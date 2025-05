Ilyen még nem volt ebben az évszázadban: kiesett a Fehérvár az NB I-ből

Az elmúlt negyed században a Fehérvár és a Debrecen is érmekért harcolt az élvonalban, sőt a nemzetközi porondon is emlékezetes sikereket értek el. Az idei bajnokság végére mindez nagyon távoli múltnak tűnt, a két csapat az utolsó fordulóban a bennmaradásért szállt harcba a Sóstói Stadionban, és egyikük biztosan az NB II-ben kezdi majd a következő szezont. A tabellán 11. Fehérvár mellett a hazai pálya előnye szólt, a 10. Debrecennek viszont jobb volt a gólkülönbsége, és mivel a meccs előtt mindkét gárdának 31 pontja volt, a vendégeknek a döntetlen is elég volt a bennmaradáshoz.

A Fehérvár volt a kezdeményezőbb a mérkőzésen, de kevés veszélyt jelentett a kapura Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Bár nem volt telt ház, de régen voltak ennyien a Sóstói Stadionban bajnoki mérkőzésen, a vendégszektor is megtelt. A pályára érkező csapatokat remek hangulat és a fehérvári szurkolók koreográfiája várta, amivel a negyven évvel ezelőtti UEFA-kupa-menetelésre emlékeztek.

Nagyot lépett a Loki a bennmaradás felé az első félidőben

A Fehérvár volt kezdeményezőbb a találkozó elején, az első tíz percben kétszer is veszélyeztette a vendégek kapuját, majd az első negyedóra végére megérkeztek a helyzetek a túloldalon is.

Mindkét csapat úgy próbált támadni, hogy közben hátul stabil maradjon a védelme, létszámfölényt kialakítani vagy kontrázni esélytelen volt, váratlan, egyéni megoldás nem akadt – egészen a 21. percig. Akkor Brendon Domingues passzolt Szuhodovszki Soma elé, aki nem teketóriázott, és 20 méterről kilőtte a jobb felső sarkot (1-0).

A gól érezhetően megfogta a Fehérvárt, bár igyekeztek nyomás alatt tartani a debrecenieket, de ez többnyire a labdatartásban merült ki, csak ritkán jutottak a tizenhatos környékére. A Loki azzal, hogy a bennmaradást nézve kétgólos előnyben volt, érthetően nem akart kezdeményezni, megelégedtek azzal, hogy a kapujuktól távol tartsák az ellenfelet. A félidő vége előtt Holender könnyen egyenlíthetett volna, de 8 méterről eltévesztette a kaput, ez volt a legnagyobb gólszerzési lehetősége a hazaiaknak az első 45 percben.

Jogos volt a debreceniek nagy öröme a gól után, nagyot léptek a bennmaradás felé a 21. percben Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A hajrában már nem volt esélye a fordításra a Fehérvárnak

A térfélcsere után igyekeztek támadni a fehérváriak, de továbbra sem volt átütő erő a játékukban. Helyzetekig pedig az egy-egy ritmusváltással veszélyeztető Loki jutott, de ezeket vagy Dala Martin védte, vagy a támadók hibáztak. A 66. percben már Dala sem tudta megmenteni csapatát a góltól. Ferenczi János beadása után Kocsis Gergő hat méterről háttal a kapunak, estében fejelt kapura, a fehérvári hálóőr ugyan nagyot vetődött, de csak belepaskolt a labdába, védeni nem tudott (0-2).

Egyre feszültebb volt a hangulat a lelátón és a pályán is, a 70. percben ez utóbbi tömegjelenetet és piros lapokat is hozott.

Domingues szabálytalankodott az oldalvonal közelében, amiért megkapta jogos sárgáját. A szabálytalanság után a frissen beállt fehérvári Lirim Kastrati vitatkozott Amos Yougával, ami tettlegességig fajult, a Loki játékosa a földre került, a kispadokról is mindenki a pályára rohant.

Végül Bogár Gergő játékvezető a kakaskodóknak piros lapot adott, igyekezve ezzel kordában tartani az indulatokat.

A 85. percben a Loki bevitte a kegyelemdöfést is. Vajda Botond szép cselekkel tört a kapu felé, majd tökéletesen passzolt Roque Maurideshez, aki 10 méterről, a jobb alsó sarokba lőtt. (0-3)

Kiesett a Fehérvár

A Fehérvárnak szépítő gólra sem futotta, de valójában ez már nem is számított. A 3-0-s vereséggel a 11. helyen ragadt a Fehérvár, és – a Kecskemét társaságában – huszonhat év után kiesik az élvonalból. A Debrecen feljött a kilencedik helyre, de a vasárnap Nyíregyházán vendégeskedő Zalaegerszeg még megelőzheti.