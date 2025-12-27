fideszkdnptisza pártOrbán Viktormagyar péter

Kiütéses győzelmet aratott a Fidesz 2025-ben

Sikeres éve volt a kormánypártoknak, így magabiztosan fordulhatnak rá a 2026-os választási kampányra. A Fidesz–KDNP fontos győzelmeket aratott az időközi választásokon. A 2022-es választások eredményét legpontosabban előrejelző kutatócégnél a kormánypártok magabiztosan vezetnek. De a Tiszát favorizáló baloldali intézetek is kénytelenek elismerni, hogy jobban állnak a kormánypártok. Emellett a Fidesz erejét mutatja a digitális polgári körök országjárásának a sikere is.

Máté Patrik
2025. 12. 27. 6:17
DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erős évet hagyhatnak maguk mögött a kormánypártok, így magabiztosan fordulhatnak rá a 2026-os választásokra. Már 2025 első hónapjában erőt demonstrált a Fidesz–KDNP a Potápi Árpád János halála miatt januárra kiírt időközi országgyűlési választáson. A Tolna vármegye 2. számú választókerületében tartott voksoláson Csibi Krisztina, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 63 százalékát begyűjtve fölényes győzelmet aratott. 

urna, választás, fidesz
Nagy győzelmeket aratott a Fidesz az időközi választásokon (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Megjegyzendő, hogy a Tisza Párt inkább el sem indult azon az időközi voksoláson, ahogy azóta sem tette egyszer sem. Így a baloldali felmérésekben rendre elsőnek mért Tisza valós támogatottságáról vajmi keveset tudni.

Nagyot tarolt a Fidesz az időközi voksolásokon

Azóta önkormányzati szinten több időközi voksolást is tartottak, amelyek a kormánypárti jelöltek fölényes győzelmét hozták. Áprilisban a tiszafüredi és tiszakécskei időközi önkormányzati képviselő-választáson is a Fidesz jelöltjei nyertek. Tiszafüred 2. egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP képviselője, a szavazatok 92 százalékát kapó Takács Sándorné nyert. Míg Tiszakécske 2. egyéni választókerületében szintén a kormánypárti jelölt, a szavazatok közel 74 százalékát megkapó Babák Ferenc szerezte meg a győzelmet.

Májusban Kovácsné Szabó Tünde, a Fidesz polgármesterjelöltje 64 százalékkal győzedelmeskedett Tiszaigaron az időközi választáson. Szeptemberben a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak a baloldali vezetésű Józsefvárosban

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 52 százalékával nyert Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. 

Néhány hete pedig Zatykóné Kispál Andrea, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 52,4 százalékával győzött a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson.

Érdekesség, hogy márciusban a hagyományosan baloldali újpest-angyalföldi körzetben tartottak időközi országgyűlési választást. Renge Zsolt, a kormánypártok jelöltje kikapott a bűncselekményért elítélt DK-s Varju Lászlótól, azonban így is volt pozitívum a kormánypártok szereplésében. Ugyanis a körzetben a 2024-es EP-választáson a Fidesz–KDNP listája 31 százalékot szerzett, míg márciusban a kormánypártok jelöltje több mint 34 százalékot.

A kormánypártok erősödését mérik a baloldali kutatócégek

De nem csak az időközi választások, hanem a közvélemény-kutatások is a Fidesz–KDNP erősödését mutatják. Lassacskán kezd szembejönni a valóság a manipulációs kerekasztal tagjainál. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.

Érdekes azonban, hogy egyre többször jelennek meg olyan kutatások a manipulációs kerekasztal tagjaitól, amelyek közelebb állnak a valósághoz, mint a korábbi méréseik. Emellett a kutatócégek vezetői is egyre többször szólják el magukat.

Legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta Magyar Péteréket. „Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott” – jelentette ki Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Mostanra pedig a Medián – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot. 

Fidesz
A baloldali kutatócégek sem tudják elhallgatni a Fidesz erősödését (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A baloldali intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fidesz győzelmére csak 38 százaléknyian szavaztak volna. Ez az arány azonban hónapról hónapra fokozatosan fordult meg. Bár szeptemberben még 43 százalékot mondtak a baloldali pártnak, a nemzeti oldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint. 

Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok: 

a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

A Publicust vezető Pulai András még a nyáron beszélt arról a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. A manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajóját vezető Pulai azt is elmondta: érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint 

országosan „kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény. 

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli-e fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.

Stabilan vezet a Fidesz a legpontosabb kutatócégnél

A Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt. A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet. A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, 

miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező helyzetből kezdhetik az előttünk álló esztendőt. 

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. Megjegyzendő, hogy a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet. A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont volt a kormánypártok előnye.

A kormányoldal megkezdte a győzelmi terv végrehajtását

A Nézőpont Intézet november végén publikált felmérése szerint a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el. A kutatócég szerint augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt, ami a június végén mért támogatottsághoz (44 százalék) képest már három százalékpontos emelkedés.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Egyre jobban lemarad a Tisza a kormánypártok mögött a felmérésekben (Fotó: Havran Zoltán)

A novemberi kutatást ismertetve a Nézőpont megjegyezte, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is. A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére:

ezeken a Fidesz kulcstémái, nevezetesen a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése határozták meg a napirendet.

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás az aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza sikerterméke azonban változatlan: a kormányellenes választóknak kormányváltást ígér. 

Ezért a párt támogatása augusztushoz képest két százalékpontot emelkedett, a potenciális Tisza-szavazókból álló Kétfarkú Kutya Párt rovására. 

Összességében azonban a Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: a nyár elején 39, a nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.

Átütő siker volt a DPK országjárása

Az utóbbi hónapok tömegrendezvényei is azt mutatják, hogy a kormánypártok egyre erősebbek. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának a sikere sarkallta arra az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását.

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor
Hatalmas siker volt a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Tisza népszerűségének folyamatos csökkenését az is jól mutatja, hogy Mohács kivételével Magyar Péter is  megjelent azokban a városokban, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre és Szegedre is. Azonban a rendezvények hatalmas kudarcot jelentettek, a Tisza vezérére alig pár száz ember volt kíváncsi.

De az október 23-is Békemenet és Magyar Péter rendezvénye között is jelentős volt a különbség. Ahogy azt lapunk korábban megírta: a mobiltelefonokkal kapcsolatos cellainformációk alapján a Békemenet végén, a Kossuth téren több mint nyolcvanezren, míg a tiszás esemény végállomásán, a Hősök terén tartott rendezvényen csak 45 ezren voltak jelen.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Fordítsuk meg a sakktáblát!

Robert C. Castel avatarja

Alaptalan optimizmus, hogy végül Ukrajna lesz a háború igazi győztese.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu