületében tartott voksoláson Csibi Krisztina, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 63 százalékát begyűjtve fölényes győzelmet aratott.

Nagy győzelmeket aratott a Fidesz az időközi választásokon (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Megjegyzendő, hogy a Tisza Párt inkább el sem indult azon az időközi voksoláson, ahogy azóta sem tette egyszer sem. Így a baloldali felmérésekben rendre elsőnek mért Tisza valós támogatottságáról vajmi keveset tudni.

Nagyot tarolt a Fidesz az időközi voksolásokon

Azóta önkormányzati szinten több időközi voksolást is tartottak, amelyek a kormánypárti jelöltek fölényes győzelmét hozták. Áprilisban a tiszafüredi és tiszakécskei időközi önkormányzati képviselő-választáson is a Fidesz jelöltjei nyertek. Tiszafüred 2. egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP képviselője, a szavazatok 92 százalékát kapó Takács Sándorné nyert. Míg Tiszakécske 2. egyéni választókerületében szintén a kormánypárti jelölt, a szavazatok közel 74 százalékát megkapó Babák Ferenc szerezte meg a győzelmet.

Májusban Kovácsné Szabó Tünde, a Fidesz polgármesterjelöltje 64 százalékkal győzedelmeskedett Tiszaigaron az időközi választáson. Szeptemberben a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak a baloldali vezetésű Józsefvárosban.

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 52 százalékával nyert Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében.

Néhány hete pedig Zatykóné Kispál Andrea, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 52,4 százalékával győzött a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson.

Érdekesség, hogy márciusban a hagyományosan baloldali újpest-angyalföldi körzetben tartottak időközi országgyűlési választást. Renge Zsolt, a kormánypártok jelöltje kikapott a bűncselekményért elítélt DK-s Varju Lászlótól, azonban így is volt pozitívum a kormánypártok szereplésében. Ugyanis a körzetben a 2024-es EP-választáson a Fidesz–KDNP listája 31 százalékot szerzett, míg márciusban a kormánypártok jelöltje több mint 34 százalékot.