FTC: egy góllal minden megváltozott, 36. bajnoki címét nyerte a futballcsapat

Duplán ünnepelhettek a győri klub szurkolói a Ferencváros elleni mérkőzés előtt. Egyrészről hatalmas üdvrivalgást váltott ki, amikor a hangosbemondó bemondta, hogy Székesfehérváron a Győr-szurkolók által gyűlölt riválisnak számító Fehérvár 3-0-s vereséget szenvedett a Debrecentől, ezzel kiesett az első osztályból, másrészt húsz perccel a meccskezdés előtt ért véget a Győri Audi ETO idényzáró bajnokija, amely után eldőlt, hogy a női kézilabdacsapat – éppen az FTC-t megelőzve – megnyerte a bajnokságot. Az ünnepi felvezetést hangpárbaj váltotta fel a győriek és a fradisták között, és talán senki nem lepődik meg, ha közöljük a tényt: nem irodalmi stílusban üzengettek egymásnak az eltérő lelátórészen helyet foglaló táborok.

Borbély Balázs (világosban) a Győr, Robbie Keane pedig az FTC vezetőedzőjeként várta a záróforduló rangadóját (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

FTC-gól a győri helyzetek után

Az NB I bajnoki címéért küzdő, a meccs előtt hárompontos előnyben lévő Ferencváros stílszerűen arany-fekete mezben lépett pályára Győrben, ahol kimaradt a kezdőből a gólkirályi címért is versenyben lévő, igaz, a 15 találattal álló Böde Dánieltől hárommal elmaradó magyar válogatott csatár, Varga Barnabás – a vendégeket felkészítő Robbie Keane két támadót, Alekszandar Pesicset és az elmúlt hetekben gólerős Lenny Josephet jelölte a kezdőjébe. Eleinte mégsem ők, hanem a 400. élvonalbeli bajnokiján védő Dibusz Dénes került főszerepbe, a kapus a 8. percben kényszerült először bravúrra Claudiu Bumba lövése után, melyet szögletre mentett. A sarokrúgást követően felszabadult a vendégek kapuja. A 20. percben Daniel Stefulj kínálta meg egy lövéssel Dibuszt, aki ekkor könnyedén hárított.

Eleinte a zöldmezes győriek voltak aktívabbak (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A kezdeti győri próbálkozások után Felcsúton megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia, ám ezzel még mindig a Ferencváros állt jobban a virtuális tabellán. A Fradi-játékosokra ez mindenesetre kisebb nyomást helyezett, ám előzetesen tudható volt, hogy a címvédés kulcsa az, hogy a vendégcsapat nem kap ki Győrben.

Komoly gólhelyzete a játékrész hajrájáig nem volt Robbie Keane együttesének az ETO Stadionban, ám a 45. percben, Tóth Alex passzát követően a válogatott keretbe frissen behívott védő, Szalai Gábor remek mozdulattal a kapuba lőtte a labdát, előnyhöz juttatva a Ferencvárost.

Nem sokkal korábban a DVTK emberhátrányban egalizált a másik pályán, így az FTC úgy mehetett szünetre, hogy egy félidőnyire volt az újabb NB I-es aranyéremtől.

Örömtüzek és újabb találat a második félidő kezdetén

A vendégszurkolók (gól)öröme a térfélcsere utáni percekre is kitartott, az újrakezdést követően tűzijáték, illetve több görögtűz színesítette a Fradi-drukkerek szurkolását. A vendégtábor egyébként nem korlátozódott kizárólag a vendégeknek kijelölt szektorra, amellett is fradisták álltak, sőt: a lelátó fölött magasodó ETO Hotel ablakaiban is többségében zöld-fehér mezes, vagy FTC-sálat lobogtató emberek nézelődtek.

Minden eldőlni látszott az 54. percben. Addigra a Diósgyőr átvette a vezetést Felcsúton, a Ferencváros viszont Joseph Lenny találatával kétgólosra növelte előnyét (0-2).

Miközben a budapestieket biztatók eksztázisban tomboltak, csendesen csordogáltak a percek a győri stadionban, ahol magabiztosan őrizte fórját a Fradi. A hajrához közeledvén a Puskás Akadémia ugyan 2-2-re alakította az állást a felcsúti helyszínen, de ennek nem volt jelentősége, 15 perccel a vége előtt semmi nem utalt arra, hogy az ETO fordít Győrben. A 80. minutumban csak összejött a szépítés, a montenegrói Miljan Krpic vette be Dibusz kapuját (1-2).

Fradi harminchatodszor

A győri gól miatt nem került veszélybe a Ferencváros futballcsapatának 36. bajnoki elsősége, mert a Pancho Arénában a véghajrá perceiben a Diósgyőr vezetett. Később fordított, és 4-3-ra megnyerte a meccset a Puskás, de Győrben megtartotta a 2-1-es eredményt az FTC, ezzel újabb három pontot szerezve 69 ponttal zárta a pontversenyt, és a Puskás Akadémiát hárommal megelőzve megnyerte a bajnokságot. A győri gárda elvesztette veretlenségét, de így is negyedikként végzett, ezzel a nyáron a Konferencialiga selejtezőjében indulhat.

A ferencvárosi futballcsapat történelmének 36. bajnoki címét nyerte meg, így a Bajnokok Ligája kvalifikációs szakaszában lesz érdekelt a következő idény kezdetén.