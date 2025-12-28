ETO FCNB IBorbély BalázsGyőr

Így volt csodálatos a karácsony Győrben

A kilencedik helyről az elsőre. Ezt az utat járta be 2025-ben az NB I listavezetője, a győri ETO FC, amely az előző bajnokság tavaszi folytatásában felküzdötte magát a negyedik helyig, az aktuális kiírásban pedig amellett, hogy versenyben volt a Konferencialiga főtáblájáért, az őszi magyar mérkőzéseken a legtöbb pontot gyűjtötte.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 28. 6:53
Volt mit ünnepelni: az ETO FC december 20-án, a Puskás Akadémia legyőzésével biztosította be őszi elsőségét (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
Az idei utolsó, december 21-én befejeződött fordulóban dőlt el, hogy melyik együttes zárja az első helyen a 2025/2026-os élvonalbeli labdarúgó-bajnokság őszi szakaszát. Előzetesen az ETO FC egy ponttal előzte meg a címvédő FTC, valamint a Debrecen csapatát, de kétpontos lemaradással még a Paksi FC is reménykedhetett. Nos, a debreceniek kivételével mindhárom bajnokesélyes nyert, így a győriek megőrizték listavezető helyezésüket az NB I-ben.

Ahmed Nadhir Benbouali a győri ETO FC felemelkedésének egyik kulcsjátékosa
Ahmed Nadhir Benbouali a győri ETO FC felemelkedésének egyik kulcsjátékosa (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A tavaszi tabella élén végzett az ETO FC

Mielőtt rátérnénk az ETO őszi szereplésére, tekintsünk vissza arra, hogy a 2025-ös esztendő első, még a 2024/2025-ös évadhoz tartozó bajnokija előtt a győri csapat a pontverseny kilencedik helyén szerénykedett. Az első osztályba 2024-ben kilenc év után visszatért, újoncként szereplő győriek a vártnál gyengébb eredményeket hozott első fél év után 18 ponttal álltak, és mindössze öttel előzték meg a már kieső helyen álló Debrecent. Ez kicsit csalóka eredmény volt, a Borbély Balázs vezetőedző által felkészített társaságban ugyanis bőven volt potenciál a feljebb lépésre. A távozott sportigazgató, Köteles László helyére érkezett Steven Vanharen viszonylag későn kezdhette meg az NB II-ből feljutott keret megerősítését, de megtette a szükséges lépéseket, és ez az eredményességen is meglátszott.

Az idei évet a bronzérmes és kupagyőztes Paks elleni, idegenbeli döntetlennel kezdte az ETO, amely a továbbiakban három meccset megnyert, majd később, március elején 2-2-t ért el a Ferencváros vendégeként a Groupama Arénában. A folytatásban a későbbi második Puskás Akadémiát, valamint a Paksot is legyőzte hazai pályán a csapat, amely az utolsó tavaszi fordulóig veretlen volt. Ott végül a bajnoki címét Győrben bebiztosító FTC nyert, azonban a győriek a tavaszi tabellán 35 pontot gyűjtve az elsők, az összesített táblázaton pedig 53 ponttal a negyedikek lettek. A 15 vereség nélküli bajnoki jutalma az európai kupaszereplés kivívása lett – az ETO indulási jogot kapott a Konferencialiga selejtezőjébe.

A Konferencialiga-búcsútól az őszi elsőségig

Az ETO a Konferencialigán keresztül 11 évnyi böjt után léphetett ki újra a nemzetközi porondra. A kvalifikáció második körében az örmény Pjunyik Jereván, a harmadikban pedig a svéd AIK is nyerni tudott a győriek ellen az első meccsen, a visszavágón azonban fordított, és továbbjutott Borbély Balázs együttese. Augusztusban a Győr már az alapszakaszt megelőző rájátszásban szerepelhetett, és harmadjára már megnyerte a párharc első találkozóját. Az ETO a 2-1-es sikere után egygólos előnnyel utazhatott Bécsbe, ahol a Rapid hamar vezetést szerzett, és átmenetileg hosszabbításra mentette a párharcot. Végül azonban nem bírta el a rá nehezedő nyomást az ETO, egy 81. percben szerzett góllal nyert 2-0-ra a Rapid, elütve a győri klubot a főtáblás szerepléstől.

A bécsi közönség előtt nem volt egyszerű játszani. Nem vagyunk annyira tapasztaltak, és ha megnézzük az átlagéletkort, vagy a mi kispadunkat összehasonlítjuk a Rapidéval, hatalmas a különbség. Ez volt a realitás

 – magyarázta a meccs után Borbély Balázs.

A feketemezes győri csapat az utolsó mérkőzésig versenyben volt a Konferencialiga főtáblájáért
A fekete mezben látható győri csapat az utolsó mérkőzésig versenyben volt a Konferencialiga főtáblájáért (Fotó: Csudai Sándor)

A Konferencialiga-búcsú nem okozott nagy törést Győrben, ahol Borbély vezetésével folytatódott tovább a munka. A kiesésig három döntetlennel és az MTK Budapest vendégeként aratott fölényes, 7-2-es győzelemmel indult a bajnokság. A rájátszás miatt egy bajnokit decemberre halasztottak, emiatt kisebb lemaradásba került az ETO, amely ugyan szeptember végén kikapott a Ferencvárostól, majd októberben kisebb meglepetésre Kisvárdán is, ezeket a meccseket leszámítva azonban nem botlott. Sőt: oda-vissza legyőzte a Puskás Akadémiát, újabb pontot szerzett a Paks ellen, és december 3-án 1-0-s idegenbeli győzelemmel pótolta a Kazincbarcika elleni elmaradását.

Ekkor még nem, december 7-én, a kazincbarcikaiak elleni hazai, 3-1-re megnyert összecsapás után viszont átmenetileg – a Ferencváros néhány órával később lejátszott bajnokijának végéig – a pontverseny élére állt az ETO. Ez azért volt nagy szó, mert a győri gárda nem kevesebb, mint 4572 nap után vezette az NB I-et!

Borbély Balázs igyekezett azzal hűteni a kedélyeket, hogy a bajnokság ezen szakaszában nincs értelme az aktuális helyezésekkel foglalkozni, a szurkolók körében azonban érthetően nagy örömet okozott a Győr visszatérése a csúcsra. A hátralévő két fordulóban még magasabbra szökött a futball-láz Győrben, mert miután a helyi gárda nyert Nyíregyházán, majd az idényzárón a Puskás ellen is, ezáltal pontelőnnyel végzett az élen, azaz ha úgy tetszik, őszi bajnok lett.

Magyar fiatalok meghatározó szerepben Győrben

Az NB I-ben 2025 őszén Nadir Benbouali lett az ETO legeredményesebb labdarúgója, a tízgólos futballista egyike azon kulcsjátékosoknak, akik már Steven Vanharen munkába állását követően érkeztek meg Győrbe. Nagy fogásnak bizonyult 2025 februárjában a dunaszerdahelyi DAC-tól megszerzett, egyébként győri nevelésű Vitális Milán is, aki már az eredményes tavaszból is remek játékkal vette ki a részét, ennek – majd az őszi teljesítményének – jutalmaként pedig immáron négyszeres válogatottnak is vallhatja magát.

Győr, 2025. december 20. Vitális Milán, a Győr (b) és Markek Tamás, a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó Fizz Liga 18. fordulójában játszott ETO FC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. december 20-án. A Győr 2-0-ra győzött, így a tabella élén tölti a téli szünetet. MTI/Krizsán Csaba
Vitális Milán (balra) és Markek Tamás párharca az ETO FC és a Puskás Akadémia legutóbbi találkozóján (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Vitális mellett több saját nevelésű magyar fiatal, például a húszéves Bánáti Kevin, valamint a nála egy évvel idősebb Tóth Rajmund is megszilárdította, a szárnyait bontogató, 2005-ös születésű Vingler László pedig kivívta helyét az ősszel a csapatban, amely szép karácsonyi ajándékkal lepte meg szurkolóit azáltal, hogy visszatért az első helyre. Ha a bajnoki cím nem is feltétlenül reális elvárás 2026-ra, ha így folytatja, joggal reménykedhet a dobogóban, így az újabb európai kupakalandban az ETO FC.

Ezen a mérkőzésen dőlt el, hogy az ETO őszi első:

