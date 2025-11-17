nyugdíjtörvény14. havi nyugdíj

Parlament előtt a 14. havi nyugdíj bevezetése, a kormány benyújtotta a javaslatot

Miután múlt héten Orbán Viktor bejelentette a döntést a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, most a kormány benyújtotta az erről szóló törvényt. Jövőre először az összeg negyedét kapják meg a jogosultak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 12:41
Magyarországon sem lenne elképzelhetetlen a 14. havi nyugdíj
Illusztráció Fotó: MTI / Bruzák Noémi
A tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését megalapozó törvényjavaslatot hétfőn nyújtották be a parlamentnek. A benyújtó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

nyugdíjasok, nyugdíj, kiegészítő, kormány, 14. havi
Illusztráció.

A javaslatban az áll, hogy 

az új juttatást fokozatosan vezetik be, jövőre az összeg negyedét kapják kézhez az érintettek, majd 2030-ig kapják meg a teljes összeget.

A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni – jelentette ki Orbán Viktor minap a Kossuth rádió reggeli műsorában.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egy olyan hosszú távú intézkedés bevezetése, mint amilyen például a 14. havi nyugdíj, hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel jár.

A Tisza ellenzi

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI / Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

