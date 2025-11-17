Parlament előtt a 14. havi nyugdíj bevezetése, a kormány benyújtotta a javaslatot

A tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését megalapozó törvényjavaslatot hétfőn nyújtották be a parlamentnek. A benyújtó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
A javaslatban az áll, hogy
az új juttatást fokozatosan vezetik be, jövőre az összeg negyedét kapják kézhez az érintettek, majd 2030-ig kapják meg a teljes összeget.
A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni – jelentette ki Orbán Viktor minap a Kossuth rádió reggeli műsorában.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egy olyan hosszú távú intézkedés bevezetése, mint amilyen például a 14. havi nyugdíj, hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel jár.
A Tisza ellenzi
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat.